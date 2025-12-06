El crimen organizado pone en jaque a los gobiernos en Latinoamérica y el Caribe

Publicado por Carlos Dominguez 6 de diciembre, 2025

La criminalidad en Latinoamérica es un fenómeno estructural y creciente que a pesar de haber disminuido en algunos países sigue representando la principal amenaza en la región. Un estudio reciente de InSight Crime reveló que al menos 121.695 personas fueron asesinadas en América Latina y el Caribe durante 2024, lo que sitúa la tasa media de asesinatos en torno a 20,2 por cada 100.000 habitantes.

Según un informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), publicado en 2023 y citado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la tasa de homicidios en la región para la época fue tres veces superior a la media mundial: 18 frente a 5,6 por cada 100.000 habitantes.

Datos recolectados por InSight Crime revelaron que el crimen organizado, en particular el tráfico de cocaína, ha sido el principal factor en el aumento de asesinatos en el hemisferio durante la última década.

Si bien la tasa regional de homicidios se ha mantenido relativamente estable en los últimos diez años, la organización reportó que la tasa promedio de asesinatos en el Caribe aumentó un 18,9%, mientras que en Sudamérica esta cayó un 22,6%. Por otra parte, en Centroamérica y México se redujo un 58%, gracias al descenso drástico de asesinatos en El Salvador, dónde la tasa de homicidios se desplomó un 98%.

La reducción en El Salvador, de 107 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2015 a apenas 1,9 en 2024, disminuyó de forma significativa la media regional, informó InSight Crime. Sin la drástica caída de la criminalidad en ese país, impulsada por las medidas del presidente Nayib Bukele, el descenso en la tasa de asesinatos en Centroamérica y México habría sido de solo un 13%.

El Caribe, punto de tránsito para la cocaína

InSight Crime reportó que aunque la mayoría de los países en el Caribe registraron una disminución de las tasas de homicidios durante la última década, los aumentos en Surinam (+406,7 %), Santa Lucía (+151,7 %) y San Cristóbal y Nieves (+6,7 %) elevaron la media regional.

De acuerdo al think tank, a pesar de seguir siendo un importante punto de tránsito para la cocaína con destino a Europa y Estados Unidos, el aumento de la violencia en el Caribe no ha sido directamente impulsado por el narcotráfico.

El estudio reveló que en Surinam el aumento de los asesinatos podría estar relacionado con el creciente uso de armas de fuego durante robos. Tan solo el año pasado, los hurtos violentos aumentaron un 143% con respecto a 2023 y los delitos relacionados con armas de fuego incrementaron un 123%.

Por el contrario, las autoridades han señalado que en Santa Lucía las pandillas se disputan corredores de narcotráfico, lo que ha provocado un aumento de asesinatos y ataques armados. InSight Crime reveló que aunque en 2024 Santa Lucía mantuvo una tasa de homicidios relativamente estable en comparación con el año anterior, con 42,8, el país superó su récord de 2023 en cuanto al número de asesinatos, con dos más el año pasado.

Guardacostas de Costa Rica custodian cocaína decomisadaAFP/MSP DE COSTA RICA.

En San Cristóbal y Nieves las autoridades locales han señalado que la violencia se intensifica cuando las pandillas se dividen en facciones más pequeñas, generando conflictos internos y territoriales. La mayoría de las víctimas son hombres jóvenes, vinculados a disputas entre bandas y ajustes de cuentas relacionados con drogas y armas.

Después de batir su récord de homicidios en 2023, San Cristóbal y Nieves registró un descenso de los asesinatos el año pasado, con 59,8 homicidios por cada 100.000 habitantes.

InSight Crime también reveló que la violencia de las bandas en Haití siguió aumentando en 2024, siguiendo una tendencia que comenzó con el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021. De acuerdo a la organización, el país registró un número récord de homicidios el año pasado, con más de 7.000 asesinatos y una tasa de 62 por cada 100.000 habitantes, frente al 40,9 de 2023.

El mayor acontecimiento criminal de Haití el año pasado fue la aparición de una alianza de bandas criminales conocida como Viv Ansanm, que dio a los grupos delictivos una plataforma para coordinar la violencia contra el Estado y las masacres contra civiles.

Otro país caribeño golpeado por la violencia es Jamaica que en 2024 tuvo una tasa de homicidios de 40,1 por cada 100.000 habitantes. Los asesinatos relacionados con pandillas representaron el 67% de los casos en 2023, pero cayeron al 60% en 2024.

Centroamérica, territorio controlado por los cárteles

De acuerdo al informe, Centroamérica y México registraron la mayor caída en las tasas de homicidios con una disminución del 58 %, pasando de 38,2 por cada 100.000 habitantes en 2015 a 16,3 en 2024.

No obstante, en Costa Rica, el aumento del tráfico de cocaína a través de sus puertos provocó un aumento del 44% en los homicidios, mientras que en México la tasa aumentó un 13,5% debido a las disputas territoriales por el control de las rutas del tráfico de drogas y de migrantes.

InSight Crime reveló que entre 2023 y 2024 gran parte de la violencia relacionada con el crimen organizado se concentró en el estado fronterizo de Chiapas, en el suroeste del país, donde el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa se han estado disputando el territorio. De acuerdo al think tank, los grupos criminales han atacado cada vez a más civiles, lo que ha provocado desplazamientos masivos.

Chiapas, junto con Guerrero y Michoacán, también se convirtieron en epicentros de violencia a medida que se acercaban las elecciones presidenciales y los grupos criminales buscaban intimidar a los votantes y eliminar a los candidatos.

Parte de un arsenal incautado al CJNGAFP.

Tras la detención de los líderes de los Chapitos y la Mayiza, facciones rivales del Cartel de Sinaloa, las tensiones aumentaron en Culiacán, Sinaloa, y la violencia estalló en septiembre. En promedio, según InSight Crime, hubo alrededor de 39 asesinatos en Culiacán en la primera mitad de 2024. Pero, en septiembre se produjeron 73 homicidios, que aumentaron a 116 en octubre y 115 en noviembre.

Por su parte, Panamá experimentó un leve aumento del 4 % relacionado con las rivalidades entre bandas locales. Sin embargo, Honduras, Guatemala y Belice registraron descensos sustanciales a lo largo de la década, con reducciones del 58 %, 48 % y 35 %, respectivamente.

De acuerdo a InSight Crime, los cambios en la tasa promedio reflejan la dinámica nacional, pero no necesariamente significan que en 2024 ocurrieron menos homicidios en general que en 2015.

Sudamérica, entre el Tren de Aragua y el narcotráfico

De acuerdo a InSight Crime, la tasa media de homicidios en la región disminuyó un 22,6% en la última década. Sin embargo, algunos países registraron tendencias al alza a pesar de haber declarado estados de emergencia para combatir la delincuencia.

Los Gobiernos de Ecuador y Chile registraron fuertes aumentos en sus tasas de asesinato. De acuerdo al think tank, de 2015 a 2024, la de Ecuador aumentó un 546,7% y la de Chile un 139,1%.

El aumento de asesinatos en Ecuador está vinculado a su papel como importante centro de tráfico de cocaína y a la proliferación de grupos criminales que operan en el sector.

De acuerdo a InSight Crime, la ciudad de Durán se convirtió en el epicentro del crimen en el país sudamericano, con una tasa de homicidios más de tres veces superior al promedio nacional.

De acuerdo al informe, la militarización de la guerra del Gobierno contra la pandillas a principios de 2024 fragmentó aún más a los grupos criminales, lo que produjo un incremento considerable de la violencia.

InSight Crime asegura que durante este período, muchas bandas se reagruparon y adaptaron, haciéndose más autónomas y menos dependientes de sus líderes. Este cambio desencadenó violentos enfrentamientos entre grupos cada vez más fragmentados que se disputaban el control de los territorios.

La policía peruana realiza el traslado de varios miembros del TDAAFP.

En Chile, la expansión de bandas extranjeras como el Tren de Aragua (TDA) contribuyó al crecimiento del crimen organizado. El think tank reportó que si bien otros delitos han disminuido en la última década, los relacionados con el crimen organizado han aumentado, lo que ha puesto a prueba el sistema penitenciario del país.

En 2025, la Administración de Donald Trump catalogó al TDA como organización terrorista extranjera, lo que permite sanciones financieras y operativas contra sus miembros. El FBI incluyó a Giovanni Vicente Mosquera Serrano, considerado líder de alto rango de la banda venezolana, en su lista de los 10 más buscados y elevó la recompensa por su captura a $5 millones.

Por otra parte, InSight Crime reportó que en algunas regiones de Colombia se ha registrado un aumento del número de asesinatos violentos como consecuencia del crimen organizado.

En el departamento de Atlántico, en la costa caribeña de Colombia, los homicidios aumentaron a causa de disputas entre las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), que compiten por el control de los puertos, donde cargan contenedores con drogas con destino a Europa.

De acuerdo al think tank, en 2024 la violencia también aumentó debido a la reanudación de una disputa criminal en la región del Catatumbo, un centro clave de producción de cocaína a lo largo de la frontera venezolana.

En el caso de Brasil, casi 45.000 personas fueron asesinadas en 2024, incluidos homicidios, feminicidios y asesinatos a manos de la policía. En 2023, el país registró más de 47.000 asesinatos.

A finales de octubre, en el norte de Río de Janeiro, específicamente en el Complejo do Alemão y Penha, se lanzó un megaoperativo policial, con más de 2.500 agentes desplegados, contra la banda Comando Vermelho para capturar a sus líderes, dejando más de 132 muertos y más de 80 detenidos, según la Defensoría Pública de Rio de Janeiro.

Venezuela, un país con datos poco fiables

InSight Crime informó que a pesar de la creciente violencia en algunos países, Venezuela registró una caída del 70,8%. No obstante, la organización especificó que a pesar de que los datos de Venezuela no son fiables, su tendencia a la baja contribuyó al descenso general del la región.

InSight Crime señaló que es probable que la disminución de la violencia en el país caribeño se deba a dos factores. En primer lugar, a medida que las economías criminales se han agotado en Venezuela, muchos de los grupos criminales venezolanos como el Tren de Aragua se han trasladado al extranjero.

Reportes oficiales señalan que el TDA ha expandido operaciones en 19 estados de EEUU, con actividades de narcotráfico, trata de personas y violencia organizada.

En segundo lugar, varios grupos alineados con el régimen de Maduro se han convertido en actores criminales dominantes en sus territorios de operación, por lo que ya no necesitan recurrir a la violencia para mantener el control y defenderse de sus rivales.