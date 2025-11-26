No se puede luchar contra los Hermanos Musulmanes y a la vez arrastrarse ante Qatar

26 de noviembre, 2025

El presidente Donald Trump finalmente dio el primer paso el 24 de noviembre hacia una acción que muchos de sus aliados y partidarios han estado pidiendo desde su primer mandato. Firmó una orden ejecutiva que ponía "en marcha un proceso por el que se considerará la designación de determinadas secciones u otras subdivisiones de los Hermanos Musulmanes como Organizaciones Terroristas Extranjeras".

La Hermandad es un grupo islamista transnacional que difunde por todo el mundo la ideología musulmana suní fundamentalista, predicando el odio y la guerra contra Occidente y los correligionarios que no comparten su extremismo, así como contra Israel y los judíos. Actúa como red de apoyo a terroristas como Hamás, que se fundó como rama de los Hermanos Musulmanes, así como a quienes trabajan para socavar o derrocar gobiernos no islamistas en países árabes y musulmanes, como los de Egipto, Líbano y Jordania.

El abuelo del yihadismo



La Hermandad es enemiga abierta y declarada de Estados Unidos y está aliada con muchos de los que tienen sangre estadounidense en sus manos. Como secretario de Estado de EEUU Marco Rubio ha dicho, "Los Hermanos Musulmanes son los progenitores" y "el abuelo de todo el yihadismo global moderno".

Además, hablar, como hace la orden ejecutiva, de que sólo el "ala militar" del grupo está sujeta a sanciones como resultado de la designación es caer en la trampa de pensar que las divisiones organizativas dentro del grupo son distinciones significativas con respecto al terrorismo y otros actos ilegales. Como en el caso de Hamas y Hezbolá, se trata de distinciones sin diferencia. Aunque las distintas ramas desempeñan papeles diferentes en su guerra contra Occidente, todas tienen los mismos objetivos.

Así que la pregunta que hay que hacerse sobre la decisión de Trump no es por qué Estados Unidos ha hecho algo que muchos países árabes y musulmanes, que temen con razón al grupo, ya han hecho, y que miembros de la administración, incluido el secretario de Estado y el miembro del personal de la Casa Blanca Sebastian Gorka, han pedido abiertamente. ¿Por qué no ocurrió esto en el primer mandato de Trump o antes en el segundo? Y, lo que es igual de importante, ¿por qué la orden ejecutiva firmada por Trump tiene un enfoque tan limitado y provisional?

La respuesta es que los Hermanos Musulmanes tienen amigos poderosos, tanto extranjeros como nacionales, que parecen tener el oído de Trump. En particular, el emirato de Qatar, que ha gastado vastas sumas libremente para adquirir una enorme influencia sobre el mundo de los negocios, la educación y la política estadounidenses, no quiere que la administración actúe contra el grupo.

La cuestión que plantea la orden ejecutiva llega al corazón de la lucha por determinar la política de Trump en Oriente Medio. Aunque el presidente siempre se ha mostrado ansioso por luchar contra el terrorismo islamista y apoyar a los aliados estadounidenses, como Israel y los gobiernos árabes moderados que la Hermandad pretende destruir, también está claramente enamorado e influenciado por Qatar y los amigos estadounidenses que el emirato ha comprado.

Como resultado, esta orden puede resultar no ser más que un gesto impotente en lugar de un auténtico cambio de política destinado a combatir a un astuto y peligroso enemigo de Estados Unidos. A diferencia de muchas otras órdenes de este tipo que han fluido en abundancia desde el Despacho Oval a medida que Trump ha emprendido un esfuerzo integral para revocar muchas de las políticas de su predecesor y queridas por el establishment de Washington, esta no conduce a ninguna acción inmediata. De hecho, a menos que las fuerzas dentro de la administración que han presionado para la designación de la Hermandad estén dispuestas a gastar capital político y luchar realmente para comprometer al gobierno a hacer retroceder la influencia del grupo islamista, esto puede ser lo más lejos que llegue Trump en el tema.

Una política contradictoria



Esto pone de relieve una contradicción básica en la postura de Trump. No se puede luchar seriamente contra la Hermandad y sus ramificaciones terroristas como Hamás y, al mismo tiempo, condescender con el Gobierno que es su principal donante y protector. Sin embargo, eso es exactamente lo que ha hecho la administración.

Qatar no es solo el objeto de los halagos característicos de Trump cuando busca relacionarse con aliados o adversarios y conseguir que hagan lo que él quiere. Está siendo tratado como un aliado de pleno derecho de Estados Unidos e incluso como una nación cuya seguridad será tratada como una prioridad nacional, hasta el punto de emitir recientemente una declaración de la Casa Blanca en el sentido de que, "Estados Unidos considerará cualquier ataque armado contra el territorio, la soberanía o las infraestructuras críticas del Estado de Catar como una amenaza a la paz y la seguridad de Estados Unidos".

Eso da a Qatar, que acogió al líder espiritual de la Hermandad Yusuf al-Qaradawi y a sus sucesores, así como a los dirigentes de Hamás, impunidad para actuar como cuartel general del terrorismo internacional.

El argumento a favor de unas relaciones estrechas con el Estado del Golfo, a pesar de ser parte integrante de la propagación del terror y de la ideología islamista que constituye su fundamento, descansa en la noción de que el emirato es un intermediario esencial en el esfuerzo por contener la amenaza de los musulmanes radicales.

Una política exterior exitosa requiere a menudo que los líderes vean el mundo en tonos grises, en lugar de simplemente en blanco y negro. Así, es discutible que haya ocasiones en las que Estados Unidos quiera tratar con un gobierno traidor como el de Catar, a pesar de su historial y sus acciones. Pero lo que la administración Trump -y, para ser justos, lo que también era cierto de la administración Biden, que lo convirtió en un importante no OTAN aliado- ha hecho es inclinar la balanza entre los dos países a favor de Doha.

Doha necesita a Estados Unidos, no al revés



Qatar ha desempeñado un doble papel en la región durante años, albergando simultáneamente una importante base aérea regional estadounidense y una amplia gama de funcionarios terroristas. La base de Al Udeid es idónea para ayudar a Estados Unidos a proyectar su poder en el Golfo Pérsico, especialmente tras la catastrófica retirada de Biden de Afganistán, en la que Estados Unidos abandonó a los talibanes la base de Bagram. Además, funcionarios qataríes han sido también los intermediarios gracias a los cuales Estados Unidos pudo mediar en el acuerdo de alto el fuego y liberación de rehenes con Hamás que detuvo la guerra en Gaza con Israel.

No se trata de consideraciones sin importancia. Pero el problema de abrazar a Qatar es el equívoco de que Washington necesita al emirato más que éste a Washington. La verdad es todo lo contrario. Otras naciones del Golfo podrían albergar esa base. Y es igualmente obvio que desempeñar el papel de intermediario con Hamás permite a Qatar tanto blanquear su imagen internacional como ayudar a sus amigos terroristas a sobrevivir a la guerra que iniciaron con las atrocidades cometidas el 7 de octubre de 2023.

Al comprometerse en una alianza con Qatar, Estados Unidos no está participando en una transacción productiva con un enemigo problemático. Está socavando por completo cualquier esfuerzo por elaborar una política antiterrorista coherente y preparándose para más miseria en los años venideros. Y una orden ejecutiva poco entusiasta y sin dientes sobre la Hermandad Musulmana no puede rectificar este error.

¿Por qué Washington está tan dispuesto a ignorar lo obvio y abrazar a Qatar?

Gran parte de la atención se ha centrado en el "regalo" de Qatar a Trump de un avión de pasajeros 747 para que sirva como nuevo Air Force One y sustituya a uno de los otros dos que se han estado utilizando para ese fin durante los últimos 35 años. Pero se trata más de un simbolismo que de un soborno. Para que el avión pueda ser utilizado para transportar con seguridad a un presidente, será necesaria una amplia renovación, que probablemente costará más del doble de su valor, unos 200 millones de dólares. Pero se sigue creyendo que el avión qatarí acabará en una biblioteca y museo presidencial de Trump.

Pero, independientemente de lo que se piense del avión, la respuesta a cómo el emirato ha adquirido tanta tracción en Washington no es ningún secreto. La operación de compra de influencias de Qatar, que opera a una escala prácticamente sin precedentes, ha tenido un enorme éxito, ya sea persuadiendo a muchos líderes estadounidenses de su valor como aliado para hacerles restar importancia a su papel en la promoción del terrorismo o comprándolos directamente.

Los que atacan a Israel, como el antiguo presentador de Fox News Tucker Carlson y sus homólogos de la izquierda, como los miembros del "Escuadrón" de extrema izquierda del Congreso, Reps. Ilhan Omar (D-Minn.) y Rashida Tlaib (D-Mich.), a menudo hablan como si los partidarios del Estado judío, en concreto el lobby pro-Israel AIPAC, hubieran comprado una alianza con Estados Unidos. Pero la verdad es que las cantidades gastadas por el AIPAC y las fuentes pro-Israel en actividades de presión en Washington o en apoyo a candidatos políticos se ven empequeñecidas por las enormes sumas gastadas por Qatar en Estados Unidos.

Compra de influencias



Doha participa en grupos de presión, aunque ejerce más influencia como actor principal en el mundo empresarial, creando conexiones con una amplia gama de afiliaciones políticas a ambos lados del pasillo. De este modo, ha utilizado su influencia financiera para ayudar y/o rescatar a algunas personas prominentes, como el enviado exterior de Trump Steve Witkoff, con compras que ascienden a cientos de millones de dólares. También ha invertido fuertemente en medios de comunicación estadounidenses que se suman a su capacidad de proyectar sus puntos de vista sobre el mundo. A ello hay que añadir la influencia de su canal de noticias Al Jazeera, que domina el mercado en el mundo árabe y musulmán.

Igualmente importante es la forma en que Doha ha invertido dinero en el mundo académico, comprando los departamentos de estudios sobre Oriente Medio de muchas prestigiosas instituciones de enseñanza superior. Qatar no es sólo el mayor donante extranjero a la educación estadounidense. Ha contribuido a garantizar que estas escuelas sean bastiones uniformes no sólo del antisionismo, sino también de exponentes de ideologías antioccidentales y antiestadounidenses.

La cuestión aquí es que las diferencias con Qatar van mucho más allá de las obvias en cuanto a los valores de una democracia diversa y los de una monarquía absoluta islamista. Qatar hace negocios con Occidente mientras juega a dos puntas contra el centro en un interminable juego de diplomacia con Washington de una forma que puede representarse como similar a la de cualquier nación con intereses que no coinciden con los de Estados Unidos. Sin embargo, los verdaderos objetivos del régimen no difieren de los de la Hermandad: socavar y subvertir a Occidente.

Tanto Qatar como el gobierno islamista de Turquía, que desempeña su propio doble papel buscando la restauración del antiguo Imperio Otomano y apoyando a grupos terroristas como Hamás sin dejar de ser miembro de la OTAN, tienen influencia en Washington. También se sientan a ambos lados de la disputa estadounidense con un régimen islamista agresivo y que apoya el terrorismo en Irán. Ellos y sus clientes y auxiliares estadounidenses tienen una agenda proislamista y fueron capaces de impedir que la primera administración Trump tomara medidas contra la Hermandad. Y han ayudado a limitar sus actuales pasos tentativos hacia su designación como grupo terrorista y, sin duda, piensan que pueden impedir el seguimiento necesario para poner en vigor la orden ejecutiva.

La ironía aquí es que mientras a la porción de la derecha política liderada por Carlson que es hostil a Israel, y blanda o incluso acogedora con el antisemitismo, le gusta hablar de defender las prioridades políticas de "America First" o "America only" frente a los que apoyan la alianza con Israel, a los que falsamente etiquetan como "Israel firststers". Pero parecen completamente desinteresados en señalar la forma en que un país como Qatar está tratando activamente de socavar un objetivo bipartidista de la política exterior estadounidense de oponerse al terror islamista que amenaza a Occidente. Mientras Carlson califica falsamente a Qatar de fiel aliado de Estados Unidos y tacha a Israel de manipular a Washington en contra de sus propios intereses, la verdad es justo lo contrario. Los verdaderos opositores de "America First" no son partidarios de Israel sino peones, tanto conscientes como inconscientes, de los yihadistas de Qatar y la Hermandad.

La elección de Trump

Trump se enfrenta a una importante elección sobre la Hermandad Musulmana. Si permite que esta orden desdentada sea lo más lejos que llegue con respecto a los esfuerzos para detener a este peligroso grupo, entonces estará demostrando que la administración está irremediablemente comprometida por sus lazos con Qatar. Eso no debería ocurrir. El presidente tiene que entender la terrible naturaleza de la amenaza de los terroristas islámicos fanáticos, junto con el insidioso impacto que los financiadores y anfitriones qataríes de la Hermandad están teniendo en los medios de comunicación, la cultura y la educación estadounidenses. Y, como ha hecho una y otra vez en muchas cuestiones -sin olvidar su apoyo a Israel-, tiene que ignorar las voces que le dicen que proteger los intereses de Estados Unidos significa rebajarse ante el pensamiento establecido y los islamistas.

Hace tiempo que Estados Unidos debería reconocer que está en guerra con la Hermandad y actuar en consecuencia. Si no lo hace, sólo estará poniendo en marcha un proceso por el que aquellos que buscan derramar sangre estadounidense, así como la de los israelíes, recibirán una ventaja en su guerra generacional contra Occidente. Eso es algo que una administración que representa sus políticas como una clara ruptura con las ideas fracasadas de la clase dirigente de Washington y que dice que lo único que pretende es defender a los norteamericanos, debería evitar a toda costa.

Jonathan S. Tobin es redactor jefe de JNS (Jewish News Syndicate).

