Comencemos a reducir la ayuda estadounidense a Israel, no a aumentarla

El presidente de EEUU, Donald Trump, se reúne con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, el 7 de abril de 2025. (Foto de SAUL LOEB / AFP)AFP / Saul Loeb

17 de noviembre, 2025

Cuando Axios informó de que Israel buscaba un nuevo acuerdo de asistencia a la seguridad con Estados Unidos de 20 años de duración, la mayoría de los observadores veteranos asintieron y dijeron que tenía sentido. El actual plan de ayuda estadounidense de 38.000 millones de dólares y 10 años de duración acordado en el último año de la administración Obama expira en 2028. Un plan de 20 años consolidaría la alianza y la llevaría hasta el centenario de la fundación del Estado judío.

Pero de ser cierto, los israelíes y sus amigos no deberían alegrarse necesariamente.

El coste de la influencia estadounidense



Si hay algo que los israelíes deberían haber aprendido en el transcurso de la guerra que siguió a los atentados terroristas dirigidos por Hamás el 7 de oct. 7 de 2023, en la que Israel tuvo que librar una guerra de siete frentes contra Irán y sus apoderados y auxiliares terroristas, es que depender de Estados Unidos es un arma de doble filo. Puede ser y fue absolutamente vital para la capacidad del Estado judío de llevar a cabo con éxito una guerra defensiva contra Hamas en la Franja de Gaza al sur y Hezbolá en Líbano al norte, así como para hacer un daño tremendo a la potencial amenaza nuclear de Teherán. Pero la influencia que esto otorga incluso a las administraciones estadounidenses amigas para influir e incluso determinar las políticas de seguridad relacionadas con Israel sigue siendo profundamente preocupante. Tanto o más importante a largo plazo es el daño que el simbolismo de la ayuda causa a la capacidad de la comunidad pro-Israel para mantener el apoyo a la alianza.

Así que fue alentador oír al Primer Ministro Benjamin Netanyahu decir en un podcast presentado por la periodista australiana Erin Molan que la información de Axios es falsa. "No sé de qué están hablando", le dijo. "Mi dirección es exactamente la contraria".

Y prosiguió: "Ahora, quiero que nuestra industria armamentística sea independiente, totalmente lo más independiente posible. Creo que es hora de garantizar que Israel sea independiente".

Esperemos que tenga razón en eso.

Ningún país, ni siquiera Estados Unidos, la nación más poderosa del mundo, puede operar sin aliados. Y aunque Israel sea calificado habitualmente de superpotencia regional, no deja de ser una pequeña nación que necesita la ayuda de su superpotencia de apoyo.

Las armas y el armamento que fluyen desde Estados Unidos son vitales para que las Fuerzas de Defensa de Israel puedan librar guerras contra enemigos como Irán y sus aliados terroristas -Hamás, Hezbolá y los Houthis, entre ellos-. También es necesario para mantener la ventaja militar cualitativa del Estado judío, que le permite disuadir y derrotar todo tipo de amenazas militares.

Por lo tanto, tenía sentido que las negociaciones sobre un nuevo Memorando de Entendimiento entre las naciones ya hubieran comenzado para afirmar y tal vez incluso fortalecer esta relación.

El artículo de Axios afirmaba que los negociadores israelíes no buscaban simplemente una repetición de acuerdos anteriores. Decía que la propuesta israelí incluía elementos que atraerían la perspectiva de "América Primero" de la Administración Trump, en el sentido de que los israelíes proponían utilizar parte del dinero para investigación y desarrollo conjuntos entre Estados Unidos e Israel, en lugar de ayuda militar directa. Eso podría ser en los campos de la tecnología de defensa, la IA relacionada con la defensa y el proyecto Golden Dome de defensa antimisiles. Todo ello beneficiaría al ejército estadounidense, además de los fondos asignados para el compromiso, ayudando únicamente a Israel.

La verdad, sin embargo, es que los acuerdos de ayuda existentes y pasados también hacían precisamente eso.

Rendimiento



Uno de los aspectos menos comprendidos y menos divulgados de la ayuda militar estadounidense a Israel es que casi toda ella se gasta en Estados Unidos en armas y municiones fabricadas allí.

En un sentido muy real, la asignación anual de 3.800 millones de dólares constituye una ayuda a la industria armamentística estadounidense, algo de enorme importancia para la seguridad de Estados Unidos. Además, los proyectos de desarrollo armamentístico de ambas naciones ya desempeñan un papel importante en el mantenimiento de la propia ventaja cualitativa del Pentágono sobre posibles oponentes.

También está el amplio intercambio de inteligencia entre las agencias estadounidenses e israelíes, en el que se reconoce desde hace tiempo que esta última dispone de mejores fuentes humanas -en contraposición a los medios electrónicos- en todo Oriente Medio.

En este contexto, está claro que Washington no sólo obtiene mucho por cada dólar que da a Israel. Estados Unidos se beneficia enormemente de la alianza.

Sin embargo, a veces la percepción es tanto o más importante que los hechos. Y la percepción de la relación entre muchos estadounidenses es que su gobierno envía enormes sumas del dinero de los contribuyentes a Jerusalén. Piensan que los israelíes deberían pagar su propia defensa e, influidos por una cobertura sesgada, si no completamente distorsionada, de las guerras que libran contra el Estado judío las fuerzas árabes y musulmanas decididas a destruirlo, también consideran que sus impuestos no deberían pagar el "genocidio" de los palestinos.

Por supuesto, Israel no está haciendo tal cosa. Su objetivo es impedir que grupos palestinos cometan más atrocidades, como las ocurridas el 7 de octubre. Son los palestinos los que quieren cometer un genocidio contra el pueblo judío. Y aunque usted no lo sabría si sólo recibe las noticias de los principales medios de comunicación liberales o si su visión del mundo se forma a partir de lo que pasa por discurso público en línea en las plataformas de medios sociales, la mayoría de los estadounidenses siguen apoyando a Israel. Creen que su país debería hacer lo posible por ayudar a la única democracia de Oriente Próximo. Muchos creen también que su fe cristiana les obliga a apoyar al Estado judío.

El precio de la ayuda a Israel puede parecer mucho dinero, y lo es. Sin embargo, es una fracción de los cientos de miles de millones en ayuda que se han enviado a Ucrania en los últimos cuatro años o las sumas aún mayores que Estados Unidos ha gastado en pagar la defensa de Europa a través de la OTAN en el transcurso de las últimas ocho décadas.

Los estadounidenses están -por muchas buenas razones- hartos de pagar por la defensa de naciones prósperas como las europeas, que podrían, si así lo quisieran, pagar la factura de su propia seguridad. El presidente Donald Trump tuvo toda la razón al exigir que los miembros de la OTAN empezaran a arrimar el hombro en este sentido.

En comparación con los miembros de la OTAN, Israel es una ganga no sólo porque cuesta menos, sino también porque lucha por sí mismo. Como Netanyahu (y los primeros ministros que le han precedido) ha dicho en repetidas ocasiones, no pide a los norteamericanos que luchen en las guerras de Israel. Sólo pide las armas y municiones que le dan los medios para hacerlo.

El coste político



Pero el coste político de esta ayuda es cada año mayor.

Independientemente de lo injustas que sean las críticas a la política israelí, tanto en la izquierda como en la derecha política crece el bombo de la incitación contra Israel, que muy a menudo se plantea en el lenguaje y con los tropos del antisemitismo.

Quienes se oponen a Israel desde la izquierda simplemente se oponen al derecho del Estado judío a defenderse, creyéndolo intrínsecamente culpable, independientemente de lo equivocadas que sean las falsas acusaciones que se lancen contra él. A algunos críticos de derechas de Israel simplemente no les gusta la ayuda exterior de ningún tipo, y los antisemitas entre ellos, como los podcasters como el antiguo presentador de Fox News Tucker Carlson, la aún más vil comentarista política de extrema derecha Candace Owens o el groyper neonazi Nick Fuentes, hacen flotar teorías conspirativas sobre los judíos manipulando a Washington para que tome medidas contrarias a sus intereses.

Ésa es parte de la razón por la que Israel haría bien en reducir la ayuda estadounidense.

La idea de un paquete de ayuda a largo plazo que se extendería durante 20 años se basa en parte en la noción de bloquear esa ayuda para limitar la capacidad de futuras administraciones estadounidenses que pudieran ser hostiles a Israel.

Como aprendió Netanyahu después del 7 de octubre, contar con un paquete de ayuda no impidió que la administración Biden retrasara el flujo de armas a Israel en un momento en que las FDI estaban desesperadas por recibir más suministros en medio de una guerra costosa. Esa influencia dio a una administración que a veces era tibia y a veces hostil al objetivo de Jerusalén de destruir a Hamás la capacidad de frenar la campaña militar de Israel para lograr ese objetivo necesario.

La administración Trump es mucho más amistosa y solidaria, y ha puesto fin a la ralentización del flujo de suministros e incluso se ha sumado al ataque contra Irán una vez que los israelíes se aseguraron de que los aviones estadounidenses no correrían peligro.

Pero también busca utilizar esa ayuda como palanca para obligar a Israel a hacer la voluntad de Washington, que a veces puede divergir de los mejores intereses del Estado judío. De hecho, el apoyo histórico de Trump a Israel, que le ha granjeado una gran popularidad allí, le da la capacidad de ejercer con éxito más presión sobre Jerusalén. Eso puede resultar costoso para Israel si significa impedirle acabar con Hamás si, como es casi seguro, los terroristas incumplen su compromiso de desarmarse y abandonar el poder en Gaza, como les obliga el plan de paz de Trump para Oriente Medio.

Todo ello hace imperativo que Israel comience a fabricar en casa aún más de las armas que necesita.

El aliado ideal de "Estados Unidos primero"



Eso debería convertirlo, como el vicepresidente JD Vance señaló en un 2024 speech, el aliado ideal de "America First" ya que no quiere que los estadounidenses luchen por ellos y además puede contribuir a los intereses de seguridad de Estados Unidos de diversas maneras. Un Israel fuerte que no dependa tanto de Estados Unidos podría permitir a los estadounidenses pivotar y utilizar más de sus recursos para hacer frente a la principal amenaza del siglo XXI para su seguridad: China.

No existe ningún escenario en el que Israel pueda quedar completamente aislado de Estados Unidos. Es un país demasiado pequeño y, a pesar de todas las ventajas de su economía de "nación emergente" del primer mundo, no es lo bastante rico como para valerse por sí mismo.

Tampoco le convendría hacerlo, ya que tener una superpotencia amiga -y no hay alternativa deseable posible a la alianza con Estados Unidos- es esencial para mantener su seguridad en un mundo en el que tantas naciones y personas quieren matar judíos y destruir su Estado. Sin embargo, reducir esa dependencia en la medida de lo posible es vital para mantener esa alianza a largo plazo.

Netanyahu lo sabe tan bien como cualquiera.

En 1996, durante su primer mandato como primer ministro, dijo en una sesión conjunta del Congreso de Estados Unidos que quería reducir la ayuda estadounidense y eliminar el elemento económico -por oposición a la parte militar- de la asistencia. En su honor, pudo hacerlo.

Su próximo reto es reducir el paquete de ayuda estadounidense, en lugar de ampliarlo y extenderlo.

Eso va en contra de todos los instintos del estamento militar israelí, que depende de todas esas armas y municiones estadounidenses. Es igualmente cierto que a los estadounidenses, incluso a los funcionarios de Obama que negociaron el último acuerdo de ayuda a largo plazo, les gusta mantener a los israelíes con la correa corta. Desde la primera administración Bush en la década de 1980, a los estadounidenses no les entusiasma que los israelíes fabriquen armas que también podrían fabricarse en Estados Unidos.

Si Israel quiere seguir siendo seguro y mantener una relación sana con Estados Unidos, esto debe cambiar a largo plazo. Estados Unidos necesita un socio en Oriente Medio, no un vasallo ni un protectorado. Cuanto más independiente pueda ser el Estado judío, más sólida será su alianza con Estados Unidos.

Jonathan S. Tobin es redactor jefe de JNS (Jewish News Syndicate).

© JNS