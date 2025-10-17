El conservadurismo (y sobre todo Donald Trump) gana un primer Premio Nobel de la Paz a su favor

17 de octubre, 2025

Tras el reconocimiento de María Corina Machado como Premio Nobel de la Paz por su lucha por la libertad de Venezuela, leí un post en X de Miguel Ángel Quintana Paz, un agudo filósofo español que respeto mucho, que me causó gracia: "Cuando recuerdas que ya no será Gandhi, sino María Corina Machado, a quien pondrás en los murales que la profe de religión comunista de tus hijos os mandará a hacer", escribió junto a un video del actor Tom Hiddleston bailando emocionado.

Y es cierto. En el fondo, el Comité del Nobel de la Paz, al premiar a María Corina Machado, no solo se ha permitido retomar una tradición de reconocer a hombres y mujeres que realmente han luchado por los valores de Occidente, sino que nos regala, a conservadores y libertarios, el primer ganador del Premio Nobel de la Paz, vivo, de este lado de la acera. Nos regala un referente, finalmente.

Y, particularmente, se lo regala a Trump.

Sabemos que a Trump no le gustó que no le dieran el Nobel de la Paz; pero, en vez de una reacción colérica, llamó a María Corina a felicitarla y luego, durante una rueda de prensa, dijo que era una buena persona y que contaba con su apoyo.

La reacción de Trump es una muestra de que él sabe que, aunque no ganó el Nobel, una aliada suya sí ganó un reconocimiento que le da fuerza a su movimiento y a los políticos conservadores del mundo.

Y por ello, quienes más celebraron el Nobel de la Paz fueron precisamente esas voces: Javier Milei en Argentina; Marine Le Pen, en Francia; Álvaro Uribe, desde Colombia; Santiago Abascal, de España; Pierre Poilievre, de Canadá; Netanyahu, desde Israel; entre otros.

Esto no ocurría desde hace años. El Comité, por un tiempo largo, vivió una deriva en la que prefería agradar a la izquierda políticamente correcta que reconocer los esfuerzos verdaderos de lograr la paz. El premio a Obama o a Santos, por poner dos ejemplos, es la muestra de que por años al Comité no le importó la verdadera paz —que solo se logra a través de la fuerza, de la autoridad y de la libertad.

Sin embargo, decidido a corregir ese rumbo, que había desprestigiado el Premio, el Comité se ha hecho un favor y ha premiado a una mujer que, con fuerza, está buscando una verdadera paz en Venezuela. Una paz que suceda a la reconquista de la libertad.

La decisión fue arriesgada y, por ella, se ganó el desprecio y los ataques de la izquierda más radical y totalitaria de todo el mundo. Pero no importa. De hecho, esos ataques confirman que la decisión fue la correcta.

El Comité le regaló a la derecha un Nobel. María Corina Machado cree en el capitalismo, en la libertad económica y en las privatizaciones. Cree además en el respeto irrestricto a la libertad individual. Cree, sobre todo, en Dios y es fiel creyente de la tradición católica. Pero María Corina, además, apoya la determinación de Israel de defenderse y de acabar a sus enemigos. Apoya al presidente Trump y sus esfuerzos por recobrar la autoridad y el respeto de Estados Unidos en el mundo. Respalda sus políticas y, principalmente, su lucha contra los cárteles del narcotráfico —una política que la izquierda ha controvertido pese a que goza del apoyo de la mayoría de los americanos.

María Corina Machado es una Nobel de la Paz que sí se ha enfrentado al comunismo y a la extrema izquierda más sanguinaria y criminal del mundo. Sin armas, sin nada más que su determinación y su valentía, le ha hecho frente al cártel del narcotráfico más peligroso del Hemisferio Occidental.

Todo ello le permite a la derecha del mundo blandir a un referente, hoy reconocido universalmente, sin pudor ni vergüenza. Y a Trump, tener de su lado a la única Nobel de la Paz que sí lo valora.