María Corina Machado respalda las operaciones antinarcóticos de EEUU contra Maduro: “Para tener paz se necesita libertad y fuerza”

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 12 de octubre, 2025

María Corina Machado, líder de la oposición venezolana y ganadora del Premio Nobel de la Paz, conversó con la periodista Bari Weiss y respaldó a plenitud las operaciones antinarcóticos contra el régimen de Nicolás Maduro ordenadas por el presidente Donald Trump.

Según explicó Machado, la Administración Trump está haciendo lo correcto al presionar a Maduro mediante una aplicación agresiva de la ley, recordando que el dictador lidera el Cártel de los Soles —organización terrorista designada por los EEUU— y mantiene una acusación formal por narcotráfico en el Distrito Sur de Nueva York.

“Hubo informes generalizados de que la Administración Trump quería sacar a Maduro, no mediante un cambio de régimen directo, sino básicamente diciendo que Estados Unidos está involucrado en un conflicto armado formal con los cárteles de la droga (…) ¿qué opina de ese enfoque? ¿Cree que es una estrategia inteligente?”, preguntó Weiss.

“I have no doubt that Maduro is going to leave,” says Venezuelan opposition leader @MariaCorinaYA.



She adds that if the Trump Administration were to force Maduro out of power, it would not be “regime change.”



“The change of the regime was already mandated by the people a year… pic.twitter.com/88wiD1CAST — Honestly with Bari Weiss (@thehonestlypod) October 12, 2025

Machado no dudó en darle su visto bueno a la estrategia, explicando que Maduro no es un líder legítimo, sino un narcotraficante que secuestró las instituciones de Venezuela: “Bueno, primero tengo que decir algunas cosas. Esto no es un cambio de régimen porque el cambio de régimen ya fue mandatado por el pueblo hace un año. Así que no se trata de un movimiento internacional para remover a un presidente legítimo. Este no es el caso. Maduro no es un presidente legítimo de Venezuela. Él es el jefe de un cartel narcoterrorista. Eso es cierto. Y que está matando no solo a venezolanos, sino también a estadounidenses y a personas de otros países intencionalmente”.

“Lo que está pasando en Venezuela es que el cartel, el cartel de la droga, está en el poder, se ha apoderado de todo. Nuestras instituciones, nuestros recursos, nuestro territorio, puertos, aeropuertos, los militares, aviones; todo está bajo el control y poder del cartel. Esto nunca, jamás había ocurrido aquí en nuestro hemisferio”, insistió Machado. “Así que durante años hemos estado, Bari, demandando a la comunidad internacional que entienda que Maduro no es un dictador convencional. Que esta es una estructura criminal terrorista que está destruyendo deliberadamente nuestra sociedad, nuestra población”.

“Y finalmente estamos viendo que Estados Unidos está adoptando un enfoque de aplicación de la ley, lo cual es correcto. Porque estos sistemas se mantienen en el poder y son sostenidos por los flujos que obtienen de actividades criminales, no solo el tráfico de drogas, el contrabando de oro, el contrabando de armas, la trata de personas, el mercado negro del petróleo”.

Luego, preguntada directamente por la estrategia antinarcóticos de la Administración Trump, Machado afirmó que está “absolutamente” de acuerdo con “desmantelar el cartel criminal, narcoterrorista”, liderado por Maduro.

Durante la conversación, Machado —quien lleva más de diez meses en la clandestinidad por las amenazas de muerte en su contra— describió que una presión de EEUU contra Nicolás Maduro no sería una imposición de “cambio de régimen”, como algunos analistas señalan, pues los venezolanos ya decidieron un cambio de régimen el 28 de julio de 2024, cuando el diplomático Edmundo González —candidato opositor respaldado por Machado— venció al dictador Nicolás Maduro por un margen de casi 40 puntos (67 % a 30 %), en unas elecciones que finalmente fueron alteradas por las autoridades electorales que responden al régimen chavista.

De acuerdo con las actas electorales que logró recuperar la oposición venezolana gracias a los testigos electorales, Machado y su equipo demostraron el triunfo en las urnas de González dentro y fuera de Venezuela, con EEUU y decenas de países y organizaciones internacionales desconociendo el autoproclamado triunfo del dictador Maduro.

Finalmente, preguntada si Maduro dejará el poder por la presión de EEUU, Machado se mostró optimista.

“No tengo ninguna duda de que Maduro se va a ir. Como dije antes, las grietas y fracturas dentro del régimen están creciendo mientras hablamos. Cada día, los muy pocos que aún lo apoyan —ya sabes, la cúpula o los facilitadores financieros que están haciendo cantidades obscenas de dinero con el hambre de Venezuela— empiezan a darse cuenta de que esto se acabó”, sentenció la líder opositora.

“Y, ya sabes, le ofrecimos a Maduro desde el primer día, cuando ganamos la elección, la posibilidad de una transición negociada. Y él se negó y decidió, como mencionamos, ir con toda la fuerza y la represión brutal contra el pueblo. Ahora, Maduro todavía tiene una oportunidad de vivir en paz. ¿Cuánto tiempo? No lo sabemos. Pero es él. Él es quien está respondiendo a la crisis. Él es el responsable de lo que está ocurriendo. Declaró la guerra contra el pueblo venezolano y contra la comunidad internacional. Fue su decisión. Así que ahora tuvimos que llegar a este punto, porque, como dije, lo he repetido muchas veces, ya sabes, para tener paz se necesita libertad. Para tener libertad, necesitas tener fuerza y guerra cuando te estás enfrentando a una organización narcoterrorista, que es el caso en Venezuela”.