"La he estado ayudando": Trump dijo que tuvo una llamada con María Corina Machado tras el Premio Nobel de la Paz, y reiteró que los venezolanos "necesitan mucha ayuda"

10 de octubre, 2025

El presidente Donald Trump informó este viernes, durante una rueda de prensa en la Casa Blanca, que mantuvo una llamada telefónica con la líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, luego de que esta recibiera el Premio Nobel de la Paz, en la que ella le aseguró que estaba aceptando el premio en su honor y que él también merecía ganarlo. “La persona que ganó el Premio Nobel me llamó hoy. Me llamó y me dijo que ‘estoy aceptando esto en su honor, porque usted también lo merece’. Fue un gran gesto de su parte”, comentó Trump a los periodistas.

Asimismo, el mandatario republicano dijo en tono bromista que en ningún momento le pidió a Machado que, en ese caso, le entregara el premio, añadiendo que probablemente ella lo hubiese hecho. “En ningún momento le dije, ‘entonces entrégamelo’, pero creo que ella quizás lo hubiera hecho. Ella fue muy agradable”, explicó Trump, quien también comentó que “la he estado ayudando a lo largo del camino. Necesitan mucha ayuda en Venezuela”.

“El presidente Trump nos devolvió la esperanza”

Horas después de ganar el prestigioso galardón, la líder opositora tuvo una entrevista con el New York Post, donde reiteró que su Premio Nobel de la Paz no es solo una victoria para la lucha democrática venezolana, sino también un tributo a Trump. “Dedico este premio al pueblo venezolano y al presidente Trump porque creo que es absolutamente justo. Nosotros, el pueblo de Venezuela, estamos profundamente agradecidos con el presidente Trump por la forma en que ha apoyado la democracia y la libertad en las Américas”, comentó Machado.

Hablando desde la clandestinidad, la líder de derechas añadió que el “coraje y la claridad” de Trump han sido cruciales para debilitar y aislar a la dictadura socialista de Nicolás Maduro. “Desde el principio, el presidente Trump entendió que esto no era una dictadura convencional. La trató como lo que es: una red criminal vinculada a cárteles de droga, grupos terroristas y regímenes extranjeros que amenazan tanto al pueblo venezolano como a la seguridad de los Estados Unidos. Esperaba poder agradecerle directamente”.

Machado, quien a pesar de haber sido inhabilitada por el chavismo para ejercer cargos públicos ganó las primarias opositoras y lideró junto a Edmundo González Urrutia unas elecciones presidenciales que el régimen robó descaradamente, dijo durante la entrevista: “Durante años le suplicamos a la comunidad internacional que entendiera esto como un asunto de aplicación de la ley. El presidente Trump fue el primero en actuar. Los llamó como lo que son —organizaciones narco-terroristas— y utilizó todo el peso de la ley para cortarles el flujo de dinero”.

La líder de la oposición venezolana cerró la entrevista diciendo que “El presidente Trump nos devolvió la esperanza. Y ahora, finalmente, estamos convirtiendo esa esperanza en historia”.