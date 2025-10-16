"Somos testigos de un tipo de guerra civil en Gaza"

16 de octubre, 2025

Tras el acuerdo de alto al fuego que ha supuesto el repliegue de las Fuerzas de Defensa de Israel a nuevas líneas defensivas en la Franja de Gaza, Hamás ha lanzado una brutal campaña para reafirmar su control sobre las partes del enclave que mantiene en su poder, incluido el corazón de la ciudad de Gaza.

Este esfuerzo incluye la represión despiadada de la disidencia, lo que provocó intensos tiroteos con clanes armados gazatíes, y una oleada de ejecuciones. Las acciones del grupo terrorista indican un rechazo explícito a las cláusulas del pacto sobre desmilitarización y un futuro acuerdo de gobierno libre de la influencia de Hamás.

El coronel de la reserva Amit Assa, ex alto cargo de la Agencia de Seguridad de Israel (Shin Bet) con más de 30 años de experiencia, declaró a JNS en días recientes que "el control de Hamás en las zonas de las que se retiraron las FDI es total. No habrá fuerza local que pueda hacerles frente, y cualquier fuerza internacional que reciba un mandato para intervenir se enfrentará a importantes retos de seguridad".

Assa señaló las recientes declaraciones de los dirigentes de Hamás como prueba de que el grupo no tiene intención de acatar ni el espíritu ni la letra del alto al fuego.

"La declaración de Khalil Al Hayya, quien dice que Hamás continuará fortaleciéndose y estableciendo su control ya que su misión de destruir al Estado de Israel se mantiene inmutable, solo prueba el desacuerdo de la organización terrorista con la condición de desarme impuesta por Trump", evaluó.

"Miembros de Hamás anunciaron una amplia 'operación de seguridad' para 'erradicar a los colaboradores de Israel' en Gaza".

"Este desacuerdo y el comportamiento violento sobre el terreno conducirán a otro intento político de imponer las condiciones a Hamás y, como era de esperar, su negativa provocará una fase renovada de la guerra, que conducirá a la rendición completa de la organización palestina con el respaldo de la Administración Trump", dijo Assa.

Las milicias anti-Hamás situadas en las zonas bajo control militar israelí seguirán gestionando la vida de los gazatíes en esas zonas y constituirán la infraestructura para establecer un "plan de emiratos" regional en la Franja de Gaza y también en Judea y Samaria, según el exfuncionario del Shin Bet.

El martes, el presidente Donald Trump dijo que Hamás "eliminó a un par de bandas que eran muy malas", y añadió: "Eso no me molestó mucho, siendo sincero".

Sin embargo, prosiguió, Hamás "se desarmará". El grupo terrorista "sabe que no estoy jugando... y si no se desarma, lo desarmaremos, y ocurrirá rápidamente y quizá con violencia, pero acabará desarmado", dijo.

¿Una guerra civil palestina?

El teniente coronel de la reserva Shaul Bartal, investigador principal del Centro Begin Sadat de Estudios Estratégicos de la Universidad Bar-Ilan, que ha desempeñado múltiples funciones de seguridad en Judea y Samaria, caracterizó los enfrentamientos internos como una forma de guerra civil palestina.

"Estamos siendo testigos de un tipo de guerra civil en la que cualquiera que no esté de acuerdo con Hamás es inmediatamente tachado de 'partidario de la ocupación'. Esta guerra civil, en la que fue asesinado [el domingo] Naim Naim, el hijo de [el alto miembro de Hamás] Bassem Naim, es una etapa del retorno de Hamás al poder", dijo Bartal a JNS.

Bartal señaló que los reproches a Hamás por parte de la población gazatí debido a la inmensa destrucción en la Franja complicarán los esfuerzos del grupo por reimponer su autoridad.

"Sobre el terreno, esto se traducirá en dificultades para que Hamás imponga su dominio. Es posible que Israel lo esté alentando, pero no hay confirmación oficial", dijo.

Identificó a las principales familias de la oposición implicadas en los combates como los clanes Dughmush, Abu Samra y Abu Warda. Se cree que la milicia Abu Shabab, respaldada por Israel, sigue operando en el sur de Gaza, en zonas bajo control de las FDI.

Bartal dijo que se supone que se establecerá un Gobierno de tecnócratas en Gaza, que estará "supervisado por Qatar, Turquía y los Estados del Golfo, y que sólo así se transferirá el dinero para la reconstrucción".

En este escenario, añadió Bartal, la Autoridad Palestina tendría una presencia nominal, lo que permitiría a su líder, Mahmud Abás, afirmar que Gaza sigue siendo parte de su dominio, "pero en la práctica, nada avanzaría sin el acuerdo de Hamás".

Las fuerzas terroristas han asesinado a decenas de miembros de clanes gazatíes desde el inicio del cese al fuego, según informan los medios internacionales. Los enfrentamientos se concentran en Yabalia, en el norte de Gaza, y en Deir al-Balah, en la parte central de la Franja, según los informes.

Miembros de Hamás anunciaron una amplia "operación de seguridad" para "erradicar a los colaboradores con Israel", dirigida contra poderosos clanes de la oposición. Esta sangrienta campaña, que el grupo describió como "Purificación antes de la Liberación", ha implicado ejecuciones públicas en la ciudad de Gaza, a menudo ante una multitud enfervorizada.

Los combates han sido especialmente intensos en el barrio de Sabra, en la ciudad de Gaza, entre las fuerzas de seguridad de Hamás y el clan Dughmush.

Al Jazeera y los medios de comunicación locales informaron de que las fuerzas de seguridad de Hamás afirmaron haber tomado el control de la "milicia" del clan, deteniendo a unos 60 hombres armados y matando a más de otros 50, al tiempo que sufrían al menos una docena de bajas entre sus propias filas.

La violencia se ha cobrado víctimas de alto nivel, entre ellas Saleh Al Jafarawi, un destacado activista en redes sociales que producía propaganda de Hamás y celebraba la masacre del 7 de octubre de 2023. Al parecer, murió por disparos durante los combates.

Yaakov Lappin es corresponsal y analista de asuntos militares en Israel.

© JNS