Políticos israelíes muestran indignación por las ejecuciones de rivales de Hamás en Gaza

Publicado por David Isaac 16 de octubre, 2025

Políticos israelíes reaccionaron airadamente el miércoles a las noticias de que Hamás se está vengando de milicias locales en la Franja de Gaza, diciendo a JNS que demuestra una vez más la crueldad del grupo terrorista.

"La brutalidad de Hamás no se detiene en los israelíes, sino que consume a cualquiera que se interponga en su camino", dijo el miembro de la Knéset Dan Ilouz (Likud). "Los informes de Gaza muestran exactamente quiénes son: una mafia violenta y fanática que gobierna mediante el miedo, el asesinato y el terror. No son luchadores por la libertad ni víctimas. Forman parte de un sistema de terror que se devora a sí mismo".

En una repetición de sus acciones de 2007, cuando Hamás derrocó violentamente a la Autoridad Palestina, el grupo se está moviendo agresivamente para eliminar a sus oponentes, lanzando una purga contra las milicias rivales y llevando a cabo ejecuciones públicas contra quienes se opusieron a su Gobierno.

"Hamás está restableciendo el control", declaró Hasan Abu Hanieh, analista afincado en Jordania, a The Wall Street Journal el 14 de octubre. "Será aún más agresivo ahora para demostrar al mundo exterior que nadie puede destituirlo, que ninguna fuerza puede desafiarlo".

El miembro de la Knéset Simcha Rothman, del Partido del Sionismo Religioso, señaló la hipocresía de quienes durante dos años criticaron a Israel por supuestas violaciones a los derechos humanos, diciendo a JNS: "Resulta que todos los hipócritas del mundo que hablaban de la muerte y el hambre en Gaza están completamente callados mientras una organización terrorista comete asesinatos al estilo del Estado Islámico a plena luz del día".

"La verdad está clara. Las Naciones Unidas, las organizaciones de derechos humanos, [el presidente francés Emmanuel] Macron y [el primer ministro del Reino Unido Keir] Starmer no se preocupan por la vida de los gazatíes si no se utiliza para atacar a Israel".

Yair Lapid, presidente del partido Yesh Atid y líder de la oposición israelí, declaró a JNS: "No hemos olvidado ni por un momento que Hamás es una organización terrorista malvada y extremista, por lo que sus acciones no nos sorprenden".

La Oficina del Primer Ministro dijo a JNS sobre los posibles efectos que la ofensiva de Hamás contra sus rivales internos podría tener en el acuerdo de paz de Trump: "El plan de 20 puntos dice que Israel se asegurará de que Hamás esté desarmado y que Gaza esté desmilitarizada, y se asegura de que Gaza nunca vuelva a suponer una amenaza para el Estado de Israel. Deseamos que se cumplan todas las partes del acuerdo".

Enfrentamientos internos en Gaza

Durante los dos años de lucha contra Hamás, Israel habría suministrado armas a clanes y bandas gazatíes que se oponen al grupo terrorista.

Algunos clanes se mantienen desafiantes a pesar de la represión de Hamás. Hussam Al Astal, de 50 años, quien dirige una milicia local en Jan Yunis, declaró al Canal 12 israelí: "Estamos diciendo al público: 'No tengan miedo de Hamás. Hamás está acabado y nosotros estamos sobre el terreno. Tenemos el poder y la capacidad'".

En las últimas semanas se han registrado enfrentamientos entre Hamás y el clan Al Mujaida, una poderosa familia de la ciudad de Jan Yunis. Hamás intentó imponer su dominio en la zona y perdió a más de 22 terroristas en esos enfrentamientos, según informó Ynet el 10 de octubre.

También habría intentado asesinar a Yasser Abu Shabab, líder de una milicia en Rafah. El intento de asesinato fracasó porque se encuentra en una zona bajo control israelí, según informes palestinos.

La milicia de Abu Shabab prometió seguir defendiendo la zona de Rafah y declaró a Ynet que espera que la Franja de Gaza se convierta en "un lugar seguro sin organizaciones terroristas, sin armas innecesarias y sin guerras".

Hamás considera a los clanes como una seria amenaza interna a su control, por lo que, según informó Ynet, Gaza podría ver una ola de violencia en las próximas semanas y meses mientras el grupo terrorista intenta someter a sus oponentes.

© JNS