Charlie Kirk había profesado su “profundo amor” por Israel en una carta a Netanyahu donde advirtió que el Estado judío “está perdiendo la guerra de la información”

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 29 de septiembre, 2025

En una carta fechada el 2 de mayo y dirigida al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, el activista conservador Charlie Kirk había pedido un giro total en la estrategia comunicacional de Israel ante lo que describió como una pérdida de apoyo entre los jóvenes estadounidenses.

“Todo lo escrito aquí nace de un profundo amor por Israel y el pueblo judío”, subrayó. Y fue tajante: “En mi opinión, Israel está perdiendo la guerra de la información”.

En el texto Kirk sostuvo que el sentimiento antiisraelí y antisemita alcanzó en los últimos años “niveles récord” en redes y que esa narrativa “baja” a los campus universitarios de EEUU, incluidos espacios conservadores.

El activista, asesinado el pasado 10 septiembre, había afirmado que en sus giras por los campus debió rebatir preguntas y acusaciones virales que percibía como una “alarma” en el frente de opinión pública. La carta no se quedó únicamente en el diagnóstico, sino que proponía medidas concretas y un “reset” de la comunicación oficial israelí. Entre sus recomendaciones destacaron:

The following is Charlie Kirk's letter to Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu



Kirk expresses his love for Israel and repeatedly offers pointers for how they can win the information war so they do not lose support



It is not at all what anti-Semites claimed it was



(1/2) pic.twitter.com/xtyBvdH1n0 — Ryan Saavedra (@RealSaavedra) September 29, 2025

Un “equipo de respuesta rápida” que replique en tiempo real en ‘X’ y otras plataformas

Dejar de “subcontratar” la defensa de Israel a portavoces estadounidenses y liderar desde Israel la verificación de desinformación

Crear una Israel Truth Network (ITN), es decir, un centro único con canales sociales y un sitio donde desmentir de forma documentada los alegatos más comunes, con recursos para estudiantes, educadores y líderes judeocristianos

Dar voz a rehenes liberados en una gira por EEUU para reforzar el argumento de que “es Hamás quien comete genocidio contra su propio pueblo al usar civiles como escudos y almacenar armas en escuelas u hospitales”

Impulsar voces en primera persona de jóvenes israelíes y producir contenido original (clips breves, pódcasts en inglés) desde Israel, en vez de depender de influencers externos

Explicar mejor la amenaza iraní sin dar por sentada la confianza pública en informes de inteligencia, especialmente entre conservadores jóvenes escépticos

Kirk también instó a modernizar la diplomacia pública con estándares de campaña: definir mensajes, plataforma y portavoces, y abandonar formatos anticuados. “He visto a su portavoz de las FDI defender a Israel desde un podio tenuemente iluminado… Deben derribar sus viejas formas de comunicar y empezar desde cero”, escribió.

En la misiva, el activista pidió que Israel tome la delantera: “No dependan de terceros; creen su propio contenido y nosotros lo amplificaremos”, dijo. Y añadió: “Están perdiendo la guerra de la información, lo que eventualmente se traducirá en menos apoyo político y militar de Estados Unidos. La Tierra Santa es muy importante en mi vida, y me duele ver cómo el apoyo a Israel se desvanece”.

La revelación de la misiva se produce después de que Netanyahu mencionara públicamente la carta el 18 de septiembre al desmentir teorías que intentaban vincular a Israel con el asesinato de Kirk.

El empresario Bill Ackman también difundió mensajes privados que también contradijeron esa conspiración.

Kirk, de 31 años, fue baleado el 10 de septiembre durante un evento en Utah Valley University; el sospechoso Tyler Robinson (22) fue detenido al día siguiente y enfrenta cargos de asesinato con agravantes.