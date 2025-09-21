El colonialismo del que nadie habla: el imperialismo árabe

Mapa del Califato del año 750 d. C., según consta en la obra de 1926 "Atlas Histórico", de William R. Shepherd Bibliotecas Generales de la Universidad de Texas en Austin / Wikimedia Commons

21 de septiembre, 2025

Cuando los ejércitos árabes surgieron de la península arábiga en el siglo VII, crearon un imperio mayor que Roma en apenas un siglo. En el 750 d.C., controlaban 13 millones de kilómetros cuadrados, gobernaban a más de 50 millones de personas y redibujaron el mapa de tres continentes. Egipto, Siria, Mesopotamia, el norte de África, Persia y hasta España fueron absorbidos por un vasto sistema imperial basado en la conquista y el dominio.

Sin embargo, cuando hoy se habla de "colonialismo", rara vez se menciona este imperio. Sólo se acusa a Europa y a otros países occidentales.

Esta memoria selectiva distorsiona la historia. Borra el sufrimiento de pueblos enteros y presenta la conquista y la subyugación como si fueran una mera difusión cultural. La expansión árabe-musulmana no fue un florecimiento benigno de la civilización, sino un proyecto deliberado de imperio, motivado por la ambición religiosa y política.

Desde sus inicios, el Islam fue portador de una visión imperialista. Bajo el mandato de Mahoma, el profeta guerrero, la primitiva comunidad musulmana vio en la expansión un mandato divino. La conquista era fundamental y creó un modelo de dominación que perduró durante siglos.

El mundo se dividió en Dar al-Islam, la "morada del Islam", tierras gobernadas por musulmanes, y Dar al-Harb, la "morada de la guerra", tierras aún por someter. Los no musulmanes bajo dominio árabe sólo eran tolerados como dhimmis, súbditos de segunda clase obligados a pagar el humillante impuesto de la jizya y a vivir bajo leyes que marcaban su inferioridad.

La Persia sasánida, conquistada por los árabes en 651 d.C., era un estado totalmente zoroástrico. El dominio árabe trajo consigo la destrucción de templos, conversiones forzosas y una administración islámica impuesta. En el siglo X, los zoroastrianos se habían convertido en una pequeña minoría.

Los bereberes de Libia, Argelia, Túnez y Marruecos, politeístas autóctonos, fueron paulatinamente arabizados e islamizados. Sus lenguas, religiones, e identidades culturales fueron sustituidas o suprimidas bajo el dominio árabe, y muchos fueron incorporados al ejército árabe como auxiliares, perdiendo sus tradiciones autóctonas.

La trata de esclavos árabe, que se extendió desde el siglo VII hasta finales del XIX, duró más de 1.200 años, mucho más que la trata de esclavos atlántica. Entre 10 y 18 millones de africanos fueron capturados y transportados por múltiples rutas a través del Sáhara, por el Mar Rojo hasta la Península Arábiga y por el Océano Índico hasta Persia, Arabia e India. Los esclavos varones eran a menudo castrados, mientras que las mujeres eran asimiladas en los hogares árabes, dejando pocas comunidades afrodescendientes capaces de preservar la memoria cultural.

Sin embargo, los académicos y activistas occidentales, deseosos de expiar los pecados de Europa, hablan del colonialismo como si fuera un fenómeno exclusivamente europeo. Mientras tanto, el imperialismo árabe se celebra como la "Edad de Oro del Islam", destacando las contribuciones a la ciencia, la filosofía y la cultura, mientras se ignora su legado de conquista, conversión forzosa y subyugación.

Es como si la propia historia comenzara en el siglo VII, con la expansión del Islam borrando todo lo que vino antes: Coptos, persas, asirios, bereberes, judíos. Naciones que prosperaron durante siglos desaparecieron en las sombras del dominio árabe.

El legado de Dar al-Islam no se limita al pasado. El nacionalismo árabe y los movimientos islamistas siguen asumiendo que Oriente Próximo "pertenece" a los árabes y que las minorías deben someterse. La persecución de los coptos en Egipto, la opresión de los kurdos en Siria e Irak, la casi desaparición de los cristianos asirios y el genocidio yazidí por parte del ISIS se hacen eco de la mentalidad imperial de conquista. Grupos yihadistas como Hamás, ISIS y los talibanes invocan la división entre Dar al-Islam y Dar al-Harb para justificar la guerra perpetua y el terrorismo.

Criticar hoy el imperialismo árabe conlleva el riesgo de ser acusado de islamofobia. Cualquier intento de destacar la violencia de las primeras conquistas o los siglos de arabización se tacha de reaccionario. Por el contrario, se fomenta la condena del colonialismo occidental, ya que encaja perfectamente en los marcos progresistas y antiracistas que dominan el mundo académico occidental.

Esta asimetría produce una conciencia histórica distorsionada. Se piensa que el Levante y el norte de África son "naturalmente árabes", como si la identidad árabe fuera autóctona. Pero Egipto era mayoritariamente copto, el Magreb mayoritariamente bereber, Mesopotamia asiria y aramea, el Levante un mosaico de creencias y lenguas. No eran "tierras árabes", sino que se hicieron árabes mediante la conquista y la supresión cultural.

El nacionalismo árabe moderno, nacido en el siglo XX, agravó la distorsión. Figuras como el presidente egipcio Gamal Abdel Nasser o el Partido Baas se legitimaron denunciando el colonialismo occidental e ignorando el imperialismo árabe anterior que definió la región durante siglos. La ironía: el nacionalismo árabe, aclamado como anticolonial, se construyó a su vez sobre un legado colonial.

De forma absurda, se acusa sistemáticamente a Israel de "colonialismo", una grotesca inversión de la realidad. El sionismo no es colonial, sino el movimiento anticolonial de mayor éxito de la historia: El retorno de un pueblo indígena a su tierra ancestral tras siglos de dominio extranjero. Llamar "colonialismo" a la autodeterminación judía mientras se ignoran las conquistas árabes que arabizaron e islamizaron la región no sólo es intelectualmente deshonesto, sino que utiliza el borrado histórico como arma contra la única nación de Oriente Próximo que se descolonizó a sí misma.

El debate sobre el colonialismo sigue siendo sorprendentemente unilateral. Mientras que los crímenes coloniales de Europa son objeto de escrutinio, las conquistas árabes que transformaron el Norte de África y Oriente Medio suelen ser celebradas. Este silencio no es un descuido; es político. Fomenta la ilusión de que el imperialismo es exclusivamente occidental, cuando en realidad ha sido recurrente en toda la civilización humana.

Reconocer el imperialismo árabe no disminuye los crímenes coloniales de Europa, sino que restablece el equilibrio y nos recuerda que la dominación no es monopolio de un continente o una cultura. Da voz a naciones olvidadas como los coptos, bereberes y asirios, cuyo sufrimiento es anterior a los barcos europeos en América.

Un verdadero ajuste de cuentas con el imperio significa someter al imperialismo árabe al mismo rasero que a Europa. Hasta entonces, la historia colonial es una verdad a medias, y la política basada en ella, una ficción peligrosa. Este ultraje selectivo convierte la historia en un arma en lugar de un espejo.

