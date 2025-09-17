El problema es la normalización del odio, no la cultura de la cancelación

17 de septiembre, 2025

Para muchos lectores de The Washington Post que se preocupan por la normalización del antisemitismo, se trataba de un caso redondo. Karen Attiah fue nombrada primera editora de Opiniones Globales del periódico en 2016 y ha sido columnista desde 2021. Esta semana, afirmó que era despedida por lo que, según el periódico, fue una serie de posts sobre el asesinato del activista conservador Charlie Kirk, que, según el medio, fueron "inaceptables", y constituyeron una "falta grave" y "ponen en peligro la seguridad física de los colegas."

¿Son sus publicaciones sobre el asesinato de Kirk motivo suficiente para perder su trabajo?

Instituciones corruptas

A pesar de las excusas de sus editores y del lenguaje poco sincero de seguridad, el verdadero problema con Attiah o con cualquier otra situación similar no es realmente la cultura de la cancelación.

Es lo que dice sobre el Post, The New York Times y otras instituciones mediáticas corporativas que emplean a mucha gente como ella. El problema es que, en primer lugar, pensaron que era una buena idea poner a radicales incitadores al odio como Attiah al frente de plataformas influyentes.

Deberíamos ser extremadamente cautelosos a la hora de participar en una guerra cultural cuyo objetivo es silenciar, avergonzar e incluso expulsar de la plaza pública a las personas con las que no estamos de acuerdo. La pregunta que deberíamos hacernos a raíz de este último ejemplo de violencia política no es cuál es la mejor manera de castigar a quienes utilizan sus cuentas de redes sociales para decir cosas terribles. Se trata de por qué hemos permitido que instituciones que deberían ser el baluarte de la democracia, como el periodismo, se hayan corrompido tanto como para normalizar el tipo de discurso público de personas como Attiah, cuyo objetivo es derribar los cimientos de la república estadounidense y la civilización occidental.

Lo que queremos no es una nación que enfríe el discurso. Ansiamos una cultura del discurso político que no normalice el odio y las ideas extremistas tóxicas, que no exacerbe las divisiones raciales ni promueva el antisemitismo.

Attiah tiene todo el derecho a decir lo que quiera. Y lo mismo vale para cualquier otra persona que injusta e insensiblemente difamó a Kirk tras su muerte. Lo mismo se aplica a los extremistas de extrema derecha que intentaron explotar el asesinato para promover sus propias teorías conspirativas, ya fuera la difamatoria afirmación de que Israel era responsable u otras insinuaciones antisemitas sobre el crimen.

Nadie debería interferir en la capacidad de quienes se comportan de esta manera para publicar en las redes sociales (siempre y cuando no estén haciendo apología directa de la violencia), pararse en las esquinas o marchar por las calles mientras escupen sus mentiras, ya sea sobre Kirk, otros conservadores o Israel y los judíos. Sin embargo, eso no les da derecho a un trabajo en los principales periódicos del país, a una cátedra en una universidad de la Ivy League o a un puesto en una empresa privada cuyos propietarios no quieren saber nada de semejante locura. Y no debería concederles inmunidad frente a las críticas o acciones legales cuando violen la ley o ayuden a financiar grupos radicales como Antifa o Estudiantes por la Justicia en Palestina, ambos de los cuales promueven la violencia y el odio.

Lo que queremos no es una nación que celebre la expresión. Ansiamos una cultura del discurso político que no normalice el odio y las ideas extremistas tóxicas, que no exacerbe las divisiones raciales ni promueva el antisemitismo. Igual de importante es que desalentemos activamente la creencia de que la violencia política -ya sea contra activistas conservadores, ejecutivos de compañías de seguros o políticos que no gustan a la opinión de moda en la izquierda- es un discurso aceptable.

Marginar a los que incitan al odio

Nuestro reto no es cuál es la mejor manera de silenciar o castigar a los ideólogos que corrieron a TikTok para vitorear al asesino de Kirk o para burlarse de quienes le lloraban. Se trata de recrear una cultura política en la que esas personas queden relegadas a los pantanos febriles de la extrema izquierda y derecha, donde pertenecen, en lugar de presentarlas en los principales medios de comunicación o permitir que dominen nuestro sistema educativo.

Attiah fue una de las muchas personas que fueron objeto de oprobio, incluso a veces perdieron su trabajo por sus reacciones insensibles ante un acto de violencia política. Pero para los que han seguido su carrera, sus ataques contra Kirk tras su muerte eran típicos de su estilo periodístico. Ella afirmó que había sido despedida por "hablar en contra de la violencia política, la doble moral racial y la apatía de Estados Unidos hacia las armas". La verdad es que es una típica de esas autodenominadas progresistas que no tienen ningún problema con la violencia política siempre que se dirija contra personas y grupos que, en su opinión, no tienen derechos dignos de respeto -por ejemplo, israelíes y judíos.

Su trabajo ilustra cómo los mitos tóxicos de la izquierda, como la teoría crítica de la raza, la interseccionalidad y el colonialismo de los colonos, son un método para normalizar el antisemitismo.

La columnista ha escrito explícitamente sobre su creencia de que el Estado de Israel no tiene derecho a existir. Lo califica falsamente de proyecto colonial al estilo europeo, en lugar de una expresión de autodeterminación judía en su antigua patria. Incluso antes de los ataques palestinos del 7 de octubre dirigidos por Hamás contra comunidades israelíes, estaba defendiendo a los terroristas genocidas de Gaza de las consecuencias de sus crímenes y deslegitimando a Israel y su derecho a la autodefensa.

Su trabajo ilustra cómo los mitos tóxicos de la izquierda, como la teoría crítica de la raza, la interseccionalidad y el colonialismo de los colonos, son un método para normalizar el antisemitismo. De hecho, como exalumna de una de esas instituciones que han sido un bastión de esas terribles ideas -Attiah se graduó en la Escuela de Asuntos Internacionales de la Universidad de Columbia- no hay mejor ejemplo de la forma en que la academia fabrica y luego difunde el odio a los judíos.

Muchos en la izquierda política, como Attiah, pensaron que las secuelas del asesinato de Kirk eran una licencia no sólo para desahogar su ira contra sus opiniones, sino para publicar información engañosa, si no directamente falsa, sobre el difunto activista. Ahora dicen que la retribución por esto no es diferente de algo que la derecha lleva mucho tiempo denunciando: la cultura de la cancelación.

No es una acusación que pueda desecharse sin más. Y es una que también está relacionada con las afirmaciones de que los esfuerzos del presidente Donald Trump para hacer retroceder la marea de antisemitismo woke en colegios y universidades son una infracción de la libertad de expresión, la libertad académica y una forma de cultura de la cancelación.

Es la reacción contra quienes se burlaron de la muerte de Kirk diferente del pánico moral sobre la raza que recorrió Estados Unidos durante el Black Lives Matter del verano de 2020? Ese momento de máxima conquista progresista de los medios de comunicación y la cultura de Estados Unidos llevó a la cancelación de aquellos que fueron considerados insuficientemente simpatizantes de BLM o denunciados de otro modo como "racistas". La mayoría de las instituciones educativas, organizaciones artísticas, celebridades e incluso muchas empresas temblaron ante este intento jacobino de purgar de la plaza pública a los conservadores o incluso a los moderados que no doblaran la rodilla ante las mentiras de BLM sobre la raza.

Una falta de compromiso

Los izquierdistas que estaban felices de unirse a las turbas de la cultura de la cancelación en 2020 o de vitorear los esfuerzos de los activistas pro Hamás para atacar a los judíos desde el 7 de octubre han descubierto de repente que ser condenado al ostracismo de esta manera no es algo bueno. Afirman que quienes no estaban de acuerdo con Kirk -como Attiah y los innumerables otros que han estado atacando a la víctima de un asesinato como alguien que tuvo lo que se merecía- están siendo castigados injustamente.

Como vimos en 2020, el impulso de perseguir a quienes contradicen la sabiduría convencional del momento y tratar de privarles de sus medios de vida es antitético a cómo funciona una república libre.

También se sintieron obligados a condenarlo como racista, incitador al odio, fascista o nazi, y a redoblar las mismas calumnias contra Trump y sus partidarios.

La verdadera enfermedad que afecta a la democracia estadounidense no es principalmente culpa del discurso extremista que engendra argumentaciones airadas, sino de la falta de voluntad de tanta gente para comprometerse con puntos de vista diferentes a los suyos. La cultura política bifurcada, en la que gran parte del país lee, escucha y ve dos medios de comunicación completamente distintos, ha creado una brecha casi insalvable entre la izquierda y la derecha. Eso ha hecho que mucha gente se sienta incómoda con las opiniones o incluso con hechos que contradicen sus suposiciones y prejuicios. También les anima a participar en discursos radicales que demonizan a sus enemigos políticos.

Así, a mucha gente no le bastó con manifestar sus desacuerdos con las opiniones de Kirk sobre Trump, el aborto, la inmigración, los derechos a las armas, la ideología de género e incluso Israel (era un firme y declarado defensor del Estado judío). También se sintieron obligados a condenarlo como racista, incitador al odio, fascista o nazi, y a redoblar las mismas calumnias contra Trump y sus partidarios.

Eso ya es malo en circunstancias normales. Pero los que lo hicieron después de que el objeto de sus destempladas invectivas fuera asesinado por ejercer su derecho a la libertad de expresión son comprensiblemente criticados por lo que es, en el mejor de los casos, un comportamiento insensible y, en el peor, exactamente el tipo de discurso del odio que fomenta más violencia política.

Desplazar la ventana de Overton

Entonces, ¿Cuál debería ser nuestra respuesta a este tipo de discurso? ¿Debería exponerse a quienes lo hacen a la indignación pública mediante una avalancha de comentarios críticos en sus redes sociales, la versión del siglo XXI del castigo medieval de ser puesto en el cepo en la plaza pública para que los transeúntes se mofen de él? ¿Deberían perder su medio de vida y ser expulsados de la ciudad?

La respuesta a esta pregunta suele depender de si el infractor se encuentra en el lado político en el que uno se sitúa. Tendemos a ser más indulgentes con los aliados que se portan mal en Internet y exigimos la cabellera de aquellos cuyas opiniones contradicen las nuestras.

Expresar opiniones sobre una amplia gama de cuestiones políticas, sobre las que quienes creen en la democracia están obligados a estar de acuerdo en discrepar, no es algo que deba tratarse como motivo de rechazo.

Independientemente de cuál sea tu posición en el espectro político, hay que reconocer algunas verdades básicas. Si vas a expresar opiniones desagradables, insensibles o extremas, no tienes derecho a hacerte la víctima si otras personas ofendidas responden de la misma manera. Eso no excusa el lenguaje soez o las amenazas, que los proveedores de plataformas tienen todo el derecho a moderar.

Pero hay que hacer algunas distinciones. Expresar opiniones sobre una amplia gama de cuestiones políticas, sobre las que quienes creen en la democracia están obligados a estar de acuerdo o en desacuerdo, no es algo que deba tratarse como motivo de rechazo.

Apoyar la violencia política, sin embargo, no es lo mismo que apoyar a un determinado candidato político de derechas o de izquierdas. Tampoco debemos tratar el racismo abierto -ya sea en forma de nacionalismo blanco o del antirracismo de izquierdas de moda, o del antisemitismo en todas sus formas-como la misma cosa que simplemente tener una posición sobre la mejor manera de lograr la armonía racial o cómo lograr la paz en Oriente Medio. Lo que hemos visto en la izquierda es el crecimiento de lo que sólo puede denominarse cultura del asesinato, ya que algunas personas alaban a quienes asesinan a sus enemigos políticos o a los terroristas de Hamás. Quienes forman parte de esta tendencia no deberían quejarse si sus conciudadanos o sus empleadores no quieren saber nada de ellos.

Es probable que Rupert Murdoch, propietario de Fox News, también se sienta bien libre del particular aislacionismo de Carlson y de su odio a Israel, mezclado con sumisión a los tiranos de Rusia y Qatar.

El problema es que la ventana de Overton del discurso aceptable fue deliberadamente desplazada por los progresistas para tratar como normales sus propios puntos de vista extremistas sobre raza, género, historia americana, los judíos e Israel, y tachar de odiosos a quienes defendían valores tradicionales sobre religión, libertad y derechos de los judíos. Attiah es alguien que desprecia la América a la que emigraron sus padres africanos, y que respalda posturas genocidas que deniegan la historia y los derechos judíos. Una cultura política en la que alguien como ella es tratada como una voz respetada en lugar de como una extremista marginal está enferma y necesita una reforma.

Lo mismo se aplica a alguien como Tucker Carlson, que puede haber sido un tribuno muy necesario de la resistencia conservadora a BLM y la extrema izquierda en 2020, pero desde entonces descendió por el agujero del conejo de un extremista antisemita desde que fue despedido de su prominente puesto en Fox News. Aquellos en la derecha que pueden estar en desacuerdo con él pero siguen tratando sus opiniones como dignas de plataforma - desafortunadamente, eso incluye Charlie Kirk - se equivocan.

Lo ocurrido en The Washington Post y Fox News no fue la cancelación de voces independientes. Fueron correcciones necesarias por parte de empresas que no desean ser identificadas con el extremismo y, para ello, limpiaron la casa.

El multimillonario propietario del Post, el fundador de Amazon Jeff Bezos, puede ser un hipócrita que no da muestras de tener muchos principios. Y ha llegado tarde a la conclusión de que a su poco dinero de publicación le va mejor con sus editoriales y columnistas defendiendo el libre mercado y la libertad personal, frente al extremismo progresista partidista. Intenta alinearse con la mayoría de los estadounidenses y hacer realmente algo para defender la democracia que su pancarta advierte que "morirá en la oscuridad".

Es probable que el propietario de Fox News, Rupert Murdoch, también se sienta bien librado de la particular marca de aislacionismo y odio a Israel de Carlson, mezclado con el doblegamiento ante los tiranos de Rusia y Qatar.

Attiah y Carlson bien pueden prosperar en Substack o podcasts en X, aunque no deberían ser silenciados ni interferidos por el Gobierno. Aun así, no tienen cabida en los medios de comunicación convencionales ni en el discurso. Marginarlos a ellos y a otros radicales no son ejemplos de cultura de la cancelación que haya que censurar. Es simplemente sentido común. También es una señal: No debemos desesperarnos por estar condenados a observar impotentes cómo la polarización que representan lleva a la república estadounidense a una guerra civil entre la izquierda y la derecha.

© JNS