Congresistas republicanos explican cómo el "Big, Beautiful Act" beneficiará a los hispanos

4 de septiembre, 2025

La famosa ley apodada por el presidente Donald Trump como el "grande, y hermoso proyecto de ley", fue uno de los más importantes triunfos que tendrán los republicanos en este periodo presidencial. Aunque los demócratas intentaron con todas las estrategias posibles convencer a los americanos de que era un proyecto dañino e incluso el líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, llegó al extremo de apodarlo "Ley Todos Vamos a Morir", los republicanos han insistido en los grandes beneficios de este paquete. Ahora que empiezan a aplicarse las disposiciones de la mega ley, varios congresistas nos contaron cómo beneficiarán particularmente a los hispanos.

La congresista por Texas, Monica De La Cruz, nos dijo que “el proyecto de ley grande y hermoso ofrece logros concretos: desde consolidar la mayor reducción de impuestos en la historia, aumentar el Crédito Tributario por Hijos para las familias estadounidenses, eliminar los impuestos sobre las propinas y las horas extra para los estadounidenses trabajadores, hasta invertir miles de millones en la patrulla fronteriza y la seguridad en la frontera".

El nuevo paquete legislativo impulsado por los republicanos incluye medidas clave para aliviar la carga fiscal de los trabajadores, lo que beneficia a la comunidad hispana que en gran proporción pertenece a la clase trabajadora. El "Big Beautiful Bill" elimina los impuestos sobre las propinas, lo que significa más salario neto para quienes trabajan en restaurantes, hotelería y servicios. Además, exime del impuesto al Seguro Social a los adultos mayores de 65 años, permitiéndoles una deducción de $6.000. También elimina los impuestos sobre las horas extra, reconociendo y recompensando a las familias trabajadoras que hacen un esfuerzo adicional para salir adelante.

Por esto, la congresista De La Cruz, quien en los últimos días ha estado recorriendo el distrito 15 de Texas, al cual representa, nos dijo: "mientras viajo por mi distrito y me reúno con texanos, me enorgullece compartir el impacto increíble que esta legislación histórica tendrá en la vida de todos los estadounidenses.” Particularmente este distrito tiene una abrumadora población hispana, alrededor del 81,4 % de los residentes (equivalente a aproximadamente 632.000 personas), son hispanos, y de acuerdo con datos del American Community Survey (ACS) del 2021, más del 90 % de esa población hispana tiene origen mexicano.

Además de la eliminación de varios impuestos, el paquete fiscal también incluye medidas diseñadas para fortalecer la economía local y apoyar a los emprendedores. Aumenta la deducción para pequeñas empresas, lo que representa un impulso significativo para emprendedores y creadores de empleo locales. También amplía el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC), brindando un alivio adicional a los trabajadores de bajos y medianos ingresos que impulsan la productividad y el crecimiento en sus comunidades.

La presidente de la Conferencia Republicana en la Cámara, Lisa McClain, nos dijo que esta ley "beneficiará a las comunidades hispanas, incluyendo políticas como la eliminación del impuesto sobre las propinas, el apoyo a los pequeños empresarios y la reducción de costos para las familias trabajadoras". Y aseguró que "el presidente Trump y los republicanos están cumpliendo las promesas que hicimos para traer prosperidad a nuestro país".

La Administración ha resaltado que gracias a la aprobación del "grande y hermoso proyecto de ley", se ha implementado el "mayor recorte de impuestos en la historia" para los estadounidenses de clase trabajadora y clase media, con el objetivo de aliviar la carga fiscal sobre quienes más lo necesitan. Significando una reducción del 15 % en los impuestos para las personas que ganan entre $30.000 y $80.000 al año y beneficiando directamente a millones de familias en todo el país.

El congresista Tony Gonzales, presidente de la Conferencia Hispana del Congreso nos dijo lo siguiente: “En tan solo unos pocos meses, los republicanos han puesto a nuestro país de nuevo en el camino correcto. Representando el distrito fronterizo más grande del país, he visto de primera mano cómo las fronteras abiertas, el gasto imprudente y el abandono de los estadounidenses trabajadores por parte de la Administración anterior afectaron a comunidades en todo el país. Como presidente de la Conferencia Hispana del Congreso, estoy enfocado en obtener resultados. Los miembros de la Conferencia Hispana del Congreso ya han logrado avanzar en políticas que reducen impuestos, bajan los costos y mejoran la seguridad pública".

La presidente de la Conferencia Republicana en la Cámara, también resaltó el trabajo de comunicación que están haciendo los representantes hispanos para compartir con la comunidad lo que esta mega ley contiene. “Los republicanos de la Cámara de Representantes están liderando el esfuerzo para compartir las importantes victorias del proyecto de ley grande y hermoso. Los miembros hispanos de nuestra Conferencia son firmes defensores de devolver más dinero a los bolsillos de las familias trabajadoras en sus distritos. Están organizando eventos importantes para destacar cómo este proyecto de ley beneficiará a sus comunidades", nos dijo McClain.