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Encuesta: la mayoría de los posibles votantes republicanos apoya a Israel y rechaza el odio hacia los judíos

Una encuesta realizada para el Washington Free Beacon reveló un amplio apoyo a Israel y una fuerte aprobación de la gestión del presidente de EEUU, Donald Trump, en lo que respecta a las relaciones entre EEUU e Israel, mientras que la mayoría afirmó que es menos probable que voten a candidatos con posturas antiisraelíes.

Imagen de referencia de la bandera de Israel

Imagen de referencia de la bandera de IsraelAFP.

Jewish News Syndicate JNS
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JNS (Jewish News Syndicate)

Una nueva encuesta ha revelado un amplio apoyo a Israel entre los posibles votantes en las primarias republicanas, junto con una fuerte aprobación de la gestión del presidente de EEUU, Donald Trump, en lo que respecta a las relaciones entre EEUU e Israel, así como una oposición a los candidatos considerados hostiles al Estado judío.

La encuesta, realizada en línea por Echelon Insights para el Washington Free Beacon entre el 5 y el 9 de junio a 1.121 posibles votantes en las primarias republicanas, reveló que el 68% afirmaba que Estados Unidos debería apoyar "por completo" o "en su mayor parte" a Israel como aliado. El mismo porcentaje afirmó que se pone del lado de Israel frente a los palestinos en el conflicto israelo-palestino, mientras que el 67% señaló que los intereses geopolíticos de EEUU y Israel "suelen coincidir". El margen de error de la encuesta fue de más o menos 3,3 puntos porcentuales.

Casi tres cuartas partes de los encuestados (73%) afirmaron que se inclinarían más por apoyar a un candidato republicano que respalde una relación sólida entre EEUU e Israel, y el 69% se mostró a favor de los candidatos que denuncian el antisemitismo y afirman que no tiene cabida en el movimiento conservador.

La encuesta también reveló que el 74% aprueba la gestión de Trump en lo que respecta a la relación entre EE. UU. e Israel. Alrededor del 76% aprobó las recientes operaciones militares de EEUU contra Irán, mientras que el 75% aprobó la gestión de Trump del conflicto con Teherán.

Los encuestados también indicaron que las posturas antiisraelíes podrían acarrear costes políticos en las primarias republicanas. Alrededor del 64 % afirmó que sería menos probable que apoyara a un candidato que respaldara el movimiento de boicot, desinversión y sanciones contra Israel, mientras que el 62% afirmó que sería menos probable que apoyara a un candidato que calificara al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, de "criminal de guerra".

Otro 54 % afirmó que votar en contra de las resoluciones del Congreso que condenan el antisemitismo les haría menos propensos a respaldar a un candidato.

© JNS

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