Estados Unidos levanta las sanciones al petróleo iraní durante 60 días

Publicado por Mike Wagenheim - JNS (Jewish News Syndicate) 22 de junio, 2026

El régimen iraní disfrutará de una exención de 60 días de las sanciones sobre su petróleo, según anunció el lunes la Administración Trump.

En el marco de un plazo de negociación de dos meses con la República Islámica, tras la firma de un memorando de entendimiento entre Washington y Teherán, se autorizará al régimen a producir, suministrar y vender "petróleo crudo, productos petroquímicos y derivados del petróleo de origen iraní hasta el 21 de agosto", según informó la Administración Trump.

"En consonancia con las productivas conversaciones que se están llevando a cabo en Suiza, Irán se ha comprometido a garantizar un tránsito libre y abierto por el estrecho de Ormuz y a permitir la entrada en el país de los inspectores de la Agencia Internacional de Energía Atómica", escribió Scott Bessent, secretario del Tesoro de EEUU.

"El Tesoro ha emitido una licencia general temporal de 60 días que autoriza la producción, entrega y venta de petróleo iraní", declaró.

La licencia cubre las transacciones "habitualmente relacionadas y necesarias" para la producción, venta, entrega o descarga de dicho petróleo, productos petroquímicos o derivados del petróleo, así como el atraque, el fondeo, las reparaciones, los trabajos medioambientales, el almacenamiento, los seguros y otras áreas de negocio.

También se aplica al petróleo y a los productos derivados sujetos a sanciones internacionales por terrorismo, además de a otros regímenes de sanciones.

El vicepresidente, JD Vance, concluyó el lunes en Suiza su segunda jornada de conversaciones con Irán. Los equipos técnicos permanecerán en el país durante los próximos días para avanzar en las negociaciones.

Las negociaciones se producen en medio de la preocupación del Congreso, incluidos los republicanos, de que la flexibilización de las sanciones y el desbloqueo de los activos iraníes incautados supongan una repetición de los errores cometidos por la Administración Obama como parte del acuerdo nuclear iraní original, del que Trump se retiró en 2018.

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