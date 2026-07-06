Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 6 de julio, 2026

Hamás anunció el lunes que disolvía uno de sus principales órganos "civiles" que administra la Franja de Gaza, al tiempo que afirmaba que los empleados de la organización terrorista permanecerían en sus puestos, en lo que parecía ser una medida en gran medida simbólica.

El Comité Gubernamental de Emergencia de Hamás afirmó que la medida se adoptó en respuesta a los "intereses superiores" de los habitantes de Gaza en medio de «la guerra continuada, el bloqueo, el retraso en la reconstrucción y la negativa de Israel a retirarse».

En un comunicado citado por el canal qatarí Al Jazeera, el comité instó a los mediadores a presionar para que el Comité Nacional para la Administración de Gaza (NCAG) entre en la Franja de inmediato y comience a desempeñar sus funciones, "fortaleciendo así la resiliencia de nuestro pueblo y ayudando a sanar sus heridas".

El comunicado del comité indicaba que todos los empleados actuales del aparato "civil" de Hamás seguirían prestando servicio bajo el NCAG.

Un responsable anónimo de Hamás declaró a la AFP que el grupo terrorista "había decidido disolver el comité de gobierno de Gaza y nombrar a una figura aceptada a nivel nacional para supervisar el trabajo del comité hasta que el Comité Nacional para la Administración de Gaza asuma formalmente sus responsabilidades".

Un responsable israelí declaró a la cadena pública Kan News que la supuesta dimisión del Gobierno de Hamás, aunque todos sus miembros siguen en sus cargos, era "una maniobra de relaciones públicas que no significa absolutamente nada".

El funcionario añadió: "Hamás teme que se determine que está incumpliendo el acuerdo, por lo que está ganando tiempo y recurriendo a maniobras de distracción".

En el marco de la segunda fase del plan de paz de 20 puntos del presidente Donald Trump, Hamás debe ceder el poder y Gaza debe ser desradicalizada y desarmada, con el despliegue de una Fuerza Internacional de Estabilización en partes de la Franja actualmente controladas por el ejército israelí.

Mientras tanto, la NCAG se encargaría de restablecer los servicios públicos, gestionar los proyectos de infraestructura y supervisar las instituciones civiles.

La Junta de Paz de Trump, bajo cuya égida opera la NCAG, reconoció en un comunicado emitido el lunes la decisión de Hamás de disolver el Comité Gubernamental de Emergencia.

"En última instancia, nuestra evaluación se basará en las acciones, no en las promesas, para satisfacer las necesidades críticas de la población de Gaza. Las decisiones deben ser exhaustivas con respecto a los requisitos establecidos en la Hoja de Ruta para impulsar la gobernanza, la seguridad y la transición en Gaza", declaró la Junta de Paz.

"Una auténtica transferencia de autoridad debe permitir al NCAG ejercer su mandato de forma independiente, lo que incluye tomar las decisiones administrativas y de gobernanza que se le han confiado", añadió.

Nickolay Mladenov, alto representante de la Junta de Paz para la Franja de Gaza, afirmó que el anuncio de Hamás "subraya la importancia de llevar a buen término las conversaciones sobre la Hoja de Ruta".

"Cuanto antes se alcance un acuerdo sobre las disposiciones de aplicación pendientes, antes podrá la NCAG asumir sus responsabilidades, podrá comenzar el desarme y la retirada de las fuerzas israelíes, y podrá iniciarse la reconstrucción a gran escala", escribió Mladenov en X.

Los principales líderes de Hamás, entre ellos Jaled Mashaal y Musa Abu Marzouk, han rechazado en los últimos meses partes clave del plan de Trump para la segunda fase, incluido el desarme, a pesar de haber aceptado la propuesta en octubre.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó la semana pasada que la Franja de Gaza ya no supone una amenaza militar para Israel, aunque reconoció que aún no se ha desmantelado el gobierno civil de Hamás.

"Hace unos días, eliminamos a uno de los últimos [altos dirigentes de Hamás] que quedaban, Izz al-Din al-Haddad, que era su comandante militar y uno de los artífices de la terrible masacre [del 7 de octubre de 2023]", declaró al Canal 14. "¿Cuál fue la respuesta? Nada. Cero. Ni una sola bala, porque tenemos el control".

Sin embargo, el primer ministro señaló: "También teníamos un tercer objetivo, y ese objetivo aún no se ha alcanzado: eliminar su gobierno civil". Añadió: "Lo conseguiremos. Todavía queda trabajo por hacer".

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