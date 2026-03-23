La incautación de uranio iraní es "muy difícil", según el jefe del OIEA

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 23 de marzo, 2026

Enviar fuerzas especiales estadounidenses para asegurar el uranio enriquecido de Irán sería"muy desafiante", dijo el domingo el director del Organismo Internacional de Energía Atómica.

"Estamos hablando de cilindros que contienen gas de hexafluoruro de uranio altamente contaminado al 60%, por lo que es muy difícil de manejar", dijo el director general del OIEA, Rafael Grossi, en el programa "Face the Nation" de CBS News con Margaret Brennan.

"Entonces, por supuesto, supongo que habrá una serie de señuelos, una serie de cilindros distractores, materiales por ahí, que lo harían muy difícil", dijo Grossi, añadiendo que "no estoy diciendo que sea imposible. Sé que hay capacidades militares increíbles para hacerlo, pero sería una operación muy desafiante con toda seguridad."

Según los informes, Estados Unidos está sopesando una posible operación para confiscar o asegurar las reservas de uranio altamente enriquecido de Irán. Según los informes, la administración Trump ha pedido al Pentágono que desarrolle opciones que involucren al Comando Conjunto de Operaciones Especiales, aunque no se ha tomado ninguna decisión y el calendario sigue siendo incierto.

El OIEA estima que Irán tenía 440,9 kilogramos de uranio enriquecido hasta el 60% antes de los ataques israelíes-estadounidenses del año pasado. Suficiente, si se enriquece aún más, para producir material para 10 armas nucleares, informó Reuters el 27 de febrero.

Estados Unidos e Israel lanzaron ataques coordinados contra la infraestructura nuclear y militar de Irán el 28 de febrero.

La principal instalación nuclear iraní en Natanz, al sureste de Qom, fue atacada el sábado, según el OIEA. "No se informó de ningún aumento en los niveles de radiación fuera del sitio", tuiteó el organismo de vigilancia nuclear. Añadió que se llevará a cabo una investigación sobre el asunto.

El Centro de Investigación Nuclear Shimon Peres del Néguev, en Israel, no sufrió daños cuando un misil balístico iraní alcanzó la cercana ciudad de Dimona el sábado por la noche, informó el OIEA. "La información de los estados regionales indica que no se han detectado niveles anormales de radiación", tuiteó el organismo de vigilancia nuclear.

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