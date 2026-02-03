Tropas israelíes encuentran armas en sacos de ayuda de la UNRWA
Más de 100 proyectiles de mortero, así como cohetes y otras armas, fueron encontrados ocultos en sacos de ayuda humanitaria marcados con la UNRWA durante las operaciones en el sur de Gaza, según las FDI.
Las tropas israelíes que operan en el sur de la Franja de Gaza encontraron recientemente más de 100 proyectiles de mortero, varios cohetes y otras armas escondidas en el interior de mantas y sacos marcados como ayuda humanitaria de la UNRWA, informó el martes el ejército israelí.
Las municiones fueron descubiertas por fuerzas de la 7ª Brigada bajo la División Gaza mientras limpiaban zonas al este de la llamada Línea Amarilla de infraestructura terrorista subterránea y de superficie, según los militares.
Las fuerzas de las IDF eliminaron a cuatro terroristas junto a la Línea Amarilla
Las fuerzas de las FDI que operan en el norte de la Franja de Gaza eliminaron el lunes a cuatro terroristas adyacentes a la Línea Amarilla. Los terroristas se habían acercado a las tropas, representando una amenaza inminente para ellas, según el ejército.
"Las tropas de las FDI en el Comando Sur permanecen desplegadas de conformidad con el acuerdo de alto el fuego y continuarán operando para eliminar cualquier amenaza inmediata,", dijeron las FDI.