Vandalizada una escuela primaria judía en París

Publicado por Yossi Lempkowicz 2 de febrero, 2026

Una escuela judía fue objeto de actos de vandalismo por parte de varios individuos en el distrito 20 de París el sábado por la noche, según la policía.

Los autores no han sido detenidos.

Tres ventanas de la escuela elemental Beth Loubavitch-Beth Hannah fueron rotas y una cámara de videovigilancia fue arrancada. La placa con el nombre de la escuela colocada en el edificio fue arrancada y posteriormente encontrada en un parque cercano, según la Fiscalía.

"Los autores no entraron en el colegio", dijo.

Se ha abierto una investigación por "daño agravado por dos circunstancias[en grupo y por motivos religiosos]" y se ha confiado a la comisaría del distrito 20.

"La seguridad de los estudiantes es una prioridad absoluta

"Condeno en los términos más enérgicos posibles la tentativa de robo y daños en una escuela judía de nuestro distrito. Estos actos son inaceptables y contrarios a nuestros valores", ha declarado Éric Pliez, alcalde del distrito 20 del este de París, también conocido como Ménilmontant.

"La seguridad de los estudiantes es una prioridad absoluta. Junto con el equipo municipal, reafirmo mi rechazo total a todas las formas de antisemitismo", añadió.

Se registraron 1.570 incidentes antisemitas en Francia en 2024

Según cifras del Ministerio del Interior, 1.570 incidentes antisemitas se registraron en Francia en 2024. En los ocho primeros meses de 2025, se registraron 889 incidentes. Se espera que las cifras de todo el año 2025 se publiquen a mediados de febrero.

