El iraní Pezeshkian ordena conversaciones condicionadas con EEUU

3 de febrero, 2026

El presidente iraní Masoud Pezeshkian dijo el martes que había dado instrucciones al ministro de Exteriores Abbas Araghchi para que prosiga las conversaciones propuestas por el presidente estadounidense Donald Trump.

"Ante las peticiones de gobiernos amigos de la región de responder a la propuesta del presidente de Estados Unidos para negociar, he dado instrucciones a mi ministro de Asuntos Exteriores para que, siempre queexista un entorno adecuado-libre de amenazas y expectativas irrazonables- para llevar a cabo negociaciones justas y equitativas, guiadas por los principios de dignidad, prudencia y conveniencia", escribió Pezeshkian en X, añadiendo que las negociaciones "se llevarán a cabo en el marco de nuestros intereses nacionales"."

Jamenei tiene la última palabra

El Líder Supremo Ali Jamenei tiene la última palabra sobre este tipo de decisiones.

Teherán y Washington han celebrado hasta ahora cinco rondas de negociaciones nucleares indirectas, la última en Roma el 23 de mayo de 2025.

