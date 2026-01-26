Israel inauguró una conferencia internacional para combatir el antisemitismo

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 26 de enero, 2026

La segunda Conferencia Internacional sobre la Lucha contra el Antisemitismo-Generación de la Verdad, dedicada a hacer frente al antisemitismo y a la negación del Holocausto, arrancó en Jerusalén el lunes por la mañana.

Políticos internacionales, parlamentarios, académicos y profesionales de los medios de comunicación se encontraron allí para debatir las cuestiones centrales del problema.

Celebrada en el Centro Internacional de Convenciones de la capital, también conocido como Binyanei HaUma, la conferencia de dos días está dirigida por el Ministro de Asuntos de la Diáspora y la Lucha contra el Antisemitismo, Amichai Chikli.

Entre los participantes se encuentran el presidente israelí, Isaac Herzog, el portavoz de la Knéset, Amir Ohana, el embajador estadounidense en Israel, Mike Huckabee, el exalcalde de Nueva York Eric Adams, el primer ministro albanés, Edi Rama, el ex primer ministro australiano Scott Morrison, el ex canciller austriaco Sebastian Kurz y el líder del Partido Holandés por la Libertad, Geert Wilders.

También asisten profesionales y académicos como el profesor de marketing Gad Saad, el director ejecutivo de JNS, Alex Traiman, el director ejecutivo del medio de parodias Babylon Bee, Seth Dillon, y el escritor Dinesh D'Souza.

Chikli explica los antecedentes de la conferencia en el sitio web del evento: desde la masacre del 7 de octubre de 2023 perpetrada por Hamás en el sur de Israel, "el mundo ha visto un resurgimiento del odio, un peligroso aumento de la violencia y una inquietante tolerancia hacia el antisemitismo disfrazado de discurso político legítimo".

"Este auge no sólo amenaza la vida de los judíos en todo el mundo, sino que también pone en peligro la memoria del Holocausto y su lección esencial que sirve para toda la humanidad", prosigue el ministro.

Chikli enmarca la conferencia como una "llamada global a la acción" que reúne a destacadas personalidades para desarrollar estrategias prácticas que permitan hacer frente directamente al antisemitismo.

El evento se programó en torno al Día Internacional de Conmemoración del Holocausto, que se celebra el 27 de enero.

Puede ver a continuación la primera sesión de conversaciones celebrada el lunes:

En una ceremonia celebrada por la tarde del lunes, el jefe del Grupo de Trabajo para Combatir el Antisemitismo del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Leo Terrell, recibirá la medalla de honor del Gobierno israelí por su lucha contra el antisemitismo.

El líder de la oposición Yair Lapid dijo a JNS en una reunión de la facción Yesh Atid en la Knéset: "Creo que todo judío en el planeta entiende que en los últimos tres años el aumento del antisemitismo se ha vuelto amenazante y alarmante en formas que no veíamos desde hace mucho, mucho tiempo, y que necesitamos cooperar y trabajar juntos para luchar contra esto".

"La diáspora está desesperada y asustada, y tenemos que trabajar con sus miembros. Tenemos que enviarles un mensaje diciéndoles que son nuestros hermanos y hermanas, y que estamos aquí para ellos", dijo Lapid.

El evento continúa el martes de 8.00 a 15.00 horas con sesiones, paneles y debates dirigidos por docenas de líderes de todo el mundo con el objetivo de formular herramientas prácticas y reforzar las colaboraciones.

