Las FDI recuperan el cadáver de Ran Gvili, último rehén en Gaza

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 26 de enero, 2026

Las Fuerzas de Defensa de Israel confirmaron el lunes que sus soldados recuperaron el cuerpo del sargento mayor Ran Gvili, el último rehén que quedaba, de la Franja de Gaza.

"Tras la finalización del proceso de identificación por parte del Centro Nacional de Medicina Forense en colaboración con la Policía de Israel y el Rabinato Militar, representantes de las FDI informaron a la familia del rehén Ran Gvili, de bendita memoria, que su ser querido ha sido identificado y será enterrado", dijo la Unidad del Portavoz de las FDI.

Gvili, un voluntario de la Unidad de Patrulla Especial de la Policía de Israel (Yasam) de 24 años de Meitar, "cayó en combate en la mañana del 7 de octubre de 2023, y su cuerpo fue secuestrado en la Franja de Gaza", añadió el comunicado militar.

"Las FDI comparten el dolor de la familia. Las FDI seguirán acompañando a las familias y a los repatriados y actuando para reforzar la seguridad de los ciudadanos de Israel", se indica.

Con el regreso de Gvili, Hamás no tiene cautivos israelíes por primera vez desde 2014, cuando la organización terrorista se apoderó de los restos de dos soldados de las FDI muertos durante la guerra de Gaza de ese año, señaló el ejército.

"El regreso de Ran, de bendita memoria, para ser enterrado es un doloroso momento de cierre-con el regreso del último rehén del territorio de la Franja de Gaza a la Tierra de Israel", dijo el ministro de Defensa, Israel Katz.

Gvili era "un luchador valiente, impulsado por un profundo sentido de la misión y la responsabilidad nacional. Su valentía en aquella difícil mañana forma parte de la historia de la firmeza y determinación mostradas por los combatientes y las fuerzas de seguridad frente al ataque terrorista", prosiguió Katz.

Su regreso "subraya el compromiso del Estado de Israel con sus soldados y civiles: traer a cada persona a casa, como prometimos a las familias y al público israelí", dijo. "Eso es responsabilidad mutua".

El comisario de la Policía de Israel, Daniel Levy, habló el lunes con el padre de Gvili, Itzik, "le puso al día de los detalles y le extendió un caluroso abrazo a él y a toda la familia", declaró la Unidad de Portavoces del cuerpo.

"El comisario destacó una vez más la determinación y valentía de Rani", continuó. "Oficial de la unidad YASAM, Rani protegió con su cuerpo a los civiles del Estado de Israel, actuando con valentía y abnegación en defensa de los demás.".

"Un convoy de honor dirigido por la Policía de Israel escoltará el féretro de Rani" hasta el Centro Nacional de Medicina Forense del Ministerio de Sanidad israelí en Abu Kabir, en Tel Aviv, señala el comunicado.

La Oficina del Primer Ministro de Israel anunció el domingo que las FDI llevaban a cabo desde finales de la semana pasada "una operación centrada en agotar toda la información de inteligencia que se ha reunido en el esfuerzo por localizar" a Gvili.

"Operación Corazón Valiente" se centró en un cementerio en el norte de Gaza e incluyó una amplia exploración mientras se utilizaba toda la inteligencia disponible.

Gvili luchó con extraordinario valor el 7 de octubre. Cuando comenzaron los ataques, salió de su casa, se puso el uniforme y se dirigió a luchar. Sólo 10 días antes se había roto el hombro, y estaba a la espera de ser operado, dijo su padre en una entrevista con Israel Hayom el mes pasado.

"Rani nos dijo que no dejaría que sus amigos lucharan solos, y que incluso con la fractura aún podía sostener una pistola", dijo Itzik Gvili. "Nunca olvidaré su mirada. Era como si dijera: 'Esto es lo que he esperado toda mi vida'".

Gvili se dirigió a la comisaría de Beersheva, uniéndose a las fuerzas que se dirigían hacia Alumim,un kibutz religioso situado cerca de la frontera con la Franja de Gaza.

Durante la batalla cerca de Alumim, rescató a unas 100 personas que habían huido del festival de música Nova y mató a 14 fuerzas terroristas de Hamás.

Recibió disparos en un brazo y una pierna durante los combates. Mantuvo su posición, decidiendo no evacuar y transmitiendo por radio información sobre las fuerzas enemigas hasta que murió a causa de las heridas. Hamás se apoderó entonces de su cadáver.

El grupo terrorista secuestró a un total de 251 israelíes y extranjeros el 7 de octubre. De ellos, 168 fueron liberados con vida y el resto muertos, cuyos cuerpos fueron devueltos en acuerdos de tregua o recuperados en operaciones de las FDI.

