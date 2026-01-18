Trump pide un "nuevo liderazgo en Irán"

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 18 de enero, 2026

"Es hora de buscar un nuevo liderazgo en Irán", dijo el sábado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a Politico, después de que le leyeran una serie de posts hechos anteriormente por el dictador iraní ayatolá Ali Jamenei en X.

"El hombre es un enfermo que debería dirigir bien su país y dejar de matar gente. Su país es el peor lugar para vivir en cualquier parte del mundo debido a su pobre liderazgo", añadió Trump.

El régimen iraní emprendió una matanza durante la semana pasada para reprimir las protestas antigubernamentales que estallaron en todo el país el 28 de diciembre.

La agencia de noticias estadounidense Iranian Human Rights Activists News Agency (HRANA) informó de 3.090 víctimas mortales, con 3.882 casos adicionales bajo revisión.

"Se ha informado de al menos 2.055 personas con heridas graves, y el número de detenciones ha ascendido a 22.123", informó HRANA el viernes.

Irán Internacional informó de que el número de muertos ascendía a 12.000, citando las primeras estimaciones de las instituciones de seguridad de la República Islámica.

La represión comenzó después de que Teherán impusiera el cierre de Internet el 8 de enero.

En declaraciones a Politico el sábado, Trump acusó a Jamenei de "la destrucción total del país [Irán] y el uso de la violencia a niveles nunca vistos". Para que el país siga funcionando -aunque ese funcionamiento sea a un nivel muy bajo-, el liderazgo debería centrarse en dirigir su país correctamente, como yo hago con Estados Unidos, y no en matar a gente por miles para mantener el control. El liderazgo tiene que ver con el respeto, no con el miedo y la muerte".

El 13 de enero, Trump instó en Truth Social a los iraníes que salieron en masa a las calles a "seguir protestando... ¡¡¡tomad vuestras instituciones!!! ... la ayuda está en camino".

Al día siguiente, sin embargo, el presidente cambió de tono, diciendo que le habían dicho que las matanzas se detendrían.

La supuesta decisión de Teherán de no ejecutar a 800 manifestantes le hizo cambiar de rumbo. "Nadie me convenció [de no atacar a Irán]. Me convencí yo mismo. Ayer habían programado más de 800 ahorcamientos. No ahorcaron a nadie. Cancelaron los ahorcamientos. Eso tuvo un gran impacto", dijo Trump a los periodistas a las puertas de la Casa Blanca al ser preguntado por su decisión, según AFP.

"Respeto mucho el hecho de que todos los ahorcamientos programados, que iban a tener lugar ayer [más de 800 de ellos], hayan sido cancelados por el liderazgo de Irán. Gracias!" escribió Trump a primera hora del viernes en Verdad Social.

