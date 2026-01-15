'Mi paraíso se había convertido en un infierno': una exrehén de Hamás publica sus memorias

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 15 de enero, 2026

La exrehén israelí Shoshan Haran publicará unas memorias, tituladas Captive on a Mission (Captiva con una Misión), sobre sus experiencias en Gaza.

El libro, que será publicado en hebreo el 18 de enero por la editorial Yediot Achronot, describe por primera vez lo que Haran y seis miembros de su familia vivieron en la Franja de Gaza.

La agricultora y presidenta de la organización sin ánimo de lucro Fair Planet fue secuestrada en su casa del kibutz Be'eri el 7 de octubre de 2023, junto con su hija, sus nietos (entre ellos una niña de 3 años) y su yerno Tal Shoham.

Las mujeres y los niños fueron liberados tras 50 días de cautiverio el 26 de noviembre de 2023, mientras que Shoham fue liberado tras 505 días en febrero de 2025, en uno de los acuerdos de canje de terroristas por rehenes.

"Lo comprendí ya en el maltrecho coche en el que nos metieron los terroristas -atados, aterrorizados y furiosos-: mi paraíso se había convertido en un infierno. El idilio en tragedia", escribe Haran en el libro, según informó Ynet el jueves.

"Pero también sabía que, dentro del infierno que nos esperaba en el cautiverio, haría todo lo posible por traer a casa sanos y salvos a mis seres queridos. Y lo conseguí, con valentía, ingenio e imaginación", continúa Haran.

La editorial describe las memorias como "una historia de supervivencia física y psicológica, con la muerte acechando en todo momento y lugar, y de determinación para mirar directamente al mal en estado puro, revelada a través de largas conversaciones con los captores".

Añade que "también es un documento que acompaña la lucha por traer a casa a todos los rehenes, que describe la profundidad del odio arraigado en la sociedad de Gaza y que hace un llamamiento al mundo libre para que despierte y actúe contra una ideología asesina que pone en peligro su propia existencia".

Haran es cofundador de ReHome, que ayuda a rehabilitar a los supervivientes de los atentados del 7 de Octubre, y miembro del órgano asesor de Hostage Aid, organización que lucha por la liberación de rehenes en todo el mundo, según Yediot Ahronot.

© JNS