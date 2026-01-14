Witkoff anuncia el inicio de la Fase 2 del plan de paz para Gaza

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 14 de enero, 2026

Steve Witkoff, enviado especial de EEUU para Oriente Medio, anunció el miércoles el inicio de la Fase 2 del plan de paz de 20 puntos de la Administración Trump para Gaza.

Esta fase pretende trasladar "del alto el fuego a la desmilitarización, la gobernanza tecnocrática y la reconstrucción" de Hamás y Gaza.

"La Fase 2 establece una administración palestina tecnocrática de transición en Gaza, el Comité Nacional para la Administración de Gaza, y comienza la desmilitarización y reconstrucción total de Gaza, principalmente el desarme de todo el personal no autorizado", dijo Witkoff.

"Estados Unidos espera que Hamás cumpla plenamente con sus obligaciones, incluida la devolución inmediata del último rehén fallecido", afirmó. "No hacerlo traerá graves consecuencias."

El texto del plan de 20 puntos pedía que todos los rehenes vivos y fallecidos fueran liberados en un plazo de 72 horas desde su anuncio en septiembre y una amnistía para todos los "miembros de Hamás que se comprometan a la convivencia pacífica y a desmantelar sus armas" una vez que "todos los rehenes sean devueltos."

El cuerpo de Ran Gvili, un sargento de 24 años de una unidad especial de patrulla de la Policía de Israel que murió en combate el 7 de octubre, sigue retenido en Gaza, supuestamente por la Yihad Islámica.

El plan de transición para Gaza incluye la creación de un "comité palestino tecnocrático y apolítico" que será "responsable de gestionar el día a día de los servicios públicos y municipios para la población de Gaza" y una Junta de Paz, presidida por el presidente estadounidense Donald Trump, que supervisará el comité.

La Autoridad Palestina anunció su apoyo al comité tecnocrático el miércoles.

"La presidencia palestina reitera la importancia de vincular las instituciones de la Autoridad Palestina en Cisjordania y la Franja de Gaza, y no crear ningún arreglo administrativo, legal o de seguridad que reflicta la duplicación, división, separación o fragmentación, mientras se mantiene el principio de un solo sistema, una ley y un arma legítima", afirmó la autoridad.

Witkoff agradeció a Egipto, Catar y Turquía su papel en la mediación del acuerdo de alto el fuego. No mencionó Israel.

Más temprano el miércoles, las Fuerzas de Defensa de Israel acusaron a Hamás de seguir violando el alto el fuego tras disparar contra soldados israelíes en el sur de la Franja de Gaza.

El domingo, Hamás dijo que estaría dispuesto a disolver su gobierno en favor de una administración palestina tecnocrática, pero no proporcionó un plazo y previamente ha rechazado las peticiones de desarme.

El grupo terrorista aún no ha respondido al anuncio de Witkoff.

©JNS