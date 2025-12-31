Netanyahu: el desarme de Hamás, obstáculo clave para avanzar hacia la paz en Gaza en 2026

Publicado por Akiva Van Koningsveld 31 de diciembre, 2025

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo el martes a Fox News que el progreso hacia la siguiente fase del alto el fuego en Gaza depende de que Hamás se desarme, calificando la negativa del grupo terrorista a abandonar las armas como el obstáculo central para estabilizar el territorio en 2026.

"Un nuevo gobierno en Gaza es posible si se desarma a Hamás, porque nadie va a entrar allí si Hamás sigue armado", dijo Netanyahu al presentador de la cadena de televisión, Bret Baier. "Les meterán una bala en la nuca, ya saben, a cualquiera de cualquier posible nuevo Gobierno".

Netanyahu subrayó que la siguiente fase del plan de paz del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que prevé la desmilitarización total de Gaza y el despliegue de una Fuerza Internacional de Estabilización, se ha estancado por culpa de Hamás.

El primer ministro dijo a Baier que creía que aún era posible un futuro diferente para Gaza en el año que viene "si desarmamos a Hamás, ya sea con una fuerza internacional o por cualquier otro medio". Y añadió: "Si se puede hacer de la manera fácil, bien. Y si no, se hará de otra manera".

La organización terrorista palestina que asesinó a unas 1.200 personas, principalmente civiles judíos, en su asalto transfronterizo del 7 de octubre de 2023 aún cuenta con unos 20.000 operativos y 60.000 fusiles, reveló Netanyahu.

"Eso es lo que significa el desarme: hay que coger todos esos fusiles, quitárselos y destruir esos túneles del terror que tienen, todavía cientos de kilómetros de túneles del terror", dijo el mandatario a Baier.

Según Netanyahu, Hamás utiliza sus armas no sólo contra el Estado judío, sino también para intimidar y matar a los palestinos que se oponen a la continuación de su dominio en Gaza. Mientras Hamás siga armada, subrayó, ningún organismo civil alternativo podrá operar.

Netanyahu desestimó los informes que sugieren fricciones con Estados Unidos por el ritmo de las negociaciones o las acciones de Israel desde que entró en vigor el alto el fuego el 10 de octubre, y dijo que él y Trump comparten la misma opinión sobre Hamás.

"Simplemente fue directo al grano", dijo Netanyahu sobre su reunión del lunes con Trump en Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, y añadió que el presidente estadounidense entiende que "estos terroristas intentan matarnos".

El líder de Hamás, Khaled Mashaal, reiteró el 6 de diciembre sus llamamientos a la destrucción de Israel, rechazando las exigencias respaldadas por Estados Unidos y la ONU de desarmar al grupo terrorista apoyado por Irán y desmilitarizar la Franja de Gaza.

"La resistencia y sus armas son el honor y el orgullo de la ummah [la nación islámica]", dijo Mashaal en una cumbre antiisraelí en Turquía. "Mil declaraciones no valen un solo proyectil de hierro".

Mashaal, en su discurso grabado, también rechazó "toda forma de tutela, mandato y reocupación de la Franja de Gaza, Cisjordania y toda Palestina", rechazando otra parte clave del plan de Trump para Gaza, que recibió el apoyo unánime del Consejo de Seguridad de la ONU el 17 de noviembre.

Netanyahu declaró el martes a Fox News que "de lo que se trata aquí no es de negociar con Hamás", y añadió: "su trabajo es desaparecer". El primer ministro señaló que los gazatíes "lo desean más que nadie".

Al abordar la situación en Judea y Samaria, Netanyahu rechazó la "falsa simetría" entre los miles de atentados terroristas palestinos y el raro "vigilantismo" de 70 adolescentes judíos "de hogares rotos".

Sin embargo, Netanyahu dijo: "aunque no sea simétrica, quiero una coexistencia pacífica entre los israelíes y los palestinos que viven en Judea y Samaria, que es parte de nuestra patria ancestral." Y añadió: "También queremos construir muchas infraestructuras allí -tanto para nosotros como para nuestros vecinos palestinos. Y creo que hay mucho margen para hablar de ello".

Preguntado por amenazas regionales más amplias, Netanyahu dijo que Irán está intentando reconstruir sus capacidades nucleares y de misiles balísticos tras la guerra de 12 días con Jerusalén en junio, advirtiendo a Teherán contra una escalada.

Netanyahu dijo que aunque la amenaza que representa la República Islámica ha retrocedido significativamente, estaba "intentando" explorar otros emplazamientos nucleares y "recuperar sus instalaciones de producción de misiles balísticos". Dijo que Irán debería abandonar todo enriquecimiento y someterse a inspecciones.

Netanyahu afirmó que el cambiante equilibrio regional también ha generado nuevas oportunidades diplomáticas, incluida la posible ampliación de los acuerdos de normalización de los Acuerdos de Abraham con países del mundo islámico.

"La gente está abierta a acuerdos de paz", dijo, citando el debilitamiento de los grupos terroristas respaldados por Irán y el crecimiento militar y tecnológico de Jerusalén. Netanyahu dijo que espera que la futura normalización pueda incluir a Arabia Saudita y a naciones de mayoría musulmana más allá de Oriente Medio.

Netanyahu dijo a Fox News que la principal conclusión de la Guerra de Redención en siete frentes, desencadenada por la masacre de Hamás del 7 de octubre, fue la fortaleza de la alianza entre Israel y Estados Unidos.

"Israel emergió de la guerra de los siete frentes que se nos endilgó como el país más poderoso de Oriente Medio", dijo a Baier. "Pero parte de eso es esta tremenda alianza que tenemos con Estados Unidos bajo el presidente Trump".

"Es simplemente una alianza de pueblos y líderes con ideas afines, y estoy muy agradecido al presidente Trump por ese apoyo que nos da".

Netanyahu llegó el lunes a Mar-a-Lago para su sexta reunión con Trump desde que éste volvió al poder hace 11 meses.

La agenda de las reuniones de Netanyahu con el presidente y otros funcionarios en Estados Unidos esta semana se centró en avanzar el alto el fuego en Gaza, contrarrestar las ambiciones nucleares y de misiles de Irán y avanzar en las conversaciones regionales de normalización con los estados árabes.

©JNS