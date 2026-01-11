Netanyahu y Rubio hablan de las protestas en Irán y de asuntos regionales

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 11 de enero, 2026

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, habló con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, por teléfono el sábado por la noche, informaron Axios y Reuters citando fuentes estadounidenses no identificadas.

Según la fuente citada por Axios, Netanyahu y Rubio discutieron las protestas en curso contra el régimen en Irán, así como las situaciones en la Franja de Gaza y Siria y otros "asuntos regionales."

El presidente de Estados Unidos Donald Trump dijo a primera hora del sábado que Washington "está listo para ayudar" a los manifestantes en Irán, mientras seguía aumentando el número de muertos en el 1cuarto día consecutivo de disturbios.

"Irán busca la libertad, quizá como nunca antes. ¡Estados Unidos está listo para ayudar!", dijo el presidente en un post en su plataforma Truth Social.

El viernes, el mandatario estadounidense había lanzado otra advertencia al régimen islámico, diciendo que si comenzaba a abatir a tiros a los manifestantes, "nos involucraremos. Les golpearemos muy duro donde les duele".

En Gaza, el plan de alto el fuego negociado por la administración Trump se encuentra en un punto muerto, ya que la organización terrorista Hamás se niega a abandonar las armas.

Un funcionario israelí dijo a JNS el sábado que "Hamás no tiene más remedio que desarmarse, y lo hará por las buenas o por las malas", y añadió: "El grupo terrorista se comprometió con el plan del presidente Trump, que incluye deponer las armas". La política es clara: El grupo terrorista será desarmado de una forma u otra".

El funcionario se refería al plan de paz de 20 puntos de Trump, según el cual Hamás debe renunciar a su poder en la Franja y desmilitarizarse.

El 6 de enero, Israel y el régimen islamista suní de Siria acordaron durante las negociaciones en Francia mediadas por Estados Unidos establecer un mecanismo de coordinación con el objetivo declarado de"compartir inteligencia, desescalada militar, compromiso diplomático y oportunidades comerciales."

El mecanismo anunciado el martes marcó el paso formal más significativo que Jerusalén y Damasco han dado para trabajar juntos desde que Ahmed al-Sharaa, un ex terrorista de Al-Qaeda también conocido como Abu Mohammed al-Jolani, tomó el poder tras la caída del régimen de Assad en diciembre de 2024.

