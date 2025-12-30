Trump a JNS: si Israel se hubiera equivocado de primer ministro, no existiría

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 29 de diciembre, 2025

El presidente de Estados Unidos Donald Trump reconoció el lunes al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu por haber guiado al Estado judío a la victoria sobre una "fuerza como muy pocos países podrían haber manejado".

JNS preguntó Trump sobre su relación con el premier israelí.

"Es un primer ministro en tiempos de guerra", dijo Trump sobre Netanyahu. "Ha llevado a Israel a través de un periodo de drama muy peligroso".

Junto a Netanyahu, en una rueda de prensa a las puertas del complejo Mar-a-Lago del presidente en Palm Beach (Florida), Trump dijo que bajo otro liderazgo, Israel "podría no existir ahora mismo".

"Es una afirmación muy grande, pero es verdad", dijo Trump. "Si tuvieras al primer ministro equivocado, Israel ahora mismo no existiría".

Trump expresó su sorpresa por el hecho de que Netanyahu aún no haya recibido el indulto del presidente israelí Isaac Herzog debido al juicio en curso del primer ministro por presunto soborno.

"¿Cómo es posible que no se conceda un indulto?", dijo Trump. "Hablé con el presidente. Me dice que está en trámite".

©JNS