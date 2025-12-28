Netanyahu viaja a Estados Unidos para reunirse con Trump

El presidente estadounidense, Donald Trump, se reúne con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu AFP / Saul Loeb

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 28 de diciembre, 2025

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu partió hacia Florida este domingo por la mañana para una serie de reuniones de alto nivel con funcionarios estadounidenses.

Está previsto que se reúna con el presidente Donald Trump en Mar-a-Lago el lunes a las 15:30 horas, según la Oficina del Primer Ministro israelí.

Su agenda incluye reuniones con el vicepresidente JD Vance, el secretario de Estado Marco Rubio y el secretario de Defensa, Pete Hegseth.

El miércoles, Netanyahu tiene previsto reunirse con líderes evangélicos y asistir a un acto con legisladores y miembros de la comunidad judía.

Su agenda no incluye actos oficiales el martes.

Se espera que el primer ministro vuele de regreso a Israel el jueves y aterrice el viernes por la tarde.

Netanyahu y Trump hablarán, según los informes, sobre el desarme de Hamas, el avance del plan de paz del presidente para Gaza e Irán, entre otros temas.

Talik Gvili vuela con el primer ministro a la reunión con Trump, mientras presiona para que le devuelvan el cuerpo de su hijo el sargento mayor de la policía israelí Ran Gvili desde Gaza. Gvili es el último rehén retenido por Hamás en la Franja de Gaza.

