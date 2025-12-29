"Un héroe": Trump recibió a Netanyahu en Mar-a-Lago y amenazó a Irán

Publicado por Joaquín Núñez 29 de diciembre, 2025

Donald Trump recibió a Benjamin Netanyahu en su residencia de Mar-a-Lago, Florida. El primer ministro israelí viajó a los Estados Unidos para discutir los próximos pasos del alto el fuego en la Franja de Gaza, la amenaza de Irán y el futuro de Medio Oriente. El presidente republicano se refirió a Netanyahu como "un héroe" y dejó en claro que apoyaría un ataque de Israel contra Irán en caso de que este último país continúe avanzando con sus programas nucleares.

Tras saludarse frente a las cámaras, Trump aceptó algunas preguntas de los periodistas presentes. Una de ellas tuvo que ver con Irán y su posible rearme nuclear, a lo que respondió de forma tajante. "Ahora oigo que Irán está intentando reconstruirse de nuevo. Y si lo hace, tendremos que derribarlos. Los destrozaremos por completo, pero ojalá eso no suceda”, señaló.

El pasado 21 de junio, la Administración Trump ordenó un ataque contra las tres instalaciones nucleares de Irán, las de Fordow, Natanz e Isfahan. "Se dejó caer una carga completa de BOMBAS sobre el sitio principal, Fordow", expresó entonces Trump en su cuenta de Truth Social.

De vuelta al encuentro con Netanyahu en Florida, el republicano añadió que apoyaría un ataque israelí en caso de que los iraníes insistan con sus programas de misiles balísticos o de armas nucleares: "Si continúan con los misiles, sí. Con los nucleares, rápido".

Además, Trump volvió a respaldar el indulto a Netanyahu, quien enfrenta cargos en su país por soborno, abuso de confianza y fraude: "Es un primer ministro en tiempos de guerra, un héroe. ¿Cómo no se le va a conceder el indulto? Creo que es muy difícil no hacerlo. Hablé con el presidente (Isaac Herzog) y me dijo que está en trámite".

En cuanto a la alianza militar entre ambos países, Estados Unidos le proporciona a Israel aproximadamente 3.300 millones de dólares cada año, que se utilizan exclusivamente para comprar equipos de defensa estadounidenses, junto con otros 500 millones de dólares anuales para programas conjuntos de defensa contra misiles.

Tras las breves declaraciones ante la prensa, ambos líderes almorzaron junto a sus delegaciones. A Trump lo acompañaron el secretario de Defensa, Pete Hegseth, el secretario de Estado, Marco Rubio, el subjefe de gabinete Stephen Miller, el enviado especial Steve Witkoff y el yerno de Trump, Jared Kushner.

La visita de Netanyahu se produce apenas un día después de que el presidente republicano se encontrara con Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania.

Netanyahu premiará a Trump con el Premio Israel

Durante una conferencia de prensa posterior, Netanyahu anunció que le otorgaría a Trump el Premio Israel. Se trata de un premio que fue creado hace más de 70 años y es considerado como el mayor honor cultural del Estado judío.

"Decidimos otorgar el Premio Israel, que en casi nuestros ochenta años de historia nunca hemos concedido a un no israelí. Y este año se lo vamos a otorgar al presidente Trump. Así lo anunció formalmente durante el almuerzo nuestro ministro de Educación, responsable del Premio Israel. Se le va a otorgar al presidente Donald J. Trump por sus enormes contribuciones a Israel y al pueblo judío", expresó el primer ministro de Israel.