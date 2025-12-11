"¡Afuera!": se crea el Instituto Javier Milei en Alemania para trabajar políticas sobre desregulación

Publicado por Víctor Mendoza 10 de diciembre, 2025

La figura de Javier Milei, presidente de Argentina, llega con fuerza a Alemania. Lejos de tratarse de una visita, resulta que recientemente se fundó un centro de estudios que lleva su nombre: el Instituto Javier Milei para la Desregulación. Trabajará junto a economistas y políticos para impulsar políticas públicas relacionada con reducir las trabas burocráticas del sistema alemán.

Según informó el medio local, Epoch Times Deutsch, el think tank quedó bajo la dirección de Carlos A. Gebauer, a quien acompañarán especialistas en derecho, economía y políticas públicas. Algunos de los nombres que trascendieron son los de Frauke Petry, exlíder del partido AfD y fundadora de Team Freedom; Philipp Bagus, economista y biógrafo del presidente argentino; y Joana Cotar, exdiputada por la AfD.

En el ámbito económico, se destaca la participación de Barbara Kolm, presidenta del Instituto Hayek de Viena y fundadora del Centro Austriaco de Economía, como así también de y Stefan Kooths, presidente de la Sociedad Hayek y vicepresidente del Instituto Kiel para la Economía Mundial.

A pesar de estar integrado por estos nombres de peso dentro del mundo político alemán, muchos miembros de la junta directiva pertenecen al Equipo Libertad, un grupo no partidista fundado recientemente. En adición, el think tank se considera políticamente independiente.

En una entrevista con Fridays for Future, Petry destacó que la institución tiene el objetivo de "desarrollar medidas concretas de desregulación para Alemania y Europa". Esto lo harán mediante le creación de una serie de políticas públicas que "incluya todos los métodos e instrumentos necesarios para implementar una desregulación integral también en Alemania".

En cuanto a los posibles lazos partidistas del Instituto Javier Milei para la Desregulación, Petry destacó que la idea es ayudar con propuestas al "próximo gobierno de centroderecha, sea cual sea su composición", para que pueda reducir la burocracia y el alcance del Gobierno federal.