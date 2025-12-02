Netanyahu: Israel está abierto a un acuerdo con Siria, pero protegerá las comunidades del norte

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 2 de diciembre, 2025

Jerusalén sigue dispuesta a negociar un acuerdo de seguridad con el nuevo régimen sirio, pero "mantendrá sus principios" para evitar que se repitan los atentados del 7 de octubre de 2023, declaró el martes el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

"Después del 7 de Octubre, estamos decididos a defender a nuestras comunidades a lo largo de nuestras fronteras, incluida la frontera norte", declaró durante una visita al centro médico Sheba de Tel HaShomer, en Ramat Gan, donde permanecen hospitalizadas las tropas israelíes heridas en los enfrentamientos de la semana pasada en Siria.

La política de Israel tiene como objetivo "prevenir el afianzamiento de terroristas y actividades hostiles contra nosotros, proteger a los aliados drusos y garantizar que el Estado de Israel esté a salvo de ataques terrestres o de otro tipo", dijo.

Jerusalén espera que el régimen islamista suní de Damasco establezca una zona desmilitarizada desde la capital hasta la zona tampón controlada por las Fuerzas de Defensa de Israel en el sur de Siria, dijo Netanyahu en sus comentarios.

"Mantenemos estas zonas para garantizar la seguridad de los ciudadanos israelíes, y eso es lo que nos obliga", prosiguió el premier. "Con buen espíritu y entendiendo estos principios, también es posible llegar a un acuerdo con los sirios, pero mantendremos nuestros principios".

La incursión antiterrorista selectiva de la semana pasada en la zona de Beit Jinn, en el sur de Siria, que pretendía detener a operativos del grupo terrorista Jamaa Islamiya, dejó seis soldados de las FDI heridos, tres de ellos de gravedad.

Según la Oficina del Primer Ministro, Netanyahu "elogió a los soldados por sus acciones en la batalla, deseándoles una recuperación completa."

La operación del 27 y 28 de noviembre demostró la importancia de la "actividad proactiva para contrarrestar el terrorismo en la zona de seguridad", dijo el general de división Rafi Milo, del Mando Norte de las FDI, en declaraciones publicadas por el ejército el domingo.

"No podemos esperar a que el enemigo ataque, debemos ser proactivos", dijo el jefe del Mando Norte de las FDI a los soldados durante un simulacro, y añadió: "No permitiremos que el terror se establezca a lo largo de nuestras fronteras".

Tras la caída del régimen de Assad en diciembre de 2024, las FDI tomaron el control de partes del sur de Siria, ampliando una zona de seguridad y manteniendo una presencia en medio de continuos enfrentamientos y ataques.

Netanyahu ha negado repetidamente los informes de que Israel ha señalado su disposición a renunciar a la zona de seguridad como parte de un nuevo acuerdo de seguridad.

Las conversaciones con Damasco se centran en "un acuerdo de seguridad en el que ellos desmilitaricen el suroeste de Siria, y nosotros garanticemos la seguridad de nuestros aliados drusos en Jabal al-Druze", declaró el dirigente israelí el 22 de septiembre.

Netanyahu reiteró durante un recorrido por la zona de seguridad la semana pasada que el Estado judío puede necesitar defenderse o atacar "en cualquier momento".

"Atribuimos una enorme importancia a nuestra capacidad defensiva y ofensiva aquí; es una misión que podría desarrollarse en cualquier momento", dijo Netanyahu, que encabezó una delegación de alto nivel a la zona en la que también participaron el ministro israelí de Defensa, Israel Katz, y otros altos funcionarios.

Al parecer, Estados Unidos esperaba cerrar el acuerdo con Siria y anunciarlo en la Asamblea General de la ONU el pasado septiembre, pero las negociaciones se estancaron debido a las importantes diferencias entre ambas partes.

Damasco exige una vuelta al Acuerdo de Desconexión de Fuerzas de 1974 que puso fin a la Guerra del Yom Kippur de 1973 y la retirada total de Jerusalén de las zonas capturadas tras la caída del régimen de Assad.

El presidente Donald Trump dijo el lunes que Damasco estaba "trabajando diligentemente para asegurarse de que sucedan cosas buenas, y que tanto Siria como Israel tengan una larga y próspera relación juntos."

Trump, en un post en Truth Social, dijo que era importante que "no ocurra nada que interfiera con la evolución de Siria hacia un Estado próspero... es muy importante que Israel mantenga un diálogo fuerte y verdadero con Siria."

Tras las declaraciones, Netanyahu habló con Trump. Según una lectura de la Oficina del Primer Ministro en Jerusalén, los dos líderes subrayaron la importancia y su compromiso con el desmantelamiento de Hamás y la desmilitarización de Gaza, y discutieron la ampliación de los acuerdos de paz.

© JNS.