Israel recibe un cadáver que podría ser de un rehén asesinado por Hamás

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 3 de diciembre, 2025

Israel recibió el miércoles por la noche un cuerpo que se dice pertenece a un rehén fallecido, informó la Oficina del Primer Ministro en Jerusalén.

El cuerpo, transferido a las autoridades israelíes por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), fue recibido por una delegación que incluía a un rabino de las Fuerzas de Defensa de Israel y será llevado al Instituto Forense Nacional, cerca de Tel Aviv, para su identificación, según el comunicado.

Los funcionarios "están en contacto permanente con las familias de las víctimas caídas. El esfuerzo por recuperar a nuestros rehenes continúa y no terminará hasta que se devuelva al último", añade el comunicado.

El miércoles por la tarde, el CICR dijo que había recibido el féretro de un rehén fallecido y que lo trasladaría a las tropas de las FDI en la Franja de Gaza, informó el ejército en un comunicado.

El grupo terrorista palestino Yihad Islámica afirmó anteriormente haber "encontrado" el cuerpo de un rehén en Gaza, mientras que Hamas dijo que se disponía a trasladar los restos al CICR.

"Hemos encontrado el cuerpo de uno de los cautivos del enemigo durante las operaciones de búsqueda y excavación llevadas a cabo esta mañana en el norte de la Franja de Gaza", dijo el "ala militar" de la PIJ, Saraya al-Quds, en un comunicado en árabe.

"Se está trabajando para completar ciertos procedimientos que preceden al proceso de entrega del cuerpo, de acuerdo con los protocolos establecidos", añadió la organización terrorista respaldada por Irán.

Hamás, en otro comunicado, dijo que el cuerpo sería entregado al CICR dentro de Gaza a las 17.00 hora local.

Antes del traslado, dos cautivos arrebatados a Israel se encontraban en Gaza: El sargento mayor Ran Gvili, agente antiterrorista de la policía israelí, y el ciudadano tailandés Sudthisak Rinthalak.

El padre de Rinthalak, Thong Ma, declaró el miércoles a la Radio del Ejército de Israel que se siente triste por no haber podido dar a su hijo un entierro digno desde hace más de dos años.

"Siento que siempre me preocupo por él, rezo por él", dijo el afligido padre, hablando con el canal en tailandés a través de un traductor.

El miércoles por la mañana, la Oficina del Primer Ministro de Israel dijo que los exámenes forenses habían determinado que los "hallazgos" trasladados desde Gaza el día anterior no pertenecen a ninguno de los cautivos restantes.

"Las familias de los dos rehenes caídos han sido informadas", declaró la PMO. "El esfuerzo para traerlos a casa no se detendrá hasta la finalización de la misión, para que descansen con dignidad en su tierra natal".

En virtud del alto el fuego negociado por la administración Trump que entró en vigor el 10 de octubre, el grupo terrorista palestino se comprometió a devolver el 13 de octubre los 28 cadáveres que tenía en su poder.

Sin embargo, Hamás ha retrasado la devolución de los rehenes fallecidos.

La entrega más reciente tuvo lugar el 25 de noviembre, cuando el grupo terrorista trasladó los restos de Dror Or. Fue enterrado el domingo.

La PMO reiteró la semana pasada que Hamás debe cumplir sus obligaciones y prometió que el Estado judío "no transigirá" hasta que todos los cautivos sean devueltos a sus hogares.

