El padre de Mamdani afirmó que existía una "equivalencia moral" entre EEUU y Al Qaeda, y comparó la guerra afgana con el 11-S

El padre de Zohran Mamdani, Mahmood - un prominente izquierdista por derecho propio- escribió un libro a raíz de los atentados terroristas del 11-S en el que sostenía que existía una "equivalencia moral" entre Estados Unidos y al-Qaeda, comparó la invasión estadounidense de Afganistán a la destrucción terrorista del World Trade Center, culpó a Estados Unidos del 11-S y a Al Qaeda, y mucho más.

Mahmood Mamdani es un veterano profesor titular de la Universidad de Columbia, donde la escuela dice que "se especializa en el estudio del colonialismo, el anticolonialismo y la descolonización". Criado en Uganda y de descendencia india, el padre del probable futuro alcalde también enseñó anteriormente en la Universidad de Dar-es-Salaam en Tanzania, la Universidad de Makerere en Uganda, y la Universidad de Ciudad del Cabo en Sudáfrica. El académico de izquierdas escribió un libro en 2004 - Buen musulmán, mal musulmán - que puede ayudar a explicar las opiniones de su hijo sobre el terrorismo.

Su hijo, actualmente favorito para ser el próximo alcalde de Nueva York, está actualmente sumido en la polémica por sus elogios al imán proyihadista de Brooklyn Siraj Wahhaj, su estrecha asociación con la controvertida activista palestino-estadounidense Linda Sarsour, su pasado apoyo a los musulmanes estadounidenses condenados en un caso de financiación del terrorismo por su apoyo a Hamas, su abierta animadversión por el Estado de Israel, y mucho más.

Una reseña del libro publicada por Just the News revela que Mahmood mantiene opiniones sobre el 11-S y Estados Unidos que pueden levantar ampollas, entre ellas la afirmación de que existen muchas similitudes entre EEUU y Al Qaeda, que la política exterior estadounidense es la culpable última de los devastadores atentados que costaron la vida a casi 3.000 personas, que los atentados suicidas no deberían considerarse una barbarie, y mucho más. Zohran ha dicho en el pasado que las opiniones políticas de su padre le han ayudado a formarse las suyas, y su madre ha dicho este año que su hijo había absorbido lo que aprendió en casa.

La Fundación califica las afirmaciones de Mamdami de "discurso engañoso"



Mahmood Mamdami escribió en su libro de 2004 que existía "una creciente coincidencia entre los autores del 11-S y la respuesta oficial al mismo" por parte de Estados Unidos. Afirmaba que existía una "espeluznante similitud entre los bombardeos estadounidenses de Irak y Afganistán y los atentados de Al Qaeda contra las embajadas en Nairobi y Dar-es-Salaam y contra las Torres Gemelas el 11-S"; afirmaba que existía una "equivalencia moral entre ambos" (EE.UU. y Al Qaeda); y argumentó que los atentados suicidas no deberían ser "estigmatizados como una marca de barbarie".

Clifford May, el presidente de la Fundación para la Defensa de las Democracias, declaró a John Solomon Reports podcast el lunes que "es aterrador - la idea de que alguien que es a la vez un socialista y es, yo diría, un islamista que podría ser alcalde de la ciudad de Nueva York. ... Es realmente aterrador".

"Fue realmente el comienzo de todo este discurso -muy engañoso- sobre el descolonialismo y Occidente y todo eso. Y en cierto modo, el padre de Mamdani, Mahmood Mamdani, es un discípulo de eso. Su libro se titula Musulmán bueno, musulmán malo", dijo May. "Ese no es el debate para nadie. Nadie está hablando de musulmanes buenos, musulmanes malos. Estamos hablando de musulmanes que quieren cortarte la cabeza porque eres un infiel o un judío o un cristiano, y estamos hablando de musulmanes que no quieren hacer eso y con los que podemos llevarnos bien... Así que es un libro muy falso".

Zohran también hizo todo lo posible para explicar su uso de la frase "globalizar la intifada" este verano. "Para mí, en última instancia, lo que oigo en tantos es un deseo desesperado de igualdad y de igualdad de derechos a la hora de defender los derechos humanos de los palestinos", dijo Mamdani en el podcast The Bulwark este verano. Él se negó a condenar la frase en Meet the Press, diciendo que no quería "vigilar el discurso". Más tarde dijo a un influyente grupo de líderes empresariales que "desalentaría" el uso de la frase, según The New York Times.

A pesar de ello, Zohran ha negado haber apoyado nunca la yihad global y dio una rueda de prensa la semana pasada argumentando que muchas de las críticas dirigidas contra él tenían su origen en la islamofobia.

Mahmood no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios que se le envió a través de su correo electrónico personal de la Universidad de Columbia. Zohran no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios que se le envió a través de su campaña.

Zohran admite que su padre ha influido en su propia filosofía política



El candidato demócrata a la alcaldía de Nueva York ha admitido en el pasado que está bastante familiarizado con la obra de su padre y que la filosofía política de este ha influido en la suya.

Zohran se unió al podcast AirGo en 2017, y el presentador del podcast mencionó el libro de su padre y preguntó a Zohran sobre los escritos de su padre. "La primera vez que leí algo con propiedad fue en la universidad. Crecí asistiendo a sus conferencias, charlas sobre libros, presentaciones de libros, ese tipo de cosas", dijo Zohran. "Así que escuché muchos de los argumentos de las obras principales".

El futuro candidato demócrata a la alcaldía dijo que su libro favorito de su padre era De ciudadano a refugiado.

Little Africa News entrevistó a Zohran en octubre de 2024 -muchos meses antes de que se convirtiera en el candidato demócrata- y, al parecer, admitió que sus aspiraciones políticas estaban informadas por la política de su padre. "Ser ugandés es un gran motivo de orgullo para mí", dijo Mamdani al medio, al parecer "haciendo hincapié en cómo la elección del segundo nombre de su padre -Kwame, en honor al líder ghanés Kwame Nkrumah- inculcó en él los valores del panafricanismo".

Al parecer, Zohran "relató un momento crucial del pasado de su padre", señalando que "cuando su padre llegó a Estados Unidos como estudiante becado procedente de Uganda, participó en una marcha por los derechos civiles organizada por el Comité Coordinador Estudiantil No Violento", que fue "una experiencia determinante que forjó su comprensión [de Mahmood] de la solidaridad y la lucha".

"Si te enfrentas a una lucha en tu vida, no basta con ganar esa lucha; tienes que asegurarte de que nadie más se enfrenta a esa lucha", Mamdani citó supuestamente como "la filosofía rectora de su padre, que ahora informa sus aspiraciones políticas".

Mamdani: "Mi padre me educó con un verdadero sentido de ser africano"



The Intelligencer entrevistó a Zohran en mayo -poco antes de que se convirtiera en el candidato demócrata a la alcaldía- y informó de que "se describe a sí mismo como un neoyorquino ugandés indio".

"Mi padre me crió con un verdadero sentido de ser africano, de estar orgulloso de esa herencia", le citó el medio. "Crecí con una reverencia por Mandela, Desmond Tutu. Son una parte significativa de la información de mi sentido del universalismo y la coherencia y lo que significa luchar por la igualdad de derechos".

The New York Times entrevistó al padre y a la madre de Zohran en junio, afirmando que "ayudaron a dar forma a la política de Zohran Mamdani". El medio informó de que "ambos progenitores hicieron hincapié en que su hijo [...] no ha acudido a ellos en busca de consejo político". Pero el padre y la madre "discreparon sobre hasta qué punto su trabajo había influido en la visión del mundo de su hijo".

"Él es su propia persona", Mahmood dijo. "Ahora bien, por supuesto que lo que hacemos como sus padres forma parte del entorno en el que creció, y no pudo evitar comprometerse con él. Eso no significa que nada se refleje en nosotros".

"¡No estoy de acuerdo!", dijo la madre de Zohran. "Por supuesto, el mundo en el que vivimos, y lo que escribimos, filmamos y pensamos, es el mundo que Zohran ha absorbido en gran medida".

Mahmood Mamadani: Estados Unidos y Al Qaeda son "moralmente equivalentes"



Mahmood comparó repetidamente a Estados Unidos con grupos terroristas como Al Qaeda a lo largo del libro, llegando a sostener que Estados Unidos y Al Qaeda eran "moralmente equivalentes" -e incluso insinuando que Estados Unidos era peor porque era más poderoso que el grupo yihadista-.

Pasajes del libro muestran repetidamente al padre de Mamdani intentando establecer una equivalencia entre Estados Unidos y los terroristas, entre el entonces presidente George W. Bush y el fundador de Al Qaeda Osama bin Laden, y entre la respuesta de Estados Unidos tras el 11-S y los atentados terroristas perpetrados por Al Qaeda.

"Los acontecimientos del 11-S plantean al mundo un reto político especialmente difícil, aunque este reto parezca el más inmediato para los musulmanes", escribió Mahmood. "Tanto el establishment estadounidense liderado por el presidente Bush como los militantes del Islam político insisten en que el Islam es una identidad política, y no simplemente religiosa o cultural. Ambos están decididos a distinguir entre 'buenos musulmanes' y 'malos musulmanes', para cultivar a los primeros y atacar a los segundos. ¿Deberían el 11-S y sus secuelas advertirnos contra la lectura de la política de una persona a partir de su cultura y religión?".

Mahmood añadió: "No conozco a nadie que se haya inspirado en Osama Bin Laden por motivos religiosos. Bin Laden es un político, no un teólogo. Quienes lo abrazan lo hacen políticamente. Tanto Bush como Bin Laden emplean un lenguaje religioso, el lenguaje del bien y del mal, el lenguaje del no compromiso: o estás con nosotros o estás contra nosotros. Ambos niegan la posibilidad de una tercera respuesta. Para ambos, la lealtad política está por encima de la independencia política".

El padre de Mamdani intentó argumentar que la respuesta estadounidense al 11-S fue similar a los propios atentados terroristas.

"Pocos dejarían de advertir el creciente terreno común entre los autores del 11-S y la respuesta oficial al mismo denominada 'guerra contra el terror'. Ambos bandos niegan la posibilidad de un término medio, exigiendo una guerra hasta el final. Ambos reúnen fuerzas en nombre de la justicia, pero entienden la justicia como venganza", escribió Mahmood. Si los autores del 11-S se niegan a distinguir entre la América oficial y el pueblo estadounidense, el objetivo y la víctima, la "guerra contra el terror" ha repartido castigos colectivos, con una cruel indiferencia hacia los "daños colaterales" o los agravios legítimos. Ambas prácticas pueden alimentar el espíritu de venganza".

El padre del candidato a la alcaldía de Nueva York volvió a comparar a Estados Unidos y a Al Qaeda, y también afirmó que había una "similitud" entre Al Qaeda estrellando aviones secuestrados contra el World Trade Center y Estados Unidos invadiendo Afganistán, gobernado por los talibanes -que albergaba a Bin Laden y a otros líderes de la red Al Qaeda responsables del 11-S- después de los mortíferos atentados.

"Por último, vale la pena reflexionar sobre los dos adversarios en la guerra contra el terror: Estados Unidos y Al Qaeda. Ambos son veteranos de la Guerra Fría, de hecho del mismo bando, y ambos han quedado marcados indeleblemente por ella. Ambos ven el mundo a través de lentes de poder. Ambos se basan en visiones del mundo altamente ideológicas, que articulan en un lenguaje político altamente religioso y farisaico. La justicia propia va acompañada de la demonización del otro como malvado", escribió Mahmood. "La cuestión con el lenguaje ideológico, ya sea religioso o secular, es que justifica el uso del poder con impunidad. En la contienda por el poder, cada uno no tiene ojos para nadie más que para el otro. Hay una inquietante similitud entre los bombardeos estadounidenses de Irak y Afganistán y los bombardeos de Al Qaeda de las embajadas en Nairobi y Dar-es-Salaam y de las Torres Gemelas el 11-S: ambos atestiguan que, cuando se trata de la contienda por el poder, el resto del mundo sólo existe como colateral".

Los atentados de Al Qaeda con dos bombas contra embajadas estadounidenses en África en 1998 causaron la muerte de 224 personas, entre ellas doce estadounidenses. Diecinueve terroristas de Al Qaeda estrellaron aviones secuestrados contra los edificios del World Trade Center de Nueva York, en el Pentágono, y en un campo cerca de Shanksville, en Pensilvania, después de que una revuelta de los pasajeros doblegara a los terroristas que controlaban ese avión. El balance de víctimas aquel día de septiembre de 2001 fue abultado: casi 3.000 personas.

Estados Unidos invadió Afganistán tras el 11-S y derrocó al dictador iraquí Sadam Husein en 2003.

El padre de Mamdani concluyó: "Sin embargo, aquí es donde debe terminar la comparación, ya que la equivalencia moral entre ambos no se traduce en una equivalencia política. No se puede negar el carácter global del poder estadounidense, ante el cual la red conocida como Al Qaeda sólo puede describirse en diminutivo".

La congresista Elise Stefanik, republicana por Nueva York, declaró esta semana a Just the News que "Zohran Mamdani es un candidato yihadista y pro-Hamás que pone en peligro a Nueva York al hacer campaña con co-conspiradores de atentados terroristas que mataron a neoyorquinos".

Stefanik, que al parecer está considerando desafiar al gobernador demócrata de Nueva York, Kathy Hochul, que recientemente apareció en el escenario con Mamdani para hacer campaña por el socialista demócrata, añadió que "Mamdani ha declarado que la influencia de sus padres es significativa en la formación de su vida y su visión del mundo y eso incluye el antisemitismo de su padre y su simpatía por los terroristas suicidas mortales. Mamdani debe ser derrotado para salvar Nueva York".

Mahmood culpa a Estados Unidos del 11-S



El padre de Mamdani también argumentó en repetidas ocasiones que la política de la Guerra Fría de Estados Unidos fue la responsable de la aparición de Al Qaeda, que Bin Laden y otros terroristas yihadistas fueron una "invención" y una "creación" de la CIA, y que el 11-S no habría ocurrido si Estados Unidos se hubiera "desmilitarizado" y hubiera buscado un "dividendo de paz" tras la caída de la Unión Soviética.

Mahmood escribió que "el terror islamista al que asistimos hoy es más una mutación que una consecuencia de la historia islámica, el resultado de una triple confluencia: ideológica, organizativa y política." Sostuvo que el primer elemento era el resultado de pensadores musulmanes y de la ideología comunista, pero que los dos segundos elementos eran culpa de Estados Unidos.

"El elemento ideológico fue el producto de un encuentro entre intelectuales islamistas (...) y diferentes ideales marxistas-leninistas que abrazaron la lucha armada en la posguerra", escribió el padre del candidato a la alcaldía. "El elemento organizativo fue consecuencia directa de la decisión estadounidense de organizar la yihad afgana como una cruzada internacional casi privada. El elemento político es consecuencia de la demonización del islam y su equiparación con el terrorismo, una tendencia que surgió después de la Guerra Fría y cobró fuerza tras el 11 de septiembre. Este punto de vista demonizador pone en duda que una modernidad históricamente fundamentada sea siquiera posible en el mundo islámico poscolonial".

Mahmood afirmó que "el terrorista más conocido entrenado por la CIA fue, por supuesto, Osama bin Laden" y argumentó que bin Laden fue una "distinguida creación de la CIA" y una "invención de la CIA".

La CIA, con la ayuda de los servicios de inteligencia paquistaníes, proporcionó efectivamente un importante apoyo a los muyahidines afganos en su lucha contra la Unión Soviética, pero la CIA y otros han negado durante mucho tiempo que Estados Unidos proporcionara ayuda a combatientes árabes extranjeros como Al Qaeda.

El periodista veterano Peter Bergen escribió en The Rise and Fall of Osama bin Laden que "simplemente no hay pruebas del mito común de que Bin Laden y sus árabes afganos recibieron apoyo financiero de la CIA. Tampoco hay pruebas de que funcionarios de la CIA de cualquier nivel se reunieran con Bin Laden o con alguien de su círculo. Sin embargo, la idea de que Bin Laden fue una creación de la CIA está muy extendida".

El periodista de investigación Richard Miniter, autor de Losing bin Laden, dijo que los jefes de estación relevantes de la CIA de la década de 1980 negaron haber ayudado nunca a Bin Laden.

"En el curso de la investigación de mi libro sobre Bill Clinton y Bin Laden, entrevisté a Bill Peikney, que fue jefe de estación de la CIA en Islamabad de 1984 a 1986, y a Milt Bearden, que fue jefe de estación de la CIA de 1986 a 1989. Estos dos hombres supervisaron el desembolso de todos los fondos estadounidenses para la resistencia antisoviética", Miniter escribió. "Ambos negaron rotundamente que algún fondo de la CIA hubiera ido a parar a Bin Laden. Se sentían tan firmes sobre este punto que accedieron a declarar, un movimiento inusual por parte de oficiales de inteligencia normalmente reticentes".

El antiguo lugarteniente de Bin Laden, Ayman al-Zawahiri, también negó el apoyo de la CIA a Al Qaeda, al parecer escribió: "La verdad que todo el mundo debería aprender es que Estados Unidos no dio ni un céntimo a los muyahidines [árabes]. ¿Es posible que Osama bin Laden, que en sus conferencias del año 1987 llamaba al boicot de los productos estadounidenses... sea agente de Estados Unidos en Afganistán?".

Hablando del apoyo estadounidense a los combatientes contra la invasión soviética de Afganistán durante la década de 1980, Mahmood escribió en su libro que "el mundo islámico no había visto una yihad armada en casi un siglo, pero ahora la CIA estaba decidida a crear una al servicio de un objetivo político contemporáneo".

Contrariamente a lo afirmado por el padre de Mamdani, los grupos yihadistas armados y militantes sí existieron en el siglo XX, antes de la década de 1980. La Hermandad Musulmana fue fundada en Egipto en 1928 y contribuyó a inspirar a muchas de las ramificaciones terroristas que surgirían en las décadas siguientes.

La Yihad Islámica Egipcia -que contaba con Zawahiri entre sus líderes antes de que este fusionara su facción con Al Qaeda- estuvo activa en la década de 1970, antes de la invasión soviética y la intervención estadounidense, y el grupo logró asesinar al presidente egipcio Anwar Sadat en 1981. El Grupo Islámico fue otro grupo yihadista formado en Egipto en la década de 1970. La Yihad Islámica Palestina fue formada en Gaza en 1979 como rama de los Hermanos Musulmanes, y desde entonces ha atacado activamente Israel. La exitosa Revolución Islámica en Irán en 1979 llevó a los ayatolás al poder y condujo a la formación de Hezbolá a principios de la década de 1980.

El padre de Mamdani también escribió que "sostengo que más que ilustrar un choque de civilizaciones profundamente arraigado, el 11-S surgió de la historia reciente, la de finales de la Guerra Fría". Mahmood también sostuvo que "si Estados Unidos hubiera puesto fin a la Guerra Fría con la desmilitarización y un dividendo de paz, el 11-S no habría ocurrido".

Dice que los atentados suicidas no deben ser "estigmatizados"



El padre del socialista democrático que lidera las encuestas para la alcaldía de NY también escribió que los atentados suicidas no deberían ser "estigmatizados como una marca de barbarie" y sugirió que era culpa de la política del gobierno israelí que los atentados suicidas yihadistas crecieran en popularidad.

"A menudo me he preguntado si la etiqueta 'atentado suicida' capta con precisión la práctica o la motivación que hay detrás. Es evidente que el objetivo principal del terrorista suicida no es acabar con su propia vida, sino con la de otros a los que define como enemigos. Tenemos que reconocer al terrorista suicida, ante todo, como una categoría de soldado", escribió Mahmood. "¿Acaso el terrorista suicida no aúna ambos aspectos de nuestra humanidad, especialmente tal y como ha sido moldeada por la modernidad política, en el sentido de que estamos dispuestos a subordinar la vida -tanto la nuestra como la de los demás- a objetivos que consideramos superiores a la vida? Los atentados suicidas deben entenderse como una característica de la violencia política moderna en lugar de estigmatizarse como una marca de barbarie".

El padre de Mamdani añadió: "El peligro de un debate moral por sí mismo (cómo puede cualquier cultura condonar el suicidio) es que se convierte rápidamente en una repetición de la Charla Cultural, estereotipando a los individuos e impidiendo cualquier deliberación sobre estrategias alternativas. De ahí la necesidad de combinar un debate moral con un amplio debate histórico y político".

Mahmood también argumentó que "es la espectacular expansión de los asentamientos israelíes en Cisjordania y Gaza tras la Guerra de los Seis Días de 1967, y especialmente tras las conversaciones de Oslo de 1993, lo que explica el contexto que produjo al terrorista suicida".

Mahmood odia el concepto de "buenos musulmanes" y "malos musulmanes"



El padre de Mamdani dijo que "este libro surgió de una charla en la iglesia de Riverside, en el Upper West Side de Nueva York, en las semanas posteriores al 11-S" y argumentó que "llevar entonces un nombre identificablemente musulmán era ser consciente de que el islam se había convertido en una identidad política en la América posterior al 11-S." Mahmood escribió que "me puse a intentar comprender la tendencia moderna a politizar la cultura y, en ese contexto, la forja del Islam político y el terror político durante la Guerra Fría".

Mahmood afirmó que "Culture Talk después del 11-S, por ejemplo, calificó y explicó la práctica del 'terrorismo' como 'islámica'. El 'terrorismo islámico' se ofrece así como descripción y explicación de los acontecimientos del 11-S. Ya no es el mercado (capitalismo), ni el Estado (democracia), sino la cultura (modernidad) lo que se dice que es la línea divisoria entre los partidarios de una existencia pacífica y cívica y los inclinados al terror".

El padre de Mamdani también expresó repetidamente su disgusto por el supuesto encuadre de Bush de la guerra contra el terrorismo, afirmando que Bush había tratado de enfrentar a "musulmanes buenos" contra "musulmanes malos".

Bush alabó repetidamente el Islam como religión de paz y trató de enmarcar a los terroristas de Al Qaeda como retorcidos de la fe islámica, tanto en los días inmediatamente posteriores al 11-S como durante años después.

"Nuestra guerra es contra el mal, no contra el Islam", dijo Bush en septiembre de 2001. "Hay miles de musulmanes que se llaman orgullosamente estadounidenses, y saben lo que yo sé: que la fe musulmana se basa en la paz, el amor y la compasión. Exactamente lo contrario de las enseñanzas de la organización Al Qaeda, que se basa en el mal, el odio y la destrucción".

Bush añadió ese mes: "Los terroristas son traidores a su propia fe, tratando, en efecto, de secuestrar al propio Islam. El enemigo de Estados Unidos no son nuestros muchos amigos musulmanes; no son nuestros muchos amigos árabes. Nuestro enemigo es una red radical de terroristas, y todos los gobiernos que los apoyan".

"El rostro del terror no es la verdadera fe del Islam. El Islam no es eso. El Islam es paz. Estos terroristas no representan la paz. Representan el mal y la guerra", dijo Bush en diciembre de 2001.

Bush repetiría este mantra mucho tiempo después.

"Escuchando el debate público en Estados Unidos tras el 11-S, tuve la impresión de una gran potencia afectada por la amnesia", escribió Mahmood en su libro. "Reconocer la importancia histórica del acontecimiento no debería significar necesariamente sacarlo de su contexto histórico y político. Desgraciadamente, la América oficial ha fomentado precisamente esto". Tras una referencia imprudente a la persecución de una 'cruzada', el presidente Bush pasó a distinguir entre 'musulmanes buenos' y 'musulmanes malos'".

El padre de Mamdani añadió: "Desde este punto de vista, los 'malos musulmanes' eran claramente responsables del terrorismo. Al mismo tiempo, el presidente parecía asegurar a los estadounidenses que los 'buenos musulmanes' estaban ansiosos por limpiar sus nombres y conciencias de este horrible crimen y sin duda nos apoyarían a 'nosotros' en una guerra contra 'ellos'. Pero esto no podía ocultar el mensaje central de ese discurso: a menos que se demostrara que eran "buenos", se presumía que todos los musulmanes eran "malos". Todos los musulmanes tenían ahora la obligación de demostrar sus credenciales uniéndose a una guerra contra los 'malos musulmanes'".

Mahmood concluyó: "No hay musulmanes 'buenos' fácilmente separables de los musulmanes 'malos', lo que permitiría abrazar a los primeros y desechar a los segundos, del mismo modo que no hay cristianos o judíos 'buenos' separados de los 'malos'. La presunción de que existen tales categorías enmascara una negativa a abordar nuestro propio fracaso a la hora de hacer un análisis político de nuestro tiempo".

Mamdani pretende socavar conceptos unificadores como "judeocristiano" & "Occidente"



El libro del padre de Zohran también arremetía contra Estados Unidos y su historia y pretendía socavar la lógica y la historia que subyacen a conceptos unificadores como "judeocristiano" y "Occidente".

"Estados Unidos se construyó sobre dos crímenes monumentales: el genocidio de los nativos americanos y la esclavitud de los afroamericanos", escribió Mahmood. "Estados Unidos tiende a conmemorar los crímenes de otros pueblos, no los suyos, a buscar un terreno moral elevado como pretexto para ignorar los problemas reales".

Mahmood afirmó que el 11-S debería convertirse "en una oportunidad para reflexionar sobre el lugar de Estados Unidos en el mundo". También argumentó que "la Guerra Fría llegó a su fin con el sometimiento de un protagonista, la Unión Soviética" pero que "a la humanidad le queda ahora un reto: cómo someter y hacer responsable al impresionante poder que Estados Unidos acumuló durante la Guerra Fría."

El padre de Zohran también apuntó contra el concepto "judeocristiano", argumentando: "La idea de una única tradición judeocristiana es principalmente una idea posterior al Holocausto con escasa profundidad histórica. Es el antídoto de la América posterior al Holocausto contra el antisemitismo. La América contemporánea es una comunidad política multicultural y multirreligiosa que aún tiene que enfrentarse a sus orígenes colonos".

Mahmood también trató repetidamente de poner en duda la idea de que "Occidente" o "civilización occidental" fueran términos útiles para describir cosas reales, y escribió: "¿Puede haber una historia autónoma de la civilización occidental? Los historiadores han ido desgranando esta afirmación en diversos campos, desde el desarrollo de la ciencia hasta el de la sociedad".

El Partido Republicano se resiste ante la idea de que Mamdani tome las riendas de NYC



El representante Andy Ogles, republicano de Tennessee, envió en junio una carta a la fiscal general Pam Bondi en la que pedía una investigación y tuiteaba: "Mamdani es un antisemita, socialista y comunista que destruirá la gran ciudad de Nueva York. Debe ser deportado. Por eso pido que sea sometido a un proceso de desnaturalización".

El representante Randy Fine, republicano de Florida, argumentó este mes que los investigadores federales deberían "revisar cada naturalización de los últimos 30 años - empezando por Mamdani".

"Simplemente creo que tenemos que examinar a fondo cómo esta gente se hizo ciudadana, y si hay algún fraude o alguna violación de las normas tenemos que desnaturalizar y deportar", Fine le dijo al New York Post, y señaló de Mamdani que "sé que somos muchos los que estamos muy, muy preocupados por el enemigo interior: gente que ha venido a este país para convertirse en ciudadanos, para destruirlo".

Ogles twitteó el martes que "Acabo de enviar otra carta a @AGPamBondi instándola a investigar los documentos de naturalización de Zohran Mamdani. Mamdani podría muy bien ser nombrado alcalde de NYC en menos de dos semanas. No tenemos tiempo que perder".

