Estados Unidos impondrá aranceles a productos nicaragüenses por "abusos" laborales y de derechos humanos

Publicado por Víctor Mendoza 10 de diciembre, 2025

(AFP) Estados Unidos dijo el miércoles que impondrá nuevos aranceles a ciertos productos nicaragüenses a partir de 2027, por lo que consideró abusos laborales y de derechos humanos.

Los aranceles se aplicarán gradualmente en dos años, al 10 por ciento a partir de enero de 2027 y aumentarán al 15 por ciento en enero de 2028, dijo la oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos (USTR).

Se sumarán a un arancel "recíproco" del 18% que el presidente Donald Trump impuso a principios de este año por lo que su administración consideraba prácticas comerciales desleales.

La medida es consecuencia de una investigación del USTR iniciada el año pasado sobre las prácticas laborales y de derechos humanos de Nicaragua, así como sobre el Estado de Derecho.

En ella se concluyó que Nicaragua "ha cometido abusos cada vez más generalizados de los derechos laborales, así como de los derechos humanos y las libertades fundamentales, y ha desmantelado sistemáticamente las protecciones del Estado de Derecho contra la acción arbitraria del Gobierno."

Desde entonces, el USTR ha determinado que las políticas y prácticas de Nicaragua "no son razonables y suponen una carga o restricción para el comercio estadounidense".

Esto se debe a que crea "competencia desleal contra los trabajadores y las empresas estadounidenses a través de la negación de derechos laborales básicos, lo que resulta en productos nicaragüenses artificialmente baratos", entre otras cuestiones.

El nuevo gravamen se aplicará a los bienes importados del país no originarios en el marco del Tratado de Libre Comercio República Dominicana-Centroamérica-Estados Unidos.

"En caso de que Nicaragua muestre falta de progreso en el tratamiento de estos temas, este cronograma y estas tasas podrían ser modificados", dijo el USTR.