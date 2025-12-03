Alon Ohel revela cómo sobrevivió a dos años de tormento en Gaza

Alon Ohel saluda a sus amigos tras ser liberado del cautiverio de Hamás. ZUMAPRESS.com / Cordon Press .

Durante una entrevista con el Canal 12 de Israel que se emitió el lunes, el rehén liberado Alon Ohel, de 24 años, dijo que hoy está vivo porque tomó la decisión consciente de sobrevivir.

"Mi historia empezó cuando elegí la vida. Tuve la opción en todo momento de rendirme, y elegí no hacerlo", dijo al periodista Almog Boker del Canal 12.

Aunque atado, hambriento y víctima de abusos sexuales, Ohel se mantuvo fuerte. Su deseo de volver con su familia le hizo seguir adelante. "Sabía que iba a volver con mi madre", dijo Ohel. "Pase lo que pase, volveré a casa".

Ohel dijo que era imposible de explicar, pero que había una conexión casi mística entre él y su madre. Le hablaba por las noches y su madre repetía sus mismas palabras en las manifestaciones. "Lo sentía todo el tiempo. Sentía su presencia", dijo su madre al Canal 12.

Ohel fue capturado en el tristemente célebre refugio de la muerte, en el cruce de Re'im, en la ruta 232, donde 27 jóvenes, hombres y mujeres, que habían huido del Festival de Música Nova, se escondieron cuando comenzó el ataque terrorista del 7 de octubre. Ohel quería seguir adelante, pero los demás querían quedarse donde estaban hasta que amainara el bombardeo aéreo de Hamás. En cambio, empezaron a oír el sonido cada vez más cercano de las ametralladoras.

Cuando los terroristas de Hamás llegaron al refugio, lanzaron granadas. Contó cómo un joven, Aner Shapira, de 22 años, devolvió heroicamente granada tras granada hasta que finalmente lo mataron. Entonces, Hersh Goldberg-Polin ocupó el lugar de Shapira, pero tardó en lanzar una granada. Ohel gritó: "Lanza la granada". Goldberg-Polin sólo consiguió lanzarla unos centímetros antes de que explotara, arrancándole parte del brazo.

Ohel, que tiene problemas de visión en un ojo debido a la metralla, dijo que fue a causa de esa explosión que su ojo resultó herido. Su visión en el ojo dañado ha mejorado desde que fue operado en Israel.

Los terroristas entraron en el refugio y Ohel, junto con otros que no habían muerto, fue arrojado a un camión "como un saco de patatas". Lo llevaron a Gaza, cruzando la valla en cuestión de segundos, preguntándose por qué no había llegado el Ejército israelí. Lo llevaron a un hospital. En el camino, atravesó masas de gazatíes que le golpearon.

"Lo que llaman los inocentes", dijo Boker, del Canal 12.

"¿Inocentes? Allí nadie es inocente", respondió Ohel.

En el hospital, el personal le cosió el ojo de forma superficial, dejando la metralla en su sitio. Le dieron una pastilla que le dejó inconsciente durante 24 horas. Cuando despertó, estaba con otros rehenes. Les prohibieron hablar. Durante dos semanas, nadie habló.

Despues de 52 dias, Alon fue trasladado bajo tierra. Allí conoció a sus compañeros Eli Sharabi, Almog Sarusi,Ori Danino y Goldberg-Polin. Estos tres últimos serían asesinados más tarde por Hamás.

Sharabi ayudó a Ohel. "Eli y yo conectamos al instante. Me abrazó como un padre. Ahí la nostalgia te mata. Ese abrazo me mantuvo vivo", dijo Ohel. "Eli me decía que no pasa nada por estar roto. Es bueno derrumbarse, llorar. Pero nunca pierdas la esperanza".

Sharabi era como un padre para él, dijo.

Sharabi, de 53 años, declaró en otra entrevista al Canal 12: "Me llegó al corazón. Desde mi punto de vista, le adopté desde el primer momento". Sharabi dijo que animaba a Ohel "para darle la capacidad de sobrevivir".

A veces abrazaba a Ohel. A veces empleaba un amor duro, diciendo: "Crece. Deja de llorar".

"Me hablaba de sus hijas", dijo Alon, quebrándose durante la entrevista al pensar que toda la familia de Sharabi había sido asesinada. Sharabi sólo lo supo después de su liberación.

Ohel también se sintió reconfortado al echar un vistazo al mundo exterior. Sus captores abrieron un ordenador portátil en un momento dado, mostrando una foto de un desconocido de una manifestación sosteniendo un cartel con la foto de Ohel. "Me dije: 'si gente que no conozco se manifiesta en las calles por mí, no puedo rendirme'".

Ohel dijo que estuvo encadenado por las piernas durante un año y medio, "como un mono". Parte del tiempo, él y Sharabi estuvieron encadenados juntos. Las raciones diarias eran una pita y unas cucharadas de guisantes. "Hubo un periodo en el que sólo comíamos dátiles secos, nada más".

"Sabes que ellos [los terroristas] tienen comida. Es sólo su decisión", dijo Ohel.

"Al principio, decías: 'Bien, te acostumbras al hambre'. [Pero] no te acostumbras al hambre. Hay dolor en todo el cuerpo, todo el tiempo. Pareces un esqueleto", dijo. "Sólo ves huesos. Y son felices. Sonríen. Les hace sentirse bien".

El entrevistador del Canal 12 dijo que incluso después de hablar con muchos rehenes, sigue siendo difícil entender lo que fue estar allí.

Ohel dijo: "Es imposible explicarlo. No puedo describirlo con palabras. Sólo alguien que estuvo allí puede entenderlo. En sus vidas no han experimentado el hambre; lo que significa cuando te quitan la libertad de movimiento".

"Allí no eres una persona. Eres un animal", dijo. "Incluso en una cárcel, en una prisión, hay un sistema. Yo no estaba en una cárcel. Estaba en cautiverio con gente loca. Si no eres fuerte mentalmente, puedes enloquecer".

Ohel es músico. Se había propuesto ingresar en una escuela de música cuando el atentado del 7 de octubre desbarató sus planes. Ohel movía los dedos como si estuviera tocando el piano durante su cautiverio. Sharabi dijo: "Recuerdo que los terroristas nos miraban y preguntaban: '¿Qué está haciendo? Siempre está moviendo los dedos'".

Para mantenerse cuerdo, Alon cantaba en voz baja. "Les dije que tocaba el piano. No sabían lo que era un piano. No les dejan escuchar música ni bailar".

Luego, en febrero, Eli Sharabi y Ohel se separaron. Sharabi fue liberado en un acuerdo de alto el fuego. Antes de separarse, Sharabi le dijo que no se preocupara, que su propia libertad llegaría pronto, "en cuestión de días". Pasarían otros ocho meses.

"Todos mis temores se hicieron realidad. Me quedé solo en aquel infierno", dijo Ohel.

En un aspecto, su situación mejoró. El aspecto esquelético de Sharabi y de otros dos rehenes liberados con él causó indignación en todo el mundo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que "parecían supervivientes del Holocausto".

Ohel dijo que los terroristas de repente se interesaron por ver que comía. Pidió un libro y le trajeron uno de la serie Harry Potter. Lo leyó muchas veces, sólo que no el capítulo final. "Leí el último capítulo, sobre la muerte de Dumbledore, una vez, y eso fue todo. Me dije: 'No puedo. Este no es mi final'".

Ohel también sufrió abusos sexuales. "En la ducha, entró un terrorista. Me puso champú en el cuerpo, me tocó. Intenté apartarme. Le dije: 'puedo hacerlo yo mismo'. Dijo que era importante para que no me saliera un sarpullido. Por suerte para mí, no continuó".

En un momento dado, se encontró con otro rehén israelí, Guy Gilboa-Dalal. Ambos se sorprendieron al verse, ya que habían sido compañeros en un curso de la Marina de Israel.

Ohel fue liberado como parte del plan de paz para Gaza negociado por Estados Unidos el 13 de octubre de 2025, más de dos años, exactamente 738 días, después de haber sido secuestrado el 7 de octubre de 2023, fecha de la invasión de Hamás. Era uno de los 20 rehenes vivos que quedaban por liberar. Gilboa-Dalal también sería liberado como parte del acuerdo del 13 de octubre.

Fue el nuevo comandante de Hamás en Gaza, Izz al Din al Haddad, quien vino a decirle que iba a ser liberado. Al Haddad le preguntó si sabía quién era y Ohel no tenía la menor idea, lo que decepcionó a al Haddad.

Ohel fue escoltado fuera por un trabajador de la Cruz Roja, que se avergonzó y le pidió disculpas. (La Cruz Roja fue objeto de duras críticas por parte de los israelíes por no ayudar a los rehenes). "Una organización vergonzosa", dijo Alon. "No es diferente de la ONU".

Cuando vio a los reservistas israelíes, sintió una oleada de emoción. Vio que eran adultos, padres de niños que habían puesto en peligro sus vidas para ayudar a liberarle. "Durante dos años, fui un hombre muerto. Recé por esta luz, para que alguien me salvara".

"¿Qué descubriste de ti mismo?" Preguntó Boker del Canal 12.

"Que soy fuerte. Que soy capaz de cualquier cosa", respondió Ohel.

