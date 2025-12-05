Un proyecto de ley del Senado de Washington gravaría los servicios que pagan a los manifestantes

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 4 de diciembre, 2025

Leonard Christian, senador por el estado de Washington, estaba sentado en su despacho con miembros de su personal "escupiendo ideas" cuando "simplemente empezaron a lanzar las ideas más locas que se nos ocurrieron", dijo a JNS. "Luego empezamos a reducirlas a la realidad".

El republicano había estado viendo las noticias y viendo las mismas caras que reaparecían en las protestas de Oregón y Washington. Se preguntaba cómo tenían tiempo para seguir apareciendo en esas protestas.

"Es la misma gente", dijo a JNS. "¿Cómo demonios tienen tiempo para estar ahí sentados? Yo no puedo hacer eso. Tengo que ganar dinero".

"Ah, les pagan", se dio cuenta.

Spitiendo con su personal, mencionó la idea de hacer imponibles esos ingresos por protestas. "Ellos dijeron: 'Oh, qué gracioso'", contó a JNS. Cuando le comentó la idea a su mujer, ella le preguntó: "¿Qué es lo peor que puede pasar?".

Christian dijo a JNS que el proyecto de ley que presentó, Senate Bill 5819, o "garantizar que los servicios de manifestantes pagados se consideren un servicio de personal temporal sujeto a los impuestos estatales sobre ventas minoristas y uso", es una "herramienta fenomenal" para utilizar los recursos del Estado para "indagar en la red" de los financiadores de protestas.

Espera que el proyecto de ley ayude a encontrar a "los grupos que están causando tanto caos y problemas con su comunidad,", dijo a JNS, refiriéndose a los judíos. "Nunca se sabe lo que Dios quiere que hagas con estas cosas".

"Estoy al 100% con la gente judía", añadió. "Soy un caballero cristiano, y claramente la Biblia dice: 'Bendigo a los que están con el pueblo judío'". (La Biblia dice algo parecido en Génesis 12).

El proyecto de ley de Christian revisaría el impuesto estatal sobre las ventas framework, que define los "servicios de personal temporal" como "el suministro de trabajadores a otras empresas, a excepción de los hospitales con licencia en virtud del capítulo 70.".41 o 71.12 RCW, por períodos limitados de tiempo para complementar su fuerza de trabajo y cubrir vacantes de empleo en un contrato o por honorarios."

Tel nuevo proyecto de ley tendría "servicios de personal temporal" también significa "proporcionar a los trabajadores como manifestantes pagados a cualquier persona, empresa u otra entidad por períodos limitados de tiempo para complementar o apoyar una protesta pública en un contrato o por honorarios."

"Esto no es técnicamente un proyecto de ley política. Es un proyecto de ley de impuestos", dijo a JNS. "Los republicanos nunca apoyan nuevos proyectos de ley de impuestos, pero creo que esto sería unánime".

"He recibido más llamadas telefónicas sobre este proyecto de ley que sobre cualquier otra cosa que haya hecho en tres años aquí", añadió.

Se espera que el proyecto de ley reciba una audiencia, y Christian dijo a JNS que planea "hacer girar a algunas personas" para conseguir que sea votado fuera del comité. También necesitará que se le asigne una nota fiscal para calcular cuánto podría generar para el Estado.

"Lleva un largo camino", dijo.

©️JNS