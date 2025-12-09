Smotrich: es "probable" que las IDF intensifiquen sus operaciones en el Líbano

Publicado por Charles Bybelezer, Amelie Botbol 9 de diciembre, 2025

Las Fuerzas de Defensa de Israel "probablemente" tendrán que intensificar las operaciones militares en el sur del Líbano, declaró el lunes a JNS el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich.

"Estamos aplicando en el Líbano, sin concesiones, medidas contra cualquier armamento de Hezbolá y cualquier violación del alto el fuego", declaró Smotrich en una reunión del Knesset de su Partido Sionista Religioso.

"Es probable que pronto tengamos que volver y operar allí para preservar los logros alcanzados contra Hezbolá", prosiguió.

"No permitiremos que Hezbolá permanezca", prometió el ministro. "Los residentes del norte merecen vivir con total seguridad en sus comunidades", con las Fuerzas de Defensa de Israel manteniendo posiciones estratégicas más allá de la frontera, añadió.

"Ya no habrá una situación en la que las ciudades sean el frente y las IDF estén detrás. Las IDF serán el frente que proteja a las comunidades, y las comunidades estarán detrás.

"Seguiremos golpeando a Hezbolá y derrotándolo", continuó Smotrich, y añadió: "No repetiremos los errores de los últimos 20 años".

Las IDF llevaron a cabo durante la noche del lunes ataques contra la infraestructura terrorista de Hezbolá en todo el sur del Líbano, según informó el Ejército.

Entre los objetivos se encontraba un complejo utilizado por la Fuerza Radwan de Hezbolá para entrenar a agentes para ataques contra civiles y soldados israelíes. Según las Fuerzas de Defensa de Israel, los alumnos realizaban ejercicios de tiro y recibían instrucción en el uso de diversas armas.

También fueron atacadas estructuras militares y una base de lanzamiento utilizada por el grupo terrorista respaldado por Irán para facilitar ataques contra las fuerzas israelíes y el Estado, según el Ejército.

Los objetivos "constituyen una violación de los entendimientos entre Israel y Líbano y una amenaza para el Estado de Israel", dijeron las IDF, añadiendo que "seguirán operando para eliminar cualquier amenaza".

Las fuerzas israelíes desmantelaron recientemente un túnel de Hezbolá en la zona de Houla, en el sur del Líbano, según informó el Ejército el domingo. Las tropas de las Fuerzas de Defensa de Israel habían localizado y neutralizado el túnel durante la guerra, pero ahora lo han desmantelado por completo para evitar cualquier uso futuro.

Los soldados de las IDF también desmantelaron recientemente un depósito de armas de Hezbolá en Ayta ash Shab.

El primer ministro libanés, Nawaf Salam, declaró el sábado a la cadena de televisión qatarí Al Araby que Beirut pretende desarmar a todos los grupos del sur del país, incluido Hezbolá, para finales de año.

El grupo terrorista había "aceptado el acuerdo de alto el fuego, que restringe las armas a manos de las fuerzas del Estado", dijo Salam al canal. "Nos comprometemos a restringir las armas al sur del [río] Litani para finales de año, y en las zonas restantes durante el próximo año".

Días antes, Jerusalén y Beirut enviaron funcionarios a conversaciones en Líbano, en lo que la Oficina del Primer Ministro israelí calificó como “un primer intento de crear una base para las relaciones económicas y la cooperación”.

El representante israelí, Uri Resnick, director principal de política exterior del Consejo de Seguridad Nacional de Jerusalén, se reunió en Naqoura con "representantes civiles libaneses relevantes", así como con Morgan Ortagus, el enviado especial adjunto de EEUU para Oriente Próximo.

La reunión se produjo después de que las Fuerzas de Defensa de Israel advirtieran el 2 de diciembre de que Hezbolá estaba reconstruyendo rápidamente sus capacidades a pesar de los continuos ataques aéreos desde el acuerdo de tregua alcanzado el año pasado.

El alto el fuego entró en vigor el 27 de noviembre de 2024, tras más de un año de guerra que culminó con una intensa campaña de dos meses de las FDI que diezmó el liderazgo del grupo proxy iraní. El acuerdo fue finalizado por los gobiernos de Israel y Líbano con la participación de cinco países mediadores, entre ellos Estados Unidos.

© JNS