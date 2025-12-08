El líder de Hamás rechaza los puntos clave del plan de paz de Trump y pide la destrucción de Israel

Publicado por Akiva Van Koningsveld 8 de diciembre, 2025

El líder de Hamás, Jaled Mashaal, repitió el sábado su llamamiento a la destrucción de Israel, rechazando las demandas respaldadas por Estados Unidos y la ONU para desarmar al grupo terrorista apoyado por Irán y desmilitarizar la Franja de Gaza.

"Ha llegado el momento de que la ummah [la nación islámica] se comprometa con la liberación de Jerusalén como bandera y símbolo de la liberación de Palestina; con la limpieza de la bendita mezquita de Al-Aqsa; y recuperar los lugares sagrados islámicos y cristianos", dijo el máximo terrorista, hablando por videoconferencia en una conferencia propalestina celebrada en la ciudad turca de Estambul.

El sentimiento antiisraelí global que ha surgido desde la masacre de Hamás del 7 de octubre de 2023 ha creado oportunidades "para expulsar a esta entidad [Israel] de nuestra patria y excluirla de la escena internacional", dijo Mashaal a los asistentes.

"La resistencia y sus armas son el honor y el orgullo de la ummah"

El líder terrorista denunció la exigencia de que Hamás entregue sus armas en virtud del plan de alto el fuego para la Franja de Gaza del presidente estadounidense Donald Trump, y dijo en la conferencia que "proteger el proyecto de la resistencia y sus armas es el derecho de nuestro pueblo a defenderse."

"La resistencia y sus armas son tel honor y el orgullo de la ummah", continuó. "Mil declaraciones no valen un solo proyectil de hierro".

Mashaal en su discurso también rechazó "todas las formas de tutela, mandato y reocupación de la Franja de Gaza, Cisjordania y toda Palestina", rechazando otra parte clave del plan de paz estadounidense, que recibió el respaldo del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas el 17 de noviembre.

"El palestino es quien se gobierna y decide por sí mismo"

La resolución implementó un mandato para que Washington y sus socios lancen una Fuerza Internacional de Estabilización y una Junta de Paz, que servirá como autoridad gubernamental de transición para la Franja de Gaza.

Sin embargo, Mashaal dijo que "el palestino es el que se gobierna y decide por sí mismo". Y añadió: "Se rechazan los intentos de situar nuestras causas, nuestros principios y derechos nacionales en marcos engañosos", dijo.

"Esta es nuestra tierra, nuestra patria, este es nuestro destino y somos un pueblo que no se rompe", continuó Mashaal. "Than pasado dos años de guerra, y todas las armas que llegaron a la entidad sionista desde todos los rincones del mundo no han logrado imponer su voluntad a nuestro pueblo. Testo es Gaza y ésta es la gran Palestina, la que expulsa a los invasores".

En su discurso, el líder terrorista también esbozó otras prioridades de Hamás tras la guerra, entre ellas impedir la "judaización" de Judea y Samaria; liberar a los terroristas encarcelados en prisiones israelíes; construir la unidad árabe contra el Estado judío;"perseguir" a los dirigentes israelíes en todo el mundo; y promover el sentimiento antiisraelí en los campus, los medios de comunicación y la política.

Israel: Hamás se estaba "burlando del plan de paz del presidente Trump"

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel dijo el sábado que Hamás estaba "burlándose del plan de paz del presidente Trump", y que las declaraciones de Mashaal estaban en "directa contradicción con los términos centrales del propio plan de paz."

En virtud del acuerdo de alto el fuego y liberación de rehenes mediado por Estados Unidos que entró en vigor el mes pasado, Hamás se comprometió a devolver para su entierro los 28 cadáveres que mantenía cautivos el 13 de octubre.

Sin embargo, el grupo terrorista retrasó su devolución, demorando su desarme, que se llevará a cabo en la segunda fase del acuerdo con un despliegue de fuerzas internacionales.

El plan de Trump establece que Hamás y otros terroristas "se comprometen a no tener ningún papel en el gobierno de Gaza, directa, indirecta o de cualquier forma", y que "todas las infraestructuras militares, terroristas y ofensivas, incluidos los túneles y las instalaciones de producción de armas, serán destruidas y no reconstruidas."

La Fuerza Internacional de Estabilización se encargará del proceso de desmilitarización de la Franja

Según la resolución del Consejo de Seguridad del 17 de noviembre, la Fuerza Internacional de Estabilización será responsable del proceso de desmilitarización de la Franja, incluyendo "la destrucción y la prevención de la reconstrucción de la infraestructura militar, terrorista y ofensiva, así como la retirada permanente de las armas de los grupos armados no estatales."

Las Fuerzas de Defensa de Israel anunciaron el domingo que un Pterrorista palestino había cruzado la Línea Amarilla instituida para el alto el fuego en el sur de la Franja de Gaza, en lo que, según los militares, era una violación del acuerdo de tregua.

El terrorista "se acercó a las fuerzas de una manera que presentaba una amenaza inmediata para ellas", declaró el ejército. "Tras la identificación, las tropas eliminaron al terrorista".

Las tropas del Mando Sur de las IDF permanecen "desplegadas en la zona de conformidad con el acuerdo y continuarán operando para eliminar cualquier amenaza inmediata" para soldados o civiles, añadió el comunicado.

