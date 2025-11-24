La nueva función de localización de X desenmascara una red de desinformación pro Hamás

Publicado por Tania Shalom Michaelian 24 de noviembre, 2025

En las últimas semanas, una nueva función de transparencia lanzada por X, la plataforma de Elon Musk, ha provocado una de las sacudidas más dramáticas en el discurso en línea desde que comenzó la guerra en Gaza el 7 de octubre de 2023.

Con un solo click, los usuarios pueden ahora ver la ubicación geográfica real de una cuenta X, la fecha en que se creó y su historial de cambios de nombre. El resultado ha sido sorprendente: docenas de cuentas que decían ser "testigos presenciales" dentro de Gaza, muchas de ellas compartiendo emotivos relatos de bombardeos y de la vida bajo el asedio, han quedado al descubierto operando a miles de kilómetros de distancia.

La revelación, reconstruida por los medios de comunicación israelíes y ahora reconocida públicamente por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel, ha comenzado a bajar el telón de lo que parece ser una amplia red de desinformación coordinada. Lo que millones de telespectadores de todo el mundo creyeron que eran desgarradores testimonios personales de gazatíes de a pie, en realidad eran cuentas rastreadas hasta países de todo el mundo, entre ellos Pakistán, Afganistán, Rusia, Bangladesh, Nigeria, Turquía y el Reino Unido.

Según Ynet, la nueva opción "Acerca de esta cuenta" permite a los usuarios ver la ubicación de una cuenta, así como, en muchos casos, el lugar donde se instaló por primera vez la aplicación X. Cuando los usuarios empezaron a examinar las cuentas "Influencer de Gaza" de alto perfil, los resultados fueron poco menos que asombrosos.

Una supuesta "enfermera en Khan Younis atendiendo a víctimas bajo el fuego" resultó estar tuiteando desde Pakistán. Una cuenta muy seguida, que se describía a sí misma como la de un padre de seis hijos "intentando sobrevivir en un campo de desplazados", fue rastreada hasta Bangladesh. Se descubrió que un popular "poeta de Gaza" que escribía desgarradoras reflexiones nocturnas "a la luz de las velas en Deir al Balah" enviaba mensajes desde Rusia.

Algunos crearon personajes ficticios que decían ser soldados de las IDF, pero los metadatos los situaban en el Reino Unido. Una cuenta muy seguida, que había recaudado decenas de miles de dólares en línea mientras se presentaba como un joven civil en Gaza, quedó al descubierto que operaba desde Nigeria.

Según Israel Hayom, incluso después de ser descubiertas, algunas de estas cuentas siguieron publicando como si nada hubiera pasado. Un usuario, que insistía en que estaba "filmando entre los escombros de Gaza", siguió subiendo vídeos dramáticos, a pesar de que sus metadatos en X apuntaban a un continente diferente.

Al principio, los descubrimientos parecían errores embarazosos, casos individuales de suplantación de identidad. Pero a medida que se generalizaba el uso de la función, el patrón se hizo innegable.

El reportaje de Israel Hayom muestra que muchas de estas cuentas compartían características comunes:

Creadas recientemente;

Rápido crecimiento de seguidores;

Fotos de perfil genéricas o generadas por IA;

Contenido muy emocional y altamente político; y

Mensajes que reflejaban estrechamente las narrativas pro Hamás.

Algunas cuentas incluso cambiaron su ubicación de visualización después de ser expuestas, lo que sugiere que los operadores estaban monitoreando las reacciones en tiempo real y tratando de adaptarse.

La magnitud de esta red es asombrosa. Según informó Fox Business, la empresa de inteligencia israelí Cyabra identificó más de 40.000 cuentas en redes sociales que promovían narrativas a favor de Hamás en plataformas como X, Facebook, Instagram y TikTok.

Estas cuentas, que representan aproximadamente una cuarta parte de los perfiles que participan en los debates sobre los atentados de Hamás, difundieron más de 312.000 posts y comentarios, y algunas cuentas publicaron cientos de veces al día. El análisis de Cyabra muestra que no se trata de actores aislados y esporádicos; las cuentas están coordinadas, aprovechando los hashtags y los efectos de red para amplificar los mensajes a nivel mundial, lo que hace cada vez más difícil para los usuarios normales discernir los testimonios auténticos de la propaganda.

Esta verificación independiente de Cyabra subraya que las cuentas engañosas expuestas por la función de transparencia de X forman parte de una campaña más amplia y orquestada. Ya sea haciéndose pasar por civiles en Gaza, trabajadores humanitarios, o soldados de las IDF, la red está diseñada para manipular la percepción pública e influir en el discurso internacional en tiempo real.

El domingo por la tarde, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel publicó en X: "La mentira de Gaza. Expuesta. La nueva función de X arranca la máscara a innumerables cuentas falsas de Gaza".

"Algún tipo posteando desde Pakistán, otro en Londres. Otro abusador manipulador en otro lugar. Todos dicen estar sufriendo en Gaza mientras están en la comodidad de alguna cafetería lejana", rezaba el tuit del ministerio.

"Hay que elogiar y alentar la prueba de una nueva función de @X que muestra la ubicación física real de las cuentas. La libertad de expresión es un principio fundamental. También lo son la transparencia y la rendición de cuentas. Los 'periodistas ciudadanos' en las redes sociales también deben cumplir ciertos estándares mínimos. Felicitaciones, X".

Más tarde ese mismo día, publicó: "196.900 seguidores engañados por un falso 'periodista' que afirma estar en Gaza. La nueva función @X revela que su ubicación real es Polonia. Las noticias desde Gaza son falsas y poco fiables. ¿Cuántas noticias falsas más habrás leído?".

En esta era digital, los ministerios de Asuntos Exteriores y los principales medios de comunicación reaccionan cada vez más a las noticias en línea en tiempo real. Si esas narrativas están siendo generadas por cuentas falsas, haciéndose pasar por civiles en una zona de guerra, las consecuencias son de largo alcance.

Musk, que visitó los lugares donde se produjeron los ataques de Hamás en el sur de Israel junto con el primer ministro Benjamin Netanyahu seis semanas después del 7 de Octubre, y su equipo de X quizá no previeron que una simple herramienta de transparencia sacaría a la luz una red internacional de desinformación. Pero, de forma intencionada o no, la plataforma ha impuesto un grado de responsabilidad en la cobertura informativa de la guerra que antes no existía.

© JNS