La victoria de Trump en la ONU es el camino hacia un estancamiento en Gaza

20 de noviembre, 2025

El presidente Donald Trump logró su objetivo en el Consejo de Seguridad de la ONU el lunes, cuando este aprobó su plan de 20 puntos para el futuro de la Franja de Gaza. La resolución respaldó el acuerdo que garantizó un alto el fuego en la guerra que siguió a los ataques terroristas palestinos liderados por Hamás en Israel el 7 de octubre de 2023. Con la abstención de Rusia y China en lugar de su veto, Trump recibió el respaldo del organismo mundial para, entre otros puntos, la creación de una Fuerza Internacional de Estabilización para mantener el orden en Gaza y una Junta de Paz para gobernarla.

El presidente celebró la votación de forma hiperbólica, como es habitual en él, declarando: “Esto pasará a la historia como una de las mayores aprobaciones de las Naciones Unidas, conducirá a una mayor paz en todo el mundo y es un momento de verdaderas proporciones históricas”.

Trump también se mostró satisfecho con el acercamiento que ha logrado con Arabia Saudita. El líder de facto del reino, el príncipe heredero Muhammad bin Salman (conocido como MBS), llegó a Washington al día siguiente para reunirse cordialmente con Trump, donde se discutió, entre otros temas, una importante venta de armas, y posteriormente se celebró una cena de gala en la que se borró oficialmente el recuerdo de la hostilidad de la Administración Biden hacia Riad y su familia real.

Pero la idea de que el esfuerzo de Trump por poner fin a la guerra en Gaza lleve a que los saudíes se unan a los Acuerdos de Abraham y reconozcan a Israel podría ser tan fantasiosa como las posibilidades de que el plan de Trump tenga éxito en transformar Gaza en un lugar próspero y pacífico.

Pensamiento mágico

Si el Consejo de Seguridad hubiera rechazado el plan, habría avergonzado a la Casa Blanca y socavado los esfuerzos por mantener el acuerdo de alto el fuego y la liberación de rehenes, que resultó un triunfo para la diplomacia estadounidense. Sin embargo, la idea de que esto vaya a conducir a la paz allí o en cualquier otro lugar no solo es demasiado optimista, sino que está alejada de la realidad.

Lo cierto es que, a pesar del optimismo que emana de Washington sobre lo que ocurrirá en Gaza, resulta dolorosamente obvio que el plan de Trump, que ahora cuenta con el visto bueno de la ONU, no va a lograr las dos cosas que podrían dar una oportunidad a la paz: el desarme de Hamás y su rendición de las zonas de la Franja que aún controla.

Eso no es lo que estamos escuchando de la Administración.

El presidente y los miembros de su equipo de política exterior siguen insistiendo en que Hamás se desarmará. Afirman que, de una forma u otra, el utópico plan del acuerdo para la reconstrucción de Gaza, que también depende de la creación de una administración pública, totalmente ficticia, compuesta por tecnócratas palestinos apolíticos, se implementará.

Quizás sea prematuro abandonar el plan. Al fin y al cabo, el alto el fuego entró en vigor hace apenas cinco semanas. Estados Unidos ha logrado que Indonesia se comprometa a enviar tropas para unirse a la fuerza de Gaza, mientras que otras naciones, como Azerbaiyán, Pakistán, Turquía, Egipto, Catar, los Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Arabia Saudí, Malasia, Chipre, Australia, Canadá y Francia, han manifestado su interés en participar de alguna manera o en contribuir a la financiación del proyecto.

Aun así, es difícil imaginar que alguno de ellos esté dispuesto a hacer lo necesario para desarmar a Hamás y expulsarlo de la Franja. Ninguno quiere ser acusado de colaborar con el Estado judío. Tampoco es probable que estén dispuestos a asumir las inevitables bajas que conlleva intentar erradicar a los terroristas de sus últimos refugios en túneles. Suponer lo contrario es un pensamiento ilusorio.

Lejos de estar dispuestos a rendirse, Hamás y sus aliados terroristas han aprovechado las últimas semanas, desde que cesaron los tiroteos, para afianzar aún más su presencia en las zonas de Gaza, incluida la ciudad de Gaza, que permanecen bajo su control.

Y ese es el dilema fundamental que deben reconocer quienes celebran con Trump.

Solo Israel tiene la voluntad o la capacidad de derrotar a Hamás. Trump a veces habla como si estuviera dispuesto a dar luz verde al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, para acabar con el grupo terrorista. Pero hacerlo dinamitaría el alto el fuego y borraría el logro diplomático de Washington, provocando que todos los países que han respaldado el plan para Oriente Medio se retiraran despavoridos. Y eso incluye a su buen amigo MBS. Así pues, a pesar de su retórica beligerante, las amenazas de Trump sobre la rendición de Hamás suenan a hueco.

Tampoco es seguro que la vehemente promesa de Netanyahu de que su gobierno sigue comprometido con la derrota total de Hamás sea creíble. Un hecho fundamental del actual dilema de seguridad de Israel es que Jerusalén se mostrará reacia a desafiar a Trump reanudando la guerra en Gaza sin su permiso expreso.

En ese caso, ¿qué sucede después?

El escenario más probable es que la llamada “línea amarilla”, que divide la parte de Gaza ocupada por Israel tras una retirada parcial de la línea del frente en el momento del alto el fuego de la porción ahora en manos de Hamás, bien podría convertirse en una adición permanente al léxico de Oriente Medio.

Por un lado, el plan de reconstrucción respaldado por Estados Unidos, como ya ha indicado Washington, probablemente comenzará a implementarse. Por otro lado, Hamás reconstituirá el estado terrorista que existía en toda Gaza antes del 7 de octubre.

La buena noticia es que, en comparación con la situación anterior al ataque contra Israel, este escenario es uno en el que la capacidad de Hamás para cumplir sus promesas de seguir matando judíos —y mucho menos para repetir una y otra vez los ataques del 7 de octubre— se verá enormemente disminuida.

La mala noticia es que está lejos de lograr uno de los dos objetivos de la guerra de Israel posterior al 7 de octubre: erradicar a Hamás. En el mejor de los casos, simplemente coloca a Israel en una posición algo más fuerte la próxima vez que Hamás se fortalezca lo suficiente como para reanudar los combates.

Tampoco debemos esperar que la situación se desarrolle sin problemas en la parte de Gaza no controlada por Hamás. Es probable que los palestinos estén exhaustos por el alto precio que tuvieron que pagar por apoyar el continuo compromiso de Hamás de destruir Israel y perpetrar el genocidio de los israelíes. Pero esperar que la población civil esté deseosa de apoyar un gobierno no controlado por Hamás y la reconstrucción estadounidense es una ilusión. Además, se verán sometidos a una gran presión para respaldar una campaña guerrillera contra los israelíes y cualquier otra fuerza enviada allí para mantener la paz.

'No' a un Estado palestino

Al igual que otros elementos del plan, como la reforma no especificada de la Autoridad Palestina que gobierna Judea y Samaria como requisito previo para su participación en la reconstrucción de Gaza, la creencia de que los gobiernos árabes y musulmanes moderados sacrificarán sangre o recursos para garantizar el fin de Hamás sigue siendo una fantasía.

Esto no es una receta para la paz, sino más bien para un nuevo punto muerto entre Israel y Estados Unidos, por un lado, y Hamás, que aún puede contar con el apoyo de Irán, así como de los enemigos íntimos de Estados Unidos, Turquía y Qatar, por el otro.

¿Significa esto, como temen algunos israelíes, que tarde o temprano se desarrollará un escenario en el que un Estado palestino árabe independiente en Gaza se convertirá en realidad? Probablemente no.

En el plan de 20 puntos que Netanyahu firmó hace varias semanas, y en el que se basa la resolución del Consejo de Seguridad, hay un lenguaje que habla de un futuro teórico en el que podría crearse allí un Estado palestino.

Afirma que, tras una reforma no especificada de la Autoridad Palestina, y una vez que Gaza sea reconstruida y liberada de terroristas, “finalmente podrían darse las condiciones para una vía creíble hacia la autodeterminación y la creación de un Estado palestino, que reconocemos como la aspiración del pueblo palestino”.

Algunos interpretarán esto como una obligación legalmente vinculante de crear dicho Estado. De hecho, israelíes de extrema izquierda y judíos estadounidenses —como los líderes del lobby izquierdista J Street—, según declararon a The New York Times, ya fantasean con que Trump imponga un Estado palestino en Gaza y luego haga lo mismo en Judea y Samaria, fortaleciendo así a los mismos grupos que amenazan a Israel.

Nada de eso va a suceder.

Grandes expectativas

La aceptación de que Hamás permanezca en parte de Gaza, como antes del 7 de octubre, podría ser lo más cercano a un Estado que los palestinos alcancen. Ningún Gobierno israelí —ya sea liderado por Netanyahu o por alguno de sus opositores políticos— aceptará la creación de un gobierno soberano en ninguna parte de Gaza que pueda amenazar o invadir el Estado judío, como lo hizo Hamás el 7 de octubre. Y el cumplimiento de las condiciones impuestas a la creación de un Estado palestino en el plan de Trump es una posibilidad tan descabellada que se asemeja más a la ciencia ficción que a una propuesta política.

Al igual que las generaciones anteriores de líderes palestinos, los criminales que dirigen Hamás y sus corruptos homólogos que lideran el partido Fatah (que controla la Autoridad Palestina) siguen sin estar dispuestos ni ser capaces de aceptar la creación de un Estado bajo ninguna condición que no sea la eliminación de Israel. Como sucedió en 1948, 1967, 1993, 2000 y 2008, y en cualquier otra ocasión en que pudieron haber llegado a un acuerdo y obtener un Estado, su único objetivo sigue siendo la destrucción de Israel. No quieren un Estado junto a Israel. Quieren uno en su lugar, y eso es algo que jamás podrán conseguir.

Ni los estadounidenses ni los israelíes deberían ser completamente optimistas sobre el optimismo de Trump respecto a las relaciones con los saudíes.

Aunque Trump tiene razón al intentar cultivar esta alianza, debería escuchar a Netanyahu y condicionar cualquier mejora importante de la capacidad bélica de Riad, como la venta de un mayor número de los mismos aviones F-35 de alta tecnología que posee Israel, a su voluntad de hacer la paz con Israel.

Los objetivos de política exterior de la administración, bajo el lema “Estados Unidos Primero”, incluyen crear una situación en la que los saudíes se unan a los israelíes para oponerse a Irán y salvaguardar los intereses de Occidente en Medio Oriente, mientras que Estados Unidos se centra en Asia para hacer frente a la amenaza de China.

Sin embargo, la creencia de que MBS esté interesado en cambiar la estrecha relación secreta que su país mantiene actualmente con Israel por una que implique reconocimiento abierto, normalización e intercambio de embajadores y embajadas —como ocurrió con los países que se adhirieron a los Acuerdos de Abraham de 2020— carece de fundamento. Su objetivo es que Israel y Estados Unidos actúen como contrapeso a la amenaza que aún representan los saudíes por parte de Irán, incluso después de su derrota en la guerra de doce días que libró contra Israel y Estados Unidos el verano pasado.

Pero su moderación tiene sus límites. Y, como custodio de las ciudades santas islámicas de La Meca y Medina, incluso MBS siempre se preocupará más por enfadar a los fundamentalistas islamistas que forman parte de la élite gobernante de su nación que por complacer a Trump o a los israelíes.

Ni paz ni pesadilla



Todo esto significa que el plan estadounidense no es ni un camino hacia la paz ni la pesadilla que algunos sectores de la derecha israelí temen. Lamentablemente, los enormes sacrificios realizados por los israelíes durante los dos años posteriores al 7 de octubre, a menos que Trump admita de forma drástica e improbable que su plan de paz ha fracasado, no habrán logrado eliminar la amenaza mortal que se cierne sobre su nación.

Sin embargo, al lograr la liberación de los últimos rehenes retenidos por Hamás, Trump volvió a ganarse la gratitud de los israelíes. También es cierto que, gracias a los éxitos de las Fuerzas de Defensa de Israel en la guerra, así como al compromiso de Trump de desmantelar el programa nuclear iraní, la situación estratégica actual en Gaza y la región favorece a Israel desde el 7 de octubre, mientras que sus adversarios se encuentran debilitados.

Pero a menos que el presidente esté dispuesto a que la guerra vuelva a empezar, su plan parece ser solo una etapa más en el camino hacia la inevitable próxima ronda de combates entre el Israel democrático y los islamistas palestinos genocidas.

© JNS