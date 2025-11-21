Publicado por Carlos Dominguez 21 de noviembre, 2025

Un artículo de investigación publicado en el City Journal (CJ) reveló que millones de dólares obtenidos fraudulentamente de los fondos de asistencia social de Minnesota —principalmente de Medicaid y programas relacionados— fueron enviados a Somalia mediante redes informales de transferencia de dinero y, en última instancia, terminaron en manos de Al Shabaab, un grupo terrorista afiliado a Al Qaeda.

Las fuentes anónimas consultadas por CJ describieron esto como un problema continuo, y una de ellas afirma: "Es un tema delicado, pero el mayor financiador de Al Shabaab son los contribuyentes de Minnesota".

El City Journal afirma que su investigación demuestra lo que ocurre cuando una mentalidad tribal se encuentra con una burocracia compasiva, cuando las lealtades importadas de los clanes chocan con una clase política demasiado tímida para ofender, y cuando las acusaciones de racismo se utilizan cínicamente para encubrir comportamientos delictivos. De acuerdo al medio, el resultado previsible es la corrupción, y los contribuyentes son los que acaban pagando el precio.

Una red destinada a defraudar fondos federales y estatales

Desde que el demócrata Tim Walz asumió la gobernación de Minnesota en 2019, el CJ asegura que miles de millones de dólares de los contribuyentes han sido robados.

El fiscal federal interino, Joseph Thompson, calificó este año la situación como una “crisis”, al advertir que existen tramas interconectadas que conforman una “red” destinada a defraudar fondos federales y estatales. Según el medio, entre los ejemplos figuran facturas falsas por servicios inexistentes, con recursos blanqueados mediante compras de lujo o envíos de remesas.

El 18 de septiembre, Thompson anunció acusaciones penales por fraude al Programa de Servicios de Estabilización de Vivienda de Medicaid (HSS) contra Moktar Hassan Aden, Mustafa Dayib Ali, Khalid Ahmed Dayib, Abdifitah Mohamud Mohamed, Christopher Adesoji Falade, Emmanuel Oluwademilade Falade, Asad Ahmed Adow y Anwar Ahmed Adow, seis de los cuales, según un portavoz de la Fiscalía de los Estados Unidos, son miembros de la comunidad somalí de Minnesota. Thompson dejó claro que esta es solo la primera ronda de acusaciones por fraude al HSS que su oficina procesará.

"La mayoría de estos casos, a diferencia de muchos casos de fraude a Medicare y Medicaid a nivel nacional, no son sólo sobrefacturación", dijo Thompson en una conferencia de prensa anunciando las acusaciones. "A menudo se trata de empresas puramente ficticias creadas únicamente para defraudar al sistema, y eso es único en la medida en que lo tenemos aquí en Minnesota".

El City Journal reveló que el mismo día en que se anunciaron los cargos por fraude contra el HSS, la Fiscalía informó de que un hombre llamado Abdullahe Nur Jesow se había convertido en el acusado 56 en declararse culpable en la trama de fraude de $250 millones de Feeding Our Future, una organización sin ánimo de lucro de Minnesota creada en 2016 para proporcionar comidas a los niños.

Feeding Our Future, un programa fraudulento

En 2019, Feeding Our Future recibió $3,4 millones en fondos federales. Sin embargo, de acuerdo al CJ, en los meses posteriores al inicio de la pandemia de COVID-19, la organización sin ánimo de lucro aumentó rápidamente el número de centros patrocinados. En 2021, Feeding Our Future recibió casi $200 millones en fondos.

El City Journal reveló que utilizando recuentos falsos de comidas, registros de asistencia manipulados y facturas falsificadas, los autores de la trama de fraude afirmaron estar sirviendo miles de comidas al día, siete días a la semana, a niños desfavorecidos.

Los estafadores han aprovechado su creciente influencia política para cultivar estrechos vínculos con los funcionarios electos de Minnesota. Varias personas involucradas en el plan Feeding Our Future hicieron donaciones o aparecieron públicamente con Ilhan Omar, la congresista de origen somalí, según el CJ.

Asimismo, el subdirector de distrito de Omar, Ali Isse, abogó en nombre de Feeding Our Future. Omar Fateh, un exsenador estatal que recientemente se postuló para alcalde de Minneapolis, presionó al gobernador Tim Walz para que apoyara el programa. Además, según el City Journal, uno de los acusados, Abdi Nur Salah, se desempeñó como asistente principal del alcalde de Minneapolis, Jacob Frey.

Fraudes en servicios de terapia de autismo para niños

Pocos días después, el 24 de septiembre, Thompson anunció la primera acusación de su oficina en otro caso de fraude. En esta ocasión, el fraude afectaba a servicios de autismo para niños financiados con fondos federales.

Asha Farhan Hassan, miembro de la comunidad somalí de Minnesota y también implicada en el fraude Feeding Our Future, ha sido acusada de participar en una estafa de $14 millones contra el programa estatal Early Intensive Developmental and Behavioral Intervention, en la que junto a sus cómplices reclutaba niños de familias somalíes para supuestos servicios de terapia de autismo, facilitando diagnósticos falsos incluso cuando los menores no padecían esta condición, según los fiscales.

Comerciantes de dinero basados en clanes

De acuerdo a los informes citados por el City Journal, las redes de fraude somalíes han enviado enormes sumas de remesas, o transferencias de dinero, desde Minnesota a Somalia. De acuerdo al medio, se estima que el 40% de los hogares somalíes reciben remesas del extranjero. Solo en 2023, la diáspora somalí envió $1.700 millones, más que el presupuesto del Gobierno somalí para ese año.

La investigación del CJ reveló, por primera vez, que parte de este dinero se ha destinado a un fin aún más preocupante: el grupo terrorista islámico Al Shabaab, vinculado a Al Qaeda. Según múltiples fuentes policiales, la comunidad somalí de Minnesota ha enviado millones de dólares a través de una red de hawalas, comerciantes informales de dinero basados en clanes, que han acabado en las arcas de Al Shabaab.