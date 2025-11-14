Médicos israelíes realizan una cirugía robótica pionera en una paciente embarazada con enfermedad de Crohn

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 14 de noviembre, 2025

En el Hospital Beilinson del Centro Médico Rabin en Petach Tikvah tuvo lugar un evento sin precedentes a nivel mundial, donde una mujer que sufría una grave inflamación intestinal causada por la enfermedad de Crohn se sometió a una resección intestinal robótica mínimamente invasiva que le salvó la vida en su semana 32 de embarazo.

La compleja cirugía, que duró varias horas y en la que participaron decenas de profesionales médicos, se completó con éxito, permitiéndole llevar el embarazo a término y dar a luz a una niña sana.

Tzofiya Leibovich, una estudiante de medicina de 23 años, fue diagnosticada con la enfermedad de Crohn en su adolescencia, pero no presentó síntomas hasta la última etapa de su primer embarazo. A las 32 semanas, ingresó en el Centro Médico Rabin con fuertes dolores abdominales y de espalda.

Fue hospitalizada en la Unidad Materno-Fetal, donde los médicos le diagnosticaron una inflamación intestinal aguda. A pesar del tratamiento médico, su estado empeoró y sufrió una perforación intestinal, poniendo su vida en peligro inmediato y requiriendo una intervención quirúrgica urgente.

“El abordaje quirúrgico estándar para la perforación intestinal durante el embarazo es una cirugía abdominal abierta completa, que interrumpe el embarazo y da a luz a un bebé prematuro”, explicó el Dr. Ian White, director de la Unidad de Cirugía Colorrectal del Centro Médico Rabin.

“Un procedimiento laparoscópico-robótico es extremadamente complejo en una etapa tan avanzada del embarazo, porque el útero agrandado oscurece los intestinos y hace que el acceso sea casi imposible”, dijo.

A pesar de los riesgos, el equipo decidió seguir adelante con la cirugía, que, debido a su extraordinaria complejidad, se prolongó durante muchas horas de gran tensión. Se realizó en el quirófano de mujeres, con la presencia de ginecólogos expertos, neonatólogos del Hospital Infantil Schneider y monitorización fetal continua en todo momento.

“En cada etapa debatíamos si continuar o convertir la cirugía a cirugía abierta”, recordó el Dr. White. “Mientras la madre y el feto permanecieran estables, seguimos adelante. La operación fue un éxito, su dolor disminuyó y salió de peligro. Dado que este procedimiento nunca se había intentado antes, estuve ansioso hasta que el bebé nació sano y salvo en la semana 38”.

Leibovich dijo que no quería una cirugía que requiriera un parto prematuro y le dejara “una gran cicatriz en el abdomen”.

“Estaba paralizada, no podía dormir y gritaba de dolor insoportable. Sabía que intentarían una cirugía laparoscópica con muy pocas probabilidades de éxito, y que lo más probable era que tuvieran que abrirme para que naciera el bebé”, dijo. “El Dr. White, que es religioso, vino al hospital en Shabat, y fue entonces cuando me di cuenta de lo extraordinario que era ese momento”.

