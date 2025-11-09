La FDA investiga un brote de botulismo infantil relacionado con una fórmula infantil retirada del mercado
La agencia indicó que funcionarios de salud pública estatales y locales están entrevistando a los cuidadores sobre la alimentación de los bebés durante el mes previo a su enfermedad. Los 13 (100%) informaron haberles dado fórmula infantil ByHeart Whole Nutrition.
Las autoridades están investigando un brote de botulismo infantil en el país. La Administración de Alimentos y Medicamentos explicó que hasta el 8 de noviembre de 2025, se han notificado 13 casos sospechosos o confirmados de botulismo infantil en 10 estados: Arizona, California (2), Illinois (2), Minnesota, Nueva Jersey, Oregón, Pensilvania, Rhode Island, Texas (2) y Washington.
Sociedad
"En varios estados, las autoridades han recolectado leche infantil sobrante para realizar pruebas. Estas pruebas ya están en marcha y se esperan los resultados en las próximas semanas, aunque aún no están disponibles", detalló la FDA en un comunicado.
En ese sentido, las autoridades señalaron que este sábado ByHeart, Inc. acordó iniciar el retiro del mercado de los dos lotes de fórmula infantil ByHeart Whole Nutrition (lotes 206VABP/251261P2 y 206VABP/251131P2) que, según se informó, fueron consumidos por bebés enfermos.
¿Qué deben hacer los consumidores?
Si un bebé presenta síntomas relacionados con el botulismo infantil, los cuidadores deben comunicarse con su médico de inmediato. Para reportar una enfermedad o un evento adverso, puede:
- Llame a un coordinador de quejas del consumidor de la FDA si desea hablar directamente con una persona sobre su problema.
- Complete en línea el formulario electrónico voluntario de MedWatch .
- Complete el formulario MedWatch voluntario en papel que puede enviar por correo a la FDA.