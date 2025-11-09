La FDA investiga un brote de botulismo infantil relacionado con una fórmula infantil retirada del mercado

Publicado por Williams Perdomo 9 de noviembre, 2025

Las autoridades están investigando un brote de botulismo infantil en el país. La Administración de Alimentos y Medicamentos explicó que hasta el 8 de noviembre de 2025, se han notificado 13 casos sospechosos o confirmados de botulismo infantil en 10 estados: Arizona, California (2), Illinois (2), Minnesota, Nueva Jersey, Oregón, Pensilvania, Rhode Island, Texas (2) y Washington.

De igual manera, la agencia indicó que funcionarios de salud pública estatales y locales están entrevistando a los cuidadores sobre la alimentación de los bebés durante el mes previo a su enfermedad. Los 13 (100%) informaron haberles dado fórmula infantil ByHeart Whole Nutrition.

"En varios estados, las autoridades han recolectado leche infantil sobrante para realizar pruebas. Estas pruebas ya están en marcha y se esperan los resultados en las próximas semanas, aunque aún no están disponibles", detalló la FDA en un comunicado.

En ese sentido, las autoridades señalaron que este sábado ByHeart, Inc. acordó iniciar el retiro del mercado de los dos lotes de fórmula infantil ByHeart Whole Nutrition (lotes 206VABP/251261P2 y 206VABP/251131P2) que, según se informó, fueron consumidos por bebés enfermos.