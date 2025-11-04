Informe: Teherán aumenta los envíos de armas a las milicias iraquíes

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 4 de noviembre, 2025

Irán ha comenzado a suministrar a las milicias chiíes de Irak armamento más avanzado en preparación de posibles nuevos combates con Israel, según informó el martes la emisora de radio israelí Kan Reshet Bet.

El informe, que citaba fuentes iraquíes con conocimiento del asunto, se produjo pocos días después de que los medios de comunicación hebreos citaran a funcionarios de seguridad israelíes afirmando que Jerusalén estaba intensificando sus preparativos contra una posible nueva amenaza respaldada por Irán que surgiera de Irak.

Fuentes del Mando Norte de las Fuerzas de Defensa de Israel dijeron a Walla el viernes que se cree que las milicias iraquíes están preparando un asalto combinado por tierra y aire.

Esmail Ghaani, jefe de la Fuerza Quds del Cuerpo de Guardias Revolucionarios Islámicos de Irán, visitó recientemente Irak y se reunió con altos dirigentes de las milicias.

Funcionarios iraquíes citados por Kan Reshet Bet afirmaron que, aunque las milicias chiíes temen los ataques estadounidenses e israelíes, reciben órdenes de la Fuerza Quds y, en menor medida, del primer ministro iraquí Mohammed Shia al-Sudani, que ha tratado de evitar que Bagdad se vea arrastrada al conflicto regional.

Hace cuatro meses, al-Sudani reveló que su gobierno había bloqueado decenas de ataques de milicias alineadas con Irán contra objetivos israelíes y estadounidenses durante la guerra de 12 días de junio entre Jerusalén y la República Islámica.

En una entrevista con Associated Press, al-Sudani reconoció el delicado equilibrio necesario para gestionar las estrechas pero complicadas relaciones de Bagdad tanto con Washington como con Teherán.

Mientras tanto, Irán conmemoró el martes con protestas el 46 aniversario de la crisis de los rehenes en la embajada de Estados Unidos el 4 de noviembre de 1979, en la que 52 diplomáticos y ciudadanos estadounidenses permanecieron cautivos en Teherán durante 444 días.

En una declaración citada por el medio de comunicación Islamic Republic of Iran Broadcasting, el CGRI dijo que las acciones de Estados Unidos "después de 46 años de hostilidad y en paralelo con la guerra impuesta de 12 días [en junio], han demostrado que el patrón de intervención, presión, engaño y amenazas sigue siendo un enfoque persistente contra ... la República Islámica de Irán."

El líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jamenei, en un discurso pronunciado el lunes en una reunión estudiantil en Teherán para conmemorar el aniversario de la crisis de los rehenes, dijo que "la naturaleza arrogante de Estados Unidos no acepta otra cosa que la sumisión."

"Los estadounidenses dicen a veces que les gustaría cooperar con Irán. La cooperación con Irán no es posible mientras Estados Unidos siga apoyando al maldito régimen sionista, mantenga bases militares e interfiera en la región", dijo Jamenei, según informan los medios estatales.

"Si abandonan por completo el apoyo al régimen sionista, retiran sus bases militares de aquí [la región] y se abstienen de interferir en esta región, entonces [la cooperación] puede ser considerada", añadió Jamenei.

La administración Trump medió en un alto el fuego entre Irán e Israel que puso fin a la guerra del 13 al 25 de junio desencadenada por la aceleración nuclear de Teherán.

Trump, que se unió a las FDI para atacar las instalaciones nucleares de la República Islámica en junio, advirtió a Irán el 28 de julio contra la reanudación de las hostilidades.

En una rueda de prensa en Escocia junto al primer ministro británico, Keir Starmer, Trump dijo que Irán estaba "enviando señales muy malas, señales muy desagradables," y añadió: "y no deberían estar haciendo eso."

"Acabamos con sus posibilidades nucleares. Pueden empezar de nuevo. Si lo hacen, lo aniquilaremos más rápido de lo que usted pueda agitar el dedo. Lo haremos con gusto, abierta y gustosamente", afirmó.

En respuesta, el ministro iraní de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi, dijo que Teherán "nunca responderá al lenguaje de la amenaza y la intimidación", y añadió que"no dudará en reaccionar de manera más decisiva" en una futura guerra.

© JNS