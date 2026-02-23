Conversaciones nucleares entre EEUU e Irán previstas para el jueves en Ginebra

Las negociaciones nucleares con Irán están programadas para el jueves, según confirmó el domingo un funcionario estadounidense al periodista israelí Barak Ravid.

Sería la tercera ronda de conversaciones indirectas entre Washington y Teherán este mes. Ravid había informado a primera hora del domingo para Axios de que la segunda ronda consecutiva de conversaciones que se celebraría en Ginebra estaba prevista para el jueves y que ambas partes "discutirían una propuesta iraní detallada para un acuerdo nuclear", cuyo borrador la administración Trump espera recibir el martes, según un alto funcionario estadounidense.

"Si Irán entrega un borrador de propuesta, Estados Unidos está listo para reunirse en Ginebra con el fin de iniciar negociaciones detalladas para ver si podemos conseguir un acuerdo nuclear", dijo un alto funcionario estadounidense, confirmando que las partes también podrían discutir la posibilidad de un acuerdo interino antes de que se alcance un acuerdo nuclear completo.

El ministro iraní de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi, dijo el domingo al programa Face the Nation de la cadena CBS que "probablemente" se reunirá el jueves en Ginebra con el enviado estadounidense Steve Witkoff y que los iraníes siguen trabajando en un borrador de propuesta que aún no ha sido firmado por el líder supremo Ali Jamenei.

Araghchi dijo a la periodista Margaret Brennan que están trabajando en "algo que consta de elementos que pueden acomodar las preocupaciones e intereses de ambas partes" "y preparar un buen texto y llegar a un acuerdo rápido. Esto es lo que yo entiendo. Lo veo muy posible".

El yerno del presidente estadounidense Donald Trump, Jared Kushner, también está participando en las conversaciones indirectas; Ravid informó de que tanto Kushner como Witkoff están aconsejando a Trump que dé una oportunidad a la diplomacia antes de ordenar un ataque contra Irán.

Witkoff y Kushner le dijeron a Araghchi la semana pasada en Ginebra que la posición de Trump es cero enriquecimiento de uranio en suelo iraní, pero dijeron que Estados Unidos está dispuesto a considerar una propuesta iraní que permita un enriquecimiento limitado si Teherán puede demostrar que el plan bloquea todo camino hacia un arma nuclear, informó Ravid.

Funcionarios estadounidenses dijeron que el actual impulso diplomático es probablemente la última oportunidad que Trump le dará al régimen iraní antes de lanzar una gran operación militar que podría incluir apuntar a Jamenei.

El Pentágono ha montado el mayor repliegue aéreo y naval de Estados Unidos en Oriente Medio desde la invasión de Irak en 2003, con dos grupos de ataque de portaaviones y otros buques de guerra, junto con una gran dotación de aviones de combate y de apoyo estadounidenses, desplegados en aguas que incluyen el mar Arábigo y el Mediterráneo oriental.

"Irán está comprometido con la paz y la estabilidad en la región. Las recientes negociaciones incluyeron el intercambio de propuestas prácticas y arrojaron señales alentadoras", publicó el domingo el presidente iraní, Masoud Pezeshkian. "Sin embargo, seguimos vigilando de cerca las acciones de Estados Unidos y hemos hecho todos los preparativos necesarios para cualquier escenario potencial".

El New York Times informó el domingo de que Estados Unidos y otros funcionarios de seguridad occidentales están siguiendo el aumento de la inteligencia "charla" que dicen sugiere que Irán podría dirigir grupos proxy -incluyendo los Houthis en Yemen, Células de Hezbolá o incluso afiliados de Al Qaeda-para llevar a cabo ataques terroristas de represalia contra objetivos estadounidenses en Europa y Oriente Próximo si Trump ordena ataques a gran escala contra la República Islámica.

Araghchi dijo a Brennan que los israelíes"no pudieron defenderse de nuestros misiles"durante la guerra de 12 días de junio [las Fuerzas de Defensa de Israel dicen que el 86% de los misiles balísticos iraníes y el 99% de los drones fueron interceptados] y que "nuestros misiles también tienen superioridad sobre el espacio de Israel. Pueden alcanzar sus objetivos. Alcanzan sus objetivos de forma muy exacta, y pueden volver a hacerlo".

El senador Lindsey Graham (republicano de Carolina del Sur) está instando a Trump a seguir adelante con los ataques militares contra el régimen iraní a pesar de la oposición de algunos de los asesores del presidente, informó Axios el domingo.

"Entiendo las preocupaciones sobre las grandes operaciones militares en Oriente Medio dados los enredos del pasado. Sin embargo, las voces que aconsejan no enredarse parecen ignorar las consecuencias de dejar el mal sin control", dijo el aliado de Trump a Ravid el sábado.

Los esfuerzos diplomáticos y las tensiones militares se producen en un contexto de renovadas protestas en Irán; Trump dijo el viernes que la República Islámica mató a 32.000 personas"en un período relativamente corto de tiempo", en referencia a la represión del régimen contra las protestas nacionales que estallaron a finales de diciembre.

Trump publicó el lunes en su cuenta de Truth Social comentarios sobre Irán del presentador conservador de Fox News Mark Levin, en los que expresaba un profundo escepticismo sobre cualquier acuerdo con Teherán.

Levin argumentó que la firma de un acuerdo no cambiaría "la mentalidad de un régimen terrorista que está masacrando a su pueblo mientras hablo, que ya está tratando de construir nuevas armas nucleares."

Y añadió: "Hemos firmado un papel. Paz en nuestro tiempo. No. El problema no son las negociaciones. El problema no es que no acepten esto o aquello, o que podemos conseguir el mejor acuerdo de la historia del mundo. El problema son ellos.

"Occidente tiene que entender a qué nos enfrentamos. Durante 47 años... Ese régimen tiene que ser eliminado para salvar a nuestros hijos y nietos de tener que lidiar con él y para salvar al pueblo de Irán que, mientras hablo, está siendo masacrado."

