Steve Witkoff y Jared Kushner aterrizan en Tel Aviv

Los enviados del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner aterrizaron en Israel el lunes por la tarde, como parte de los esfuerzos de Washington para evitar que se derrumbe el alto al fuego con Hamás en Gaza.

La visita se produce sólo un día después de que terroristas de Hamás mataran a dos soldados israelíes en el sur de Gaza, desencadenando ataques aéreos de represalia de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y deliberaciones políticas de alto nivel.

Una fuente de las FDI dijo a Reuters que Hamás llevó a cabo múltiples ataques contra las tropas más allá de la Línea Amarilla, la frontera a la que se retiraron los militares israelíes bajo el plan de paz de la Administración Trump.

Diferentes posiciones dentro de Israel

El ministro israelí de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, cuyo partido derechista Otzma Yehudit fue uno de los críticos más feroces del plan de paz de Trump, dijo el lunes a JNS que aunque "realmente aprecia" los esfuerzos de Estados Unidos, su propuesta para Gaza "no logra eliminar el terrorismo de Hamás".

"Desafortunadamente, fui el único en el Gobierno que se levantó y dijo 'el emperador no tiene ropa'", dijo el ministro del gabinete a JNS.

En la posición de Israel, Estados Unidos "no habría terminado la guerra sin desmantelar a Hamás. Esa es mi posición, mi punto de vista, y se lo comparto a los estadounidenses", afirmó.

Aunque Jerusalén decidió inicialmente cerrar todos los cruces hacia la Franja y detener la entrega de ayuda humanitaria en respuesta a los renovados ataques, la medida fue revertida tras la presión de Washington, informaron el lunes por la mañana el medio de noticias estadounidense Axios y el israelí Channel 12 News.

Funcionarios israelíes no identificados confirmaron a los medios que la entrega de suministros de ayuda a Gaza se reanudaría el lunes por la mañana.

En una entrevista con Lesley Stahl de CBS News en 60 Minutos que se emitió el domingo, Kushner dijo que "el mensaje más importante que hemos tratado de transmitir a los líderes israelíes ahora es que... la guerra ha terminado".

"Ahora mismo es muy delicado", añadió. "Pero tenemos que estar encima de todo el mundo, e intentar asegurarnos de que todo el mundo trabaja duro para intentar crear el mejor resultado posible. Es una situación y una dinámica muy difíciles".

El líder de la oposición israelí, Yair Lapid (Partido Yesh Atid), declaró el lunes a JNS que la Administración estadounidense es "bastante conocedora de lo que realmente es Hamás, que es una terrible organización terrorista de tipo homicida".

Según Lapid, Witkoff y Kushner "hicieron lo que consideraron necesario para completar el acuerdo y devolver a los rehenes".

Esto incluyó "algunos pasos que nadie dio antes [y que] podrían ser lamentables en otras circunstancias, pero dadas las circunstancias, esto era lo correcto", dijo en una reunión del partido en la Knesset.

El ex ministro de Defensa israelí, Avigdor Liberman, dijo a JNS durante una reunión de facción de su partido Yisrael Beiteinu que: "Tenemos que reconocer que a veces Estados Unidos tiene intereses que no se alinean plenamente con los de Israel".

"Hay que decir que Estados Unidos es el aliado más leal, más importante y más sincero de Israel", añadió. "Y especialmente el presidente Trump, probablemente el presidente más amistoso que se ha sentado en la Casa Blanca".

Sin embargo, los estadounidenses tienen "muchos intereses", "tienen muchos asuntos en todo el mundo", continuó, añadiendo: "Estoy seguro de que es posible resolver todos los desacuerdos a través de la negociación y las conversaciones a puerta cerrada".

© JNS