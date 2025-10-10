EEUU sanciona a una red que apoya a fuerzas de élite iraníes y a grupos terroristas iraquíes respaldados por Teherán

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 10 de octubre, 2025

El Departamento de Estado anunció el jueves sanciones contra una red que apoya a las fuerzas armadas iraníes y a las milicias respaldadas por Teherán en Irak.

Las sanciones caen sobre ocho personas y entidades que apoyan al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y a su Fuerza Quds (fuerza de élite), junto con las milicias Kata'ib Hezbollah y Asa'ib Ahl al-Haq en Irán.

La Administración Trump afirma que los sancionados ayudan al régimen iraní a contrabandear armas, evadir las sanciones estadounidenses y que participan en el chanchullo y la corrupción generalizados en Irak, socavando la formación de un gobierno iraquí que funcione plenamente.

Las milicias iraquíes son también responsables de la muerte de personal estadounidense.

"Estas acciones interrumpen los flujos de financiación ilícita que financian las actividades malignas de Irán, incluida la explotación e interferencia de Irán en la economía de Irak, y salvaguardan los recursos iraquíes de la corrupción", declaró Tommy Pigott, portavoz adjunto principal del Departamento de Estado estadounidense.

La Administración atacó a banqueros dedicados al blanqueo de dinero y a "activos del IRGC que operan una red de fuentes que recopila información, incluso sobre fuerzas estadounidenses", declaró el Departamento del Tesoro.

"Estamos trabajando para desmantelar las redes financieras que permiten operar a estos grupos terroristas", declaró John Hurley, subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera. "Cortar sus flujos financieros es esencial para proteger las vidas estadounidenses y nuestra seguridad nacional".

La Fuerza Quds es responsable de las operaciones extraterritoriales de la República Islámica, proporcionando apoyo a los apoderados del terror en toda la región, incluyendo Hamás, Hezbolá y los Hutíes.

Kata'ib Hezbolá -un grupo terrorista designado por Estados Unidos, al igual que el CGRI y la Fuerza Quds- fue responsable del secuestro en marzo de 2023 de la investigadora ruso-israelí Elizabeth Tsurkov, que fue liberada el mes pasado tras 903 días bajo fuertes presiones estadounidenses.

© JNS.