Un estudio sugiere que el aumento del antisemitismo llevó a los judíos a incrementar su seguridad personal: "Es un incendio de cinco alarmas"

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 8 de octubre, 2025

Casi la mitad de los judíos estadounidenses han tomado medidas en el último año para aumentar su seguridad y protección personal, un paso que el director de la Liga Antidifamación calificó como un "incendio de cinco alarmas para todo nuestro país".

La ADL y las Federaciones Judías de Norteamérica dieron a conocer el lunes un estudio según el cual el 48% de los judíos estadounidenses actuaron para aumentar su seguridad, incluido un 14% que hizo planes para huir del país, si fuera necesario.

"Que los estadounidenses judíos estén preparándose para los peores escenarios es profundamente triste", declaró Jonathan Greenblatt, CEO y director nacional de la ADL.

"Cuando los judíos estadounidenses, que han construido aquí sus vidas, sus carreras y familias durante generaciones, se encuentran haciendo planes de contingencia para huir, debemos reconocer que estamos ante un incendio de cinco alarmas para todo nuestro país", dijo. "No es sólo un problema judío. Es un problema estadounidense que exige una acción inmediata por parte de los líderes a todos los niveles."

Más de la mitad de los judíos estadounidenses encuestados (55%) afirmó haber experimentado antisemitismo en el último año, y 57% dijo que el odio a los judíos se ha convertido en una "experiencia judía normal".

Casi ocho de cada 10 judíos estadounidenses (79%) afirmó estar preocupado por el antisemitismo, y el 18% declaró haber sido víctima de una agresión, haberse enfrentado a la amenaza de una agresión física o haber sufrido acoso verbal. Según el estudio, un 36% afirmó haber sido testigo de actos de violencia antisemita o de amenazas de violencia antisemita.

Los resultados se publicaron un día antes del segundo aniversario de los ataques terroristas dirigidos por Hamás en el sur de Israel el 7 de Octubre.

Israel ha aceptado un plan de paz de 20 puntos propuesto por el presidente estadounidense Donald Trump. El grupo terrorista Hamás ha afirmado que acepta un esbozo del plan.

El informe sugiere que los judíos estadounidenses muestran resiliencia ante el aumento del odio.

"En lugar de retroceder por miedo, los judíos estadounidenses están optando por permanecer unidos, fortalecer sus lazos y afirmar su identidad", declaró Eric Fingerhut, presidente y director general de la Federación. "Este aumento del compromiso judío representa esperanza y determinación frente al odio".

