NY iluminará 15 sitios de color amarillo y las banderas ondearán a media asta este 7 de Octubre

Vigilia conmemorativa por los civiles israelíes asesinados por Hamás durante el ataque del 7 de octubre AFP

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 7 de octubre, 2025

Las banderas de los edificios estatales de Nueva York ondearán a media asta, y unos 15 lugares se iluminarán de amarillo desde el amanecer hasta el anochecer del martes para conmemorar el segundo aniversario de 7 de Octubre, dijo el lunes la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul.

"Dos años después del horrible atentado contra el pueblo de Israel, nos solidarizamos con el pueblo judío de Nueva York y de todo el mundo hoy y todos los días, y recordamos a las víctimas de aquel trágico día y a los que aún hoy siguen secuestrados", declaró la gobernadora demócrata.

"Como hogar de la mayor población judía fuera de Israel, lloramos esta tragedia y continuamos rezando por el retorno seguro de los rehenes restantes, el fin de la guerra y una paz duradera", dijo Hochul.

Entre los 15 lugares que se iluminarán de amarillo "en solidaridad con Israel y con los 48 rehenes que aún no han sido devueltos a sus hogares" se encuentran el Empire State Plaza, el World Trade Center, las cataratas del Niágara y el Museo Nacional de Arte Moderno, la estación de metro en Manhattan y varios puentes y edificios educativos estatales y Albany International Airport Gateway, según la oficina del gobernador.

La oficina de Hochul también dijo que estaba aumentando las patrullas de la policía estatal "en los lugares religiosos" e inició un "acercamiento a las comunidades judías de todo el estado" después del "horrible" ataque antisemita en una sinagoga de Manchester, Inglaterra, en Yom Kippur. La oficina del gobernador dijo que lo hacía "por abundancia de precaución".

"Patrullas uniformadas reforzadas permanecen en el lugar esta semana, y la unidad estatal de inteligencia contra el terrorismo y los equipos de operaciones especiales estarán plenamente comprometidos", dijo la oficina del gobernador.

Hochul hizo un anuncio similar el pasado octubre, con motivo del primer aniversario de los atentados, aunque algunos de los lugares enumerados eran diferentes. (JNS buscó comentarios de la oficina del gobernador).

En 2024, dijo que se iluminaría la pasarela sobre el Parque Histórico Estatal del Hudson, pero eso no figuraba en la lista de 2025. La lista de 2025 incluye el viaducto Grand Central Terminal-Pershing Square y el puente levadizo de Fairport sobre el Canal de Erie, que no figuraban como iluminados en 2024.

