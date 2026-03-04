El Coronel Retirado del Ejército de EEUU, Eric Rojo: “La intención de Estados Unidos no es ni invadir ni ocupar Irán”

Publicado por Luis Francisco Orozco 4 de marzo, 2026

En el noticiero de Voz News, la periodista y directora ejecutiva Karina Yapor entrevistó al Coronel Retirado del Ejército de los Estados Unidos, Eric Rojo, con quien conversó sobre el actual conflicto con Irán y si el régimen del país persa continúa representando un foco de desestabilización y un peligro para la paz, aun después de la muerte del ayatolá Alí Jamenei.

“Siempre y cuando tengan drones o misiles para seguir disparando, Irán seguirá representando un peligro. Ahorita es una guerra de ver que tan rápido se pueden destruir tanto sus bases de artillerías y misiles. […] La intención de Estados Unidos no es ni invadir ni ocupar Irán, por eso no vemos ni a los Marines ni al ejército participando.

Puedes disfrutar la entrevista completa haciendo clic en el video de abajo.